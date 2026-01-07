La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Washington durante el fin de semana marcó un punto de inflexión en la retórica y la acción exterior de Estados Unidos. La operación volvió a situar en el centro del debate el creciente uso de amenazas —y fuerza militar— por parte de su presidente, Donald Trump, contra otros países.

El sábado, EE.UU. lanzó una operación “a gran escala” contra Caracas, y tras capturar a Maduro y su esposa Cilia Flores, las fuerzas estadounidenses los trasladaron en avión a EE.UU., donde enfrentan cargos criminales en un tribunal de Nueva York.

La incursión dejó alrededor de 80 muertos, según informó el diario The New York Times citando a funcionarios venezolanos. Posteriormente, Trump afirmó que Washington mantendrá el control del país “por el momento”, incluso con el despliegue de tropas estadounidenses si fuera necesario.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha intensificado una política de advertencias y presiones contra distintos Estados, invocando motivos como la seguridad nacional, el narcotráfico, las protestas públicas y la rivalidad con China y Rusia.

A continuación, una lista de los países que el presidente estadounidense ha amenazado durante su primer año en el cargo:

Groenlandia

Poco después de asumir la presidencia, Trump volvió a presionar por el control estadounidense sobre Groenlandia, un territorio danés autónomo y miembro de la OTAN.

El domingo reiteró su demanda, diciendo que EE.UU. necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional, citando lo que describió como una mayor presencia rusa y china alrededor del país insular estratégicamente ubicado.

Hablando con periodistas a bordo del Air Force One, el magnate estadounidense dijo que Groenlandia es “tan estratégica” y afirmó que actualmente está rodeada por barcos rusos y chinos.

“Necesitamos Groenlandia, desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo”, dijo cuando se le preguntó sobre cualquier posible acción estadounidense contra Groenlandia.

Trump también argumentó que el control estadounidense sobre el territorio serviría a intereses occidentales más amplios, añadiendo que la Union Europea “necesita que la tengamos” desde un punto de vista de seguridad.

Groenlandia, la isla más grande del mundo, ha sido un territorio autónomo de Dinamarca desde 1979. Tras los recientes comentarios de Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, le instó a “detener las amenazas”, afirmando que “EE.UU. no tiene derecho a anexar ninguna de las tres naciones del reino danés”.

Colombia

En el período previo a los ataques contra Venezuela, Trump acusó frecuentemente a Caracas de ser responsable de las drogas ilegales que ingresan a EE.UU . Tras la acción militar, el presidente estadounidense emitió una advertencia directa a su homólogo colombiano Gustavo Petro, acusándolo de ser un narcotraficante.

Hablando con periodistas a bordo del Air Force One, cuando se le preguntó sobre una posible operación contra Colombia, dijo: “Me parece bien”.

Trump también calificó al país latinoamericano como “muy enfermo también”, diciendo que está “dirigido por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”. “Tiene fábricas y plantas de cocaína y no lo va a estar haciendo por mucho tiempo más”, agregó.

Mientras tanto, Petro ha negado las acusaciones de Trump, diciendo que su nombre no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico de 50 años, ni de antes ni del presente. “Deje de calumniarme, Señor Trump”, escribió Petro en la plataforma de redes sociales X.

Cuba

Después de la reciente incursión de EE.UU. en Venezuela, Trump también habló sobre Cuba, generando temores de una acción similar.

El sábado, describió al país insular como “una nación en quiebre” y criticó a su liderazgo por lo que llamó décadas de colapso económico y sufrimiento.

“La gente allí ha sufrido durante muchos, muchos años, y creo que Cuba va a ser algo de lo que terminaremos hablando”, dijo.

“Queremos ayudar a la gente en Cuba, pero también queremos ayudar a las personas que fueron obligadas a salir de Cuba y están viviendo en este país”, agregó.