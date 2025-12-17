Los cuerpos de 30 palestinos de una misma familia fueron recuperados entre los escombros de lo que alguna vez fue su hogar, en la Ciudad de Gaza. No obstante, se cree que el número de miembros de esa familia asesinados en la ofensiva israelí asciende a 60, una cifra que refleja el destino de cientos o incluso miles de familias que han sido completamente exterminadas desde que Tel Aviv empezó a bombardear incesantemente el enclave en octubre de 2023.

Según los equipos de la Defensa Civil de Gaza, las víctimas pertenecían a la familia Salem y fallecieron el 19 de diciembre de 2023, cuando un bombardeo aéreo israelí destruyó su casa en el barrio de Al-Rimal, una de las zonas más pobladas de la ciudad. Durante casi dos años, los cuerpos permanecieron sepultados bajo incontables escombros.

La vivienda, prácticamente destruida, fue el primer sitio incluido en una campaña lanzada por la Defensa Civil para buscar a miles y miles de palestinos que se estima siguen atrapados bajo los restos de los edificios en toda Gaza. No obstante, las tareas avanzan con recursos muy limitados, entre ellos una excavadora y herramientas básicas, mientras el paso del tiempo dificulta la recuperación y la identificación de los cuerpos. Esto se debe a que Israel no ha permitido el ingreso de la maquinaria necesaria para estas operaciones.

Desde el inicio de la ofensiva de Tel Aviv, más de 1.600 familias palestinas han sido completamente exterminadas, de acuerdo cifras recopiladas por autoridades palestinas hasta enero. Un informe de la ONU publicado en noviembre de 2024 ya advertía que al menos 1.400 familias habían sido “eliminadas por completo”.

Casi un año después de revelarse esos números, todo indica que el número de familias borradas ha seguido en aumento. Y es que el Ministerio de Salud de Gaza ha registrado cerca de 70.700 palestinos asesinados por Israel desde el 7 de octubre de 2023, en su mayoría mujeres y niños, y más de 171.100 heridos. Sin embargo, las autoridades indican que la cantidad real sería significativamente mayor, ya que muchas víctimas siguen bajo los escombros y nunca fueron reportadas.

Así, el genocidio no solo se ha cobrado vidas, sino que está destruyendo la estructura básica de la sociedad palestina: la familia. Hogares enteros se han convertido prácticamente en tumbas colectivas. Detrás de cada palestino asesinado hay un apellido que tal vez nunca vuelva a pronunciarse y cada cuerpo recuperado representa una historia familiar que, en muchos casos, queda truncada para siempre.

El invierno no da tregua: un recién nacido muere de hipotermia

Mientras, en Gaza, las fuertes lluvias, el frío y los vientos han agravado la crisis humanitaria. Al menos 14 personas murieron la semana pasada a causa de una tormenta, mientras más de 53.000 tiendas de campaña de personas desplazadas quedaron parcial o totalmente inundadas, arrasadas por las corrientes de agua o destrozadas por los fuertes vientos. Además, 13 edificios colapsaron en distintos puntos del enclave.

El agua arrasó los refugios precarios donde miles de palestinos intentaban protegerse. Con las tiendas anegadas, escasez de mantas y falta de abrigo, la situación ha golpeado con especial dureza a los más vulnerables, especialmente los niños.

Un recién nacido murió este lunes por hipotermia, según informaron las autoridades sanitarias. El Ministerio de Salud indicó el martes que Muhammad Khalil Abu al-Khair, de dos semanas de vida, falleció debido al frío extremo. El bebé había permanecido hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos desde el domingo.