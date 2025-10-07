Las autoridades de Türkiye arrestaron a dos personas acusadas de espionaje para la agencia de inteligencia israelí, el Mossad. Ocurrió durante una operación conjunta de la Organización Nacional de Inteligencia turca (MIT), la Fiscalía General de Estambul y el Departamento de Policía de Estambul.

Los funcionarios identificaron a uno de los sospechosos como Serkan Cicek, quien está acusado de trabajar directamente para el Mossad, mientras que el abogado Tugrulhan Dip supuestamente vendió información a detectives vinculados con la agencia israelí.

Después de ser interrogados por los fiscales, ambos fueron remitidos a un tribunal penal de paz, que ordenó su detención bajo los cargos de "obtención de información confidencial del Estado para espionaje político o militar".