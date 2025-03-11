El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó este lunes un decreto de urgencia para concretar un nuevo acuerdo de préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Una medida que contradice su discurso previo, en el que rechazaba este tipo de compromisos, que mantienen al país en una espiral de deuda impagable que en los últimos años tuvo que renegociar constantemente.

El decreto establece que, en el marco de un nuevo programa de facilidades extendidas, el FMI otorgará a Argentina nuevos créditos –por un monto que no se precisa– con un plazo de amortización de diez años y un período de gracia adicional de cuatro años y seis meses.

El gobierno sostiene que el préstamo es necesario para aumentar las reservas del Banco Central y consolidar la estabilidad macroeconómica. Según el decreto, los fondos tendrán dos destinos: una parte será utilizada por el Tesoro para recomprar títulos públicos en cartera del Banco Central, con vistas a sanear el balance de la entidad monetaria. La otra parte se destinará a cancelar los vencimientos que operan en los próximos cuatro años con el propio FMI.

El documento no da más detalles de los términos y condiciones del acuerdo a firmar con el fondo y tampoco da a conocer el monto del préstamo, algo que levantó la alarma de los partidos opositores.

Actualmente, Argentina –donde el 53% de la población vive en la pobreza– es el país con mayor deuda con el FMI, con un saldo de 41.000 millones de dólares. La mayor parte proviene del préstamo de 57.000 millones de dólares acordado en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri, el mayor crédito otorgado por el organismo en su historia.

Durante años, Milei había criticado duramente a los gobiernos que solicitaron financiamiento al FMI, incluido el de Macri. "Tomar deuda, algo tan claro en el Gobierno de Mauricio Macri, no solo no es de liberal, sino que lo consideramos inmoral por implicar el robo a generaciones futuras", escribió en ese momento en la red social X (antes Twitter).