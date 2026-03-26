AMÉRICA LATINA
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El ejército de EE.UU. mata a cuatro personas en un nuevo ataque contra un barco en el Caribe
El ataque se produce mientras el ejército estadounidense se concentra en operaciones en Irán, donde buques de guerra y aviones han estado bombardeando el país.
El ejército de EE.UU. mata a cuatro personas en un nuevo ataque contra un barco en el Caribe
Críticos han cuestionado la legalidad de los ataques a embarcaciones, así como su efectividad, afirmando que equivalen a ejecuciones extrajudiciales. / Reuters
hace 4 horas

El ejército de Estados Unidos lanzó un ataque contra una embarcación en el mar Caribe que, según Washington, transportaba drogas, matando así a cuatro personas a bordo, como informó el Comando Sur de Estados Unidos el miércoles por la noche.

En una publicación en X, señaló que la embarcación “navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de tráfico de drogas”.

“Cuatro narcoterroristas hombres murieron durante esta acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida”, añadió el Comando Sur.

Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones “sospechosas de contrabando” en el Caribe y el océano Pacífico oriental a principios de septiembre, y el último ataque eleva el número de muertos a al menos 163.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump insiste en que el país está efectivamente en guerra contra lo que denomina “narcoterroristas” que operan en América Latina.

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Sin embargo, el gobierno de Trump ha proporcionado pocas pruebas de que las embarcaciones atacadas estén realmente involucradas en el narcotráfico.

Críticos han cuestionado tanto la legalidad de estos ataques contra embarcaciones como su eficacia, señalando que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

Estos ataques han continuado en América Latina incluso mientras el ejército estadounidense concentra esfuerzos en Oriente Medio, donde buques de guerra y aviones han estado atacando Irán, y más marines junto con soldados de la 82ª División Aerotransportada se están preparando para desplegarse o ya se dirigen a la región.

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FUENTE:TRT Español y agencias
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