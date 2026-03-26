El ejército de Estados Unidos lanzó un ataque contra una embarcación en el mar Caribe que, según Washington, transportaba drogas, matando así a cuatro personas a bordo, como informó el Comando Sur de Estados Unidos el miércoles por la noche.

En una publicación en X, señaló que la embarcación “navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de tráfico de drogas”.

“Cuatro narcoterroristas hombres murieron durante esta acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida”, añadió el Comando Sur.

Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones “sospechosas de contrabando” en el Caribe y el océano Pacífico oriental a principios de septiembre, y el último ataque eleva el número de muertos a al menos 163.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump insiste en que el país está efectivamente en guerra contra lo que denomina “narcoterroristas” que operan en América Latina.