EE.UU. impide que el Gobierno de Venezuela financie la defensa legal de Maduro, denuncia su abogado
El abogado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que EE.UU. bloqueó al gobierno del país latinoamericano la transferencia de fondos destinada a cubrir los honorarios legales del mandatario en el juicio que afronta en Nueva York.
El abogado indicó que Flores sí podría recibir fondos del gobierno venezolano para cubrir sus propios honorarios legales. / AP
hace una hora

Estados Unidos ha impedido al Gobierno de Venezuela financiar la defensa legal del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, en el caso que enfrenta en Nueva York. Según afirmó Barry Pollack, abogado defensor de Maduro, la “ley y costumbre venezolana” obliga al Estado a cubrir estos gastos, pero esa posibilidad está siendo bloqueada por las autoridades estadounidenses sin brindar explicación alguna.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados a la fuerza a Nueva York tras una operación de Washington en Caracas el 3 de enero. Dos días después se declararon no culpables de los cargos de narcotráfico que enfrentan y actualmente están detenidos en la ciudad estadounidense a la espera de juicio.

En una carta dirigida el 20 de febrero al juez Alvin Hellerstein, que supervisa el proceso, Pollack aseguró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro inicialmente concedió, el 9 de enero, una autorización para que Venezuela transfiriera fondos con el fin de cubrir los costos de la defensa legal de Maduro. Sin embargo, esa licencia fue modificada horas después sin explicación y ahora ya no permite esos pagos.

Según Pollack, la OFAC está “interfiriendo” en el derecho a la defensa de su cliente al impedir que el Gobierno cubra esos gastos, lo que —argumenta— vulnera el derecho de Maduro a contar con el abogado de su elección, protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU. 

Pollack agregó que la “ley y costumbre venezolana” obliga al Estado a sufragar los gastos del presidente y la primera dama. “El gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del señor Maduro, él tiene una expectativa legítima de que así lo haga, y de otro modo no puede costearse un abogado”, escribió el abogado en documentos a presentar ante el tribunal.

En cambio, el abogado indicó que Flores sí podría recibir fondos del gobierno venezolano para cubrir sus propios honorarios legales.

Desde la captura de Maduro, su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, está al frente del gobierno venezolano como presidenta encargada. Maduro declaró durante su primera audiencia que sigue siendo el presidente legítimo del país.

Rubio asegura que la región está más “estable” tras operación en Venezuela

En paralelo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se pronunció este miércoles sobre Maduro y la operación de Washington en Venezuela, asegurando que tanto el país como la región han salido beneficiados. Así lo indicó al intervenir ante líderes durante la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) en San Cristóbal y Nieves.

Durante su participación, Rubio buscó restar importancia a las inquietudes sobre la legalidad de la captura de Maduro el mes pasado, cuestionada por países de la región. 

“Independientemente de cómo algunos de ustedes puedan haberse sentido individualmente sobre nuestras operaciones y nuestra política hacia Venezuela, les diré esto, y se lo diré sin ninguna disculpa ni aprensión: Venezuela está mejor hoy que hace ocho semanas”, señaló Rubio a los líderes en una reunión a puertas cerradas. Y sostuvo que ahora la región caribeña está “más estable”.

El secretario de Estado agregó que desde la captura de Maduro, y desde que Washington “tomó el control” del sector petrolero venezolano por parte de Washington, las autoridades interinas en el país sudamericano han logrado avances “sustanciales” al mejorar las condiciones y llevar a cabo “cosas que hace ocho o nueve semanas hubieran sido inimaginables”.

Rubio aludió así a algunas críticas hechas por miembros de Caricom a las recientes acciones de Estados Unidos en la región, incluyendo la captura de Maduro y los ataques contra embarcaciones que alega, sin pruebas, que están relacionadas con el narcotráfico.

