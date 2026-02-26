Estados Unidos ha impedido al Gobierno de Venezuela financiar la defensa legal del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, en el caso que enfrenta en Nueva York. Según afirmó Barry Pollack, abogado defensor de Maduro, la “ley y costumbre venezolana” obliga al Estado a cubrir estos gastos, pero esa posibilidad está siendo bloqueada por las autoridades estadounidenses sin brindar explicación alguna.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados a la fuerza a Nueva York tras una operación de Washington en Caracas el 3 de enero. Dos días después se declararon no culpables de los cargos de narcotráfico que enfrentan y actualmente están detenidos en la ciudad estadounidense a la espera de juicio.

En una carta dirigida el 20 de febrero al juez Alvin Hellerstein, que supervisa el proceso, Pollack aseguró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro inicialmente concedió, el 9 de enero, una autorización para que Venezuela transfiriera fondos con el fin de cubrir los costos de la defensa legal de Maduro. Sin embargo, esa licencia fue modificada horas después sin explicación y ahora ya no permite esos pagos.

Según Pollack, la OFAC está “interfiriendo” en el derecho a la defensa de su cliente al impedir que el Gobierno cubra esos gastos, lo que —argumenta— vulnera el derecho de Maduro a contar con el abogado de su elección, protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU.

Pollack agregó que la “ley y costumbre venezolana” obliga al Estado a sufragar los gastos del presidente y la primera dama. “El gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del señor Maduro, él tiene una expectativa legítima de que así lo haga, y de otro modo no puede costearse un abogado”, escribió el abogado en documentos a presentar ante el tribunal.

En cambio, el abogado indicó que Flores sí podría recibir fondos del gobierno venezolano para cubrir sus propios honorarios legales.

Desde la captura de Maduro, su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, está al frente del gobierno venezolano como presidenta encargada. Maduro declaró durante su primera audiencia que sigue siendo el presidente legítimo del país.