CDMX, México - “Gentrificación no es progreso, es despojo” y “¡Gringos, go home!”. Así gritaban en Ciudad de México los miembros de colectivos antigentrificación una tarde de principios de julio donde se movilizaron para denunciar uno de los fenómenos que, según ellos, más ha cambiado la fisonomía social y urbana de la ciudad: la gentrificación. Este proceso ocurre cuando un barrio urbano se transforma debido a la llegada de residentes con mayor poder adquisitivo, lo que eleva los precios y desplaza a los habitantes originales.

Las colonias Roma y Condesa, epicentros del debate y también de la transformación, se convirtieron en el escenario de una manifestación que buscaba generar un diálogo sobre lo que organizaciones sociales afirman que es la creciente preocupación por el aumento sostenido en las rentas, el encarecimiento de la vida y la transformación de los comercios tradicionales.

Decenas de testimonios de vecinos y de colectivos antigentrificación señalan que miles de personas han sufrido el desplazamiento ante la imposibilidad de costear los crecientes precios de la vivienda, los servicios y los alimentos. Y algunos denunciaron que la llegada masiva de extranjeros era parte del problema.

Aunque la mayor parte de la manifestación transcurrió en un ambiente pacífico, también se registraron actos de vandalismo en restaurantes y comercios de la zona, según medios locales. Algunas paredes fueron pintadas con frases como “La vivienda no es mercancía” o “Fuera gentrificadores” y algunos vehículos fueron dañados. Pero, ¿cuál es el trasfondo de este descontento?

La respuesta oficial: condenas, omisiones y promesas

Este rechazo a la gentrificación refleja una problemática social compleja que las autoridades han buscado abordar.

“Sabemos que la gentrificación puede excluir a quienes han vivido toda su vida en sus barrios, pero de ninguna manera avalamos la violencia para enfrentar este problema”, declaró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en un comunicado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se centró en condenar los lemas xenófobos que surgieron durante la protesta. “Somos un país abierto al mundo, solidario, fraterno. Así es nuestro pueblo y así hay que ser”, declaró la mandataria. Rechazó que una demanda legítima como la lucha contra la gentrificación se utilice para pedir la expulsión de personas de cualquier nacionalidad.

Hoy, muchos ciudadanos manifiestan preocupación por los riesgos que enfrentan los barrios de perder su identidad cultural y de los desalojos diarios que, según denuncian, dejan a cientos de mexicanos sin hogar. También critican lo que perciben como la falta de una política clara de vivienda y señalan que otras ciudades, como Monterrey, Oaxaca y Guadalajara, también están siendo afectadas.

Ante esto, colectivos y organizaciones sociales de la ciudad de Oaxaca, en donde este mes se realizó el Encuentro Nacional Contra la Gentrificación, exigieron a las autoridades dejar de usar el discurso del odio al extranjero y enfocarse en abordar el problema de fondo.

Mario Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio (APIIDTT), criticó como las autoridades deslegitimaran la protesta en la Ciudad de México acusándola de xenofobia, cuando en realidad, sostuvo, es un rechazo al modelo extractivista que convierte el suelo, la vivienda y la cultura en mercancía.

“La gentrificación y la turistificación continúan devastando nuestras ciudades, pueblos y territorios”, señala Quintero, quien tiene una postura firme al respecto.

Para la abogada especializada en vivienda y ciudad, Carla Escoffié, es fundamental no confundir el análisis de la protesta con la discusión de fondo sobre la gentrificación. “Podemos debatir si la marcha estuvo bien o mal, pero lo que no podemos hacer es negar que existe un proceso de gentrificación en varias partes de México y que hay una crisis de vivienda en el país”, afirma en diálogo con TRT Español.