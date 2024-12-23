Unos y otros escucharán el idioma en el que se expresan con acentos y sonidos diferentes, con palabras que no entenderán, con interjecciones que les parecerán extrañas, incluso ridículas. Algunos, además, pensarán que aquello que habla ese sujeto extranjero es otro idioma.

Aunque existen algunas, digamos, convencionalidades, sobre dónde se habla el mejor castellano. En España, se puede pensar en regiones como Castilla-León, entre las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca y La Rioja. Otros sitúan en Asturias y Cantabria las regiones en las que mejor se habla el idioma.

En América, muchos dirán que el mejor español es el hablado en Colombia, y más particularmente el hablado en su capital, Bogotá. Otros defenderán que el hablado en Perú es más correcto, en ambos casos teniendo en cuenta la neutralidad del acento y pronunciación. Y así podremos seguir hasta llegar al reduccionismo al absurdo.

Lo cierto es que el español se habla con muchos y diferentes acentos. A unos dichos acentos y formas del habla les parecerán más correctas, y a otros no. Difícil por tanto ponerse de acuerdo.

En lo que sí podemos ponernos de acuerdo es en cuál es la mejor manera de hablar el español, y si en determinados lugares se utilizan las reglas que así lo determinan más que en otros.

Normas y uso diversos

Según el lingüista y corrector de textos Ramón Alemán, autor de la obra “Un idioma sin manchas” (ed. Debolsillo, 2022) y del blog Lavadora de Textos, “partiendo de esa base, hay que respetar todos aquellos usos que se consideren normales dentro de cada variedad; por ejemplo, los canarios y todos los americanos somos seseantes, y eso no es nada pintoresco ni un error: es parte de nuestra norma”.

“En varios países americanos se usa el voseo, que es absolutamente legítimo. En la zona andina se usa cada vez más el uso del verbo haber como personal en contextos en los que en el resto de la nación hispánica usamos la forma impersonal; por ejemplo, dicen «Habían muchas personas» en lugar de «Había muchas personas»”, prosigue.

“Este uso es condenado por casi todos los lingüistas, pero algunos expertos, procedentes precisamente de la región andina, nos dicen –con razón– que esta forma de usar el verbo haber se va imponiendo y acabará por ser la norma dentro de un tiempo. Eso es normal y forma parte de la evolución de las lenguas: rechazar cambios de los que se apropian multitudes es luchar contra la realidad”, concluye Alemán.

Turismo idiomático

La cuestión no es baladí si la trasladamos al ámbito comercial. La pujanza del idioma hace que miles de estudiantes extranjeros deban elegir el lugar al que acudir para un mejor aprendizaje del mismo.

Hablar ‘buen español’ se convierte por tanto en un eslógan comercial para atraer a dichos estudiantes y a la riqueza económica que su estancia produce.