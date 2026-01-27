Nasry “Tito” Asfura asumió este martes la presidencia de Honduras para el periodo 2026-2030 en una ceremonia celebrada en la sede del Parlamento, en Tegucigalpa.

A su llegada, el presidente ingresó al hemiciclo acompañado de su esposa, Lissette Del Cid, y vistiendo un traje azul oscuro. El acto contó con la presencia de representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Durante la ceremonia se realizó el canto del himno nacional, una bendición religiosa, la juramentación de la Constitución, la imposición de la banda presidencial azul y blanca y el resguardo de cadetes militares. El evento tuvo una duración aproximada de una hora.

En su primer discurso como presidente, de 12 minutos, Asfura se refirió a la reducción del Estado, la seguridad, la salud, la economía y la paz. En su intervención no mencionó a la comunidad internacional ni a administraciones anteriores.