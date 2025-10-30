TÜRKİYE
3 min de lectura
España aprueba adquisición de los aviones turcos Hurjet para su sistema de entrenamiento de pilotos
El contrato para el nuevo sistema integrado de entrenamiento, valorado en 3.620 millones de dólares, tendrá vigencia hasta 2035.
España aprueba adquisición de los aviones turcos Hurjet para su sistema de entrenamiento de pilotos
Airbus Defence y Space en España actuará como coordinador industrial nacional del programa. / AA
30 de octubre de 2025

España le dio luz verde a la adquisición de un nuevo sistema para el entrenamiento moderno de pilotos de combate, que incluye una versión adaptada del avión supersónico turco Hurjet, según un comunicado oficial y reportes de prensa.

De acuerdo a la declaración del Consejo de Ministros de España, tras su reunión de este martes, el contrato para el nuevo “Sistema de Enseñanza en Vuelo Avanzado”, valorado en 3.120 millones de euros (unos 3.620 millones de dólares), tendrá vigencia hasta 2035, sin posibilidad de prórroga.

El avión de entrenamiento estará basado en el caza Hurjet de las Industrias Aeroespaciales Turcas (TAI), un avión de entrenamiento avanzado, supersónico, monomotor y biplaza, según informó el portal de noticias Actualidad Aeroespacial.

Los aviones se fabricarán en las instalaciones de TAI en Türkiye y se adaptarán en España con sistemas nacionales de alto rendimiento y la plataforma del Sistema Integrado de Entrenamiento de Combate (ITS-C).

Según el portal, Airbus Defence y Space en España actuará como coordinador industrial nacional del programa.

"El acuerdo aprovechará la experiencia de Airbus en diseño, fabricación, integración de sistemas, apoyo en servicio y entrenamiento, junto con el innovador diseño del Hurjet de las Industrias Aeroespaciales Turcas”, explicó Actualidad Aeroespacial.

Formación acorde a las condiciones de la OTAN



Un comunicado oficial señaló que el contrato "permitirá al Ejército del Aire y del Espacio cumplir con los requisitos necesarios para actualizar, ampliar y renovar las capacidades de entrenamiento de pilotos especializados en aviones de combate y ataque, con el objetivo de garantizar una preparación adecuada para las operaciones en estos nuevos y complejos escenarios de seguridad".

El ITS-C sustituirá al sistema AE.09 (F-5), con décadas de antigüedad, y proporcionará una plataforma de entrenamiento totalmente integrada que combina aeronaves, simuladores y herramientas digitales.

RECOMENDADOS

La iniciativa está diseñada para mejorar la eficiencia y el realismo del entrenamiento de pilotos, en consonancia con los estándares de la OTAN e internacionales.

Las primeras entregas están previstas para 2028, y se espera que el entrenamiento en la Base Aérea de Talavera la Real comience entre 2029 y 2030. Según el portal de noticias Defensa.com, se prevé que los Hurjet totalmente adaptados, que incorporan sistemas españoles, estén disponibles a partir de 2031.

El comunicado del Consejo de Ministros no especifica el número de unidades, aunque acuerdos anteriores mencionan hasta 45 aeronaves.

RelacionadoTRT Español - España incorpora el HURJET turco como su nuevo avión de entrenamiento

Un memorándum de entendimiento firmado en mayo entre Airbus y TAI tiene como objetivo fortalecer la cooperación en materia de defensa, apoyar la participación industrial española y explorar posibles oportunidades de exportación. El proyecto también incluye sistemas de simulación, herramientas de inteligencia artificial y sistemas de evaluación del desempeño para mejorar el entrenamiento de pilotos en todas las fases.

Este avance representa un paso crucial para el Hurjet en su aspiración de convertirse en la plataforma de entrenamiento de nueva generación para los pilotos militares españoles. También supone una importante oportunidad, tanto para el Ejército del Aire y el Espacio español como para la industria de defensa del país.

El Hurjet está diseñado para reemplazar a entrenadores a reacción obsoletos y servir como avión de entrenamiento avanzado, en respuesta al creciente número de aeronaves de quinta generación y sus configuraciones cambiantes.

La aeronave mide 13,6 metros de largo y tiene una envergadura de 9,5 metros.


FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan