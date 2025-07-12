TÜRKİYE
“Llega el amanecer de una Türkiye grande y poderosa”: Erdogan tras el desarme de terroristas del PKK
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, declaró el fin de un “flagelo de 47 años” tras el inicio del desarme del grupo terrorista PKK en el norte de Iraq. El mandatario señaló que este es un paso simbólico hacia un país libre de terrorismo.
El presidente Erdogan ha reiterado el compromiso de su gobierno con una Türkye libre de terrorismo. / AA
12 de julio de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que la nación está viviendo un hito histórico en su lucha de décadas contra el terrorismo, tras el desarme simbólico de miembros del grupo terrorista PKK en el norte de Iraq.

"Hoy es un nuevo día, y empieza una nueva página en la historia", declaró el mandatario este sábado. Además, calificó este avance como un paso decisivo para poner fin a lo que describió como un "flagelo terrorista de 47 años".

Este viernes, 30 terroristas del PKK quemaron sus armas en la entrada de una cueva en el norte de Iraq, un acto altamente simbólico que Ankara interpretó como el comienzo del desmantelamiento del grupo.

Este acontecimiento marca uno de los gestos más significativos en la prolongada campaña terrorista contra Türkiye que perpetró el PKK, organización considerada terrorista por Ankara, Estados Unidos y la Unión Europea.

"Desde ayer (viernes), el flagelo del terrorismo ha comenzado a llegar a su fin", declaró Erdogan. "Türkiye ha comenzado a cerrar un capítulo doloroso y muy triste. Las puertas de una Türkiye grande y poderosa se han abierto de par en par", destacó.

Avanzando hacia una Türkiye libre de terrorismo



Al describir este momento como una recuperación nacional y una victoria estratégica, Erdogan reiteró el compromiso de su gobierno con una Türkiye libre de terrorismo, prometiendo avanzar con la unidad y la reforma legal.

"Crearemos una comisión en nuestro parlamento para debatir los requisitos legales del proceso", anunció. "Trabajaremos juntos, hombro con hombro, y superaremos todos los obstáculos", completó.

El presidente también enfatizó que el logro no solo pertenece al gobierno, sino a toda la nación turca. “Türkiye ha ganado, mi nación ha ganado. Turcos, kurdos, árabes, cada uno de nuestros 86 millones de ciudadanos ha ganado”, declaró.

“Todo lo que hacemos, lo hacemos por Türkiye, por nuestra nación, por nuestra independencia, por nuestro futuro”, subrayó.

Enfatizando su firme postura sobre la soberanía nacional, concluyó: “No permitiremos que nadie pisotee el honor de nuestro país y jamás nos rendiremos. No participaremos en ninguna iniciativa que amenace nuestra unidad, patria, nación o paz”.

Con la mirada puesta en el futuro del país, Erdogan definió este momento como el comienzo de una nueva era. “Llega el amanecer de una Türkiye grande y poderosa”, declaró. “Con esta convicción, perseguimos nuestro proyecto de una Türkiye libre de terrorismo. Este es el Siglo de Türkiye”.

Terroristas del PKK queman sus armas


Un grupo de terroristas del PKK depuso sus armas y las destruyó en la provincia de Sulaymaniyah, en el norte de Iraq, este viernes.

Mientras los periodistas grababan la escena, el grupo emergió de una cueva dentro de los límites del subdistrito de Surdas en Sulaymaniyah, y caminó hacia la zona preparada para el proceso de desarme.

El grupo de terroristas del PKK, que incluía a mujeres, destruyó sus armas arrojándolas a un gran caldero con fuego en su interior.

En el lugar estuvieron presentes Funcionarios de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT), fuerzas de seguridad del Gobierno Regional Kurdo de Iraq (GRK), miembros del Partido Democrático del Pueblo Turco (DEM), así como participantes de algunas organizaciones no gubernamentales y periodistas.

En mayo pasado, el grupo terrorista PKK decidió disolverse y deponer las armas. El anuncio se produjo tras una declaración en febrero del cabecilla del PKK, Abdullah Ocalan, quien se encuentra encarcelado y exige la disolución del PKK y sus grupos afiliados, instando al fin de la campaña armada que ha durado más de cuatro décadas.

FUENTE:TRT Español y agencias
