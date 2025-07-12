El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que la nación está viviendo un hito histórico en su lucha de décadas contra el terrorismo, tras el desarme simbólico de miembros del grupo terrorista PKK en el norte de Iraq.

"Hoy es un nuevo día, y empieza una nueva página en la historia", declaró el mandatario este sábado. Además, calificó este avance como un paso decisivo para poner fin a lo que describió como un "flagelo terrorista de 47 años".

Este viernes, 30 terroristas del PKK quemaron sus armas en la entrada de una cueva en el norte de Iraq, un acto altamente simbólico que Ankara interpretó como el comienzo del desmantelamiento del grupo.

Este acontecimiento marca uno de los gestos más significativos en la prolongada campaña terrorista contra Türkiye que perpetró el PKK, organización considerada terrorista por Ankara, Estados Unidos y la Unión Europea.

"Desde ayer (viernes), el flagelo del terrorismo ha comenzado a llegar a su fin", declaró Erdogan. "Türkiye ha comenzado a cerrar un capítulo doloroso y muy triste. Las puertas de una Türkiye grande y poderosa se han abierto de par en par", destacó.

Avanzando hacia una Türkiye libre de terrorismo





Al describir este momento como una recuperación nacional y una victoria estratégica, Erdogan reiteró el compromiso de su gobierno con una Türkiye libre de terrorismo, prometiendo avanzar con la unidad y la reforma legal.

"Crearemos una comisión en nuestro parlamento para debatir los requisitos legales del proceso", anunció. "Trabajaremos juntos, hombro con hombro, y superaremos todos los obstáculos", completó.

El presidente también enfatizó que el logro no solo pertenece al gobierno, sino a toda la nación turca. “Türkiye ha ganado, mi nación ha ganado. Turcos, kurdos, árabes, cada uno de nuestros 86 millones de ciudadanos ha ganado”, declaró.