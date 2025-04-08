El Gobierno de Donald Trump acaba de apuntarse una victoria en la Corte Suprema de Estados Unidos. Cinco de los nueves jueces avalaron este lunes la deportación de migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII originalmente concebida para tiempos de guerra.

La controversia que rodea la ley se desató hace casi un mes, cuando fue utilizada por primera vez para expulsar sin audiencia previa a 200 venezolanos a El Salvador. No obstante, el alto tribunal determinó que los migrantes deben tener derecho a una audiencia judicial antes de ser expulsados del país.

Esta condición de la audiencia parece frenar, al menos en lo inmediato, los vuelos que el mes pasado trasladaron a cientos de migrantes a una prisión en El Salvador, luego de que Trump invocara la Ley de Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Su argumento era que los deportados pertenecían al Tren de Aragua, una banda designada recientemente por Washington como organización terrorista.

La invocación de esta ley para las deportaciones, que se ejecutaron el 15 de marzo, no tardó en despertar polémica. Por un lado, los abogados de varios de los migrantes que fueron expulsados en esos vuelos denuncian que sus clientes no pertenecen al grupo criminal y que no han cometido delito alguno, asegurando que Washington no ha presentado pruebas que justifiquen su detención.

Por otro lado, la ley llevó un forcejeo entre Trump y el poder judicial: en ese momento, el juez de distrito James Boasberg interpuso una orden de restricción temporal que impedía al gobierno federal utilizar la norma para realizar nuevas deportaciones. Sin embargo, ahora el tribunal más alto del país dictaminó, con una estrecha mayoría, anular la orden emitida por el juez.

Así, la decisión del Corte Suprema levanta las órdenes de restricción temporal dictadas por el juez de jurisdicción inferior, señalando principalmente razones técnicas. Los migrantes que presentaron demandas para evitar su deportación se encuentran en Texas, mientras que el caso ante Boasberg se tramitó en Washington. La decisión dictaminó que, a partir de ahora las audiencias se llevarán a cabo en Texas.

Garantías de debido proceso

Ahora bien, cabe destacar que la corte dejó claro en su decisión que los migrantes acusados bajo la ley tienen derecho a algún tipo de debido proceso en la justicia y a un "tiempo razonable" para acudir a los tribunales.

"A pesar de toda la retórica de los disidentes" la orden del alto tribunal confirma "que los detenidos sujetos a órdenes de expulsión en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros tienen derecho a ser notificados y a la oportunidad de impugnar su expulsión", escribió el tribunal en una opinión no firmada por ningún juez específico.

"Deben recibir notificación después de la fecha de esta orden de que están sujetos a deportación bajo la ley" y "tener la oportunidad de impugnar" su expulsión, declaró el tribunal. "La única pregunta es qué corte resolverá dicha impugnación", añadió el fallo.