La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, coincidieron en seguir buscando alternativas para equilibrar la balanza comercial entre ambos países, aunque aún no se ha alcanzado un acuerdo concreto sobre los aranceles.

La mandataria conversó con Trump por teléfono a dos días de que entren en vigor los impuestos aduaneros del 25% sobre los componentes para la fabricación de automóviles, un sector clave para la economía mexicana y pilar del T-MEC, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

"Aunque no hay un acuerdo específico, lo importante es que estamos trabajando en ello", afirmó la mandataria durante su habitual rueda de prensa matutina, tras la conversación con el presidente estadounidense. Según Sheinbaum, la llamada, que duró entre 10 y 15 minutos, fue “muy cordial” y representa una “buena señal” para fortalecer la relación bilateral en el marco del T-MEC.

El gobierno mexicano ha conseguido aliviar en parte el impacto de los aranceles en comparación con otros países. Los gravámenes no se aplicarán a los bienes exportados bajo las normas del T-MEC, aunque sí afectará a los sectores automotriz y siderúrgico.

"Queremos todavía una mejor condición para la industria automotriz y de acero y aluminio", indicó Sheinbaum. México enfrenta un impacto considerable por los aranceles, ya que cerca del 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos, su principal socio comercial.

Déficit comercial

Uno de los principales argumentos de Trump para imponer los aranceles es la necesidad de equilibrar la balanza comercial. Según el departamento de Comercio estadounidense, en 2024 el déficit comercial de Estados Unidos con México aumentó un 12,7% hasta los 172.000 millones de dólares.