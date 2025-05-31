El presidente Donald Trump dijo adiós este viernes a Elon Musk en la Oficina Oval, poniendo así un cierre cordial a un período marcado por la polémica y la transformación dentro del gobierno.

Musk deja su cargo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para reenfocar sus esfuerzos en sus negocios, entre los que destacan el fabricante de vehículos eléctricos Tesla, la compañía aeroespacial SpaceX y la plataforma de redes sociales X.

Durante el acto, Trump reconoció a Musk por haber impulsado “un cambio colosal en las viejas formas de hacer negocios en Washington” y adelantó que algunos miembros del equipo de Musk permanecerán en la administración para continuar con la tarea iniciada. Musk, vestido completamente de negro y con una camiseta que lucía la leyenda “The Dogefather”, asintió mientras el presidente enumeraba los contratos que habían sido cancelados bajo su gestión.

“Creo que el equipo DOGE está haciendo un trabajo increíble”, afirmó Musk al recibir una llave ceremonial de manos de Trump. “Seguirán haciendo un trabajo increíble.”

El paso de Musk por la burocracia federal dejó una huella profunda y dolorosa, con miles de empleados despedidos o forzados a renunciar. Algunas funciones gubernamentales fueron prácticamente eliminadas, entre ellas la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), un pilar fundamental para la ayuda a poblaciones vulnerables en todo el mundo. Investigadores de la Universidad de Boston estiman que los recortes a USAID han provocado la muerte de cientos de miles de personas.