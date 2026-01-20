Aunque el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha presentado el ataque militar de Washington en Venezuela y la captura de su homólogo Nicolás Maduro como parte de una campaña integral contra las drogas, informes internacionales y evaluaciones de expertos sugieren que la narrativa es más débil que la retórica.

El argumento de la Casa Blanca se basa en los narcóticos y las rutas de contrabando que se utilizan para introducir sustancias ilícitas en EE.UU.

Dos sustancias dominan las afirmaciones de Washington y la crisis de sobredosis en el país: la cocaína y el fentanilo. Sus orígenes, cadenas de producción y ruta de entrada a EE.UU. están bien documentados. Y apuntan en gran medida fuera de Venezuela.

Este país latinoamericano no es ni un productor importante de cocaína ni la principal ruta de tránsito a través de la cual estos narcóticos ingresan a EE.UU.

“La idea equivocada más común es el papel que las organizaciones criminales venezolanas desempeñan en el tráfico internacional”, señaló Steven Dudley, cofundador de InSight Crime, un centro de estudios que investiga el crimen organizado en América Latina .

“Los grupos criminales venezolanos no son actores internacionales importantes; son en gran medida locales”, afirmó en conversación con TRT World.

A la operación militar del 3 de enero, en la que Maduro fue capturado y que dejó cerca de 100 personas muertas, le siguieron varios ataques aéreos controvertidos contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico.

El Gobierno de Trump sostuvo que las embarcaciones eran utilizadas para traficar drogas hacia EE.UU. Se llevaron a cabo alrededor de 35 ataques aéreos de este tipo entre septiembre de 2025 y enero de 2026, matando a decenas de personas, cuyos momentos finales fueron captados por cámaras térmicas montadas en drones.

No obstante, la geografía complica la afirmación sobre la gravedad de la participación de Venezuela. Según el diario The Washington Post, la mayoría de los ataques tuvieron lugar en el Pacífico oriental, cerca de las costas de Colombia y México. La costa de Venezuela se encuentra en el mar Caribe, parte del océano Atlántico.

Dónde y cómo se produce la cocaína hace que el caso contra Venezuela sea aún más débil. Casi toda la cocaína del mundo se produce y fabrica en la región andina, principalmente en Colombia, Perú y Bolivia.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) publica cada año una evaluación global integral de la producción de narcóticos y las rutas por dónde se trafican. Venezuela no figura entre los principales productores de cocaína.

Las referencias al país aparecen escasamente en los informes de UNODC, principalmente en discusiones sobre tránsito regional más que producción.

De hecho, el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de UNODC incluye una visualización de las rutas de tráfico que muestra que Venezuela no es el corredor principal a través del cual la cocaína llega a Estados Unidos.

En respuesta a preguntas de TRT World, la oficina de prensa de UNODC remitió a sus últimas publicaciones, incluido el Informe Mundial sobre las Drogas y el Informe Global sobre la Cocaína .

“Venezuela registró 43,7 toneladas de la cocaína incautada en 2023, lo que representa el 1,9% de los decomisos globales”, explicó UNODC a TRT World.

Incluso la propia hoja informativa de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA) establece que la mayor parte de la cocaína que ingresa al país pasa a través de México.

Por su parte, la profesora Guadalupe Correa-Cabrera, experta en redes de cárteles de drogas latinoamericanos, sostuvo que si bien Venezuela se utiliza como ruta de tráfico, la escala y el momento de su papel siguen siendo objeto de debate.

Además, señaló que la narrativa estadounidense puede reflejar tanto intereses geopolíticos como estadísticas sobre drogas.

Al mismo tiempo, Colombia, vecino de Venezuela y el mayor productor de cocaína del mundo, ha sido central en la política antidrogas de EE.UU. durante décadas.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha declarado una guerra renovada contra los narcóticos. En 2024, más de 80.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas, la mayoría vinculadas al opioide sintético fentanilo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

A diferencia de la cocaína, el fentanilo no se cultiva. La mayor parte del fentanilo del mundo se fabrica en México, utilizando químicos precursores en gran medida procedentes de China. Desde allí, el producto final se trafica a través de la frontera entre EE.UU. y México.

Venezuela desempeña un papel mínimo en esta cadena de suministro.

El mismo Trump ha sugerido que la operación contra Venezuela se trataba de algo más que drogas.

Según señaló pocas horas después del ataque, EE.UU. tiene la intención de “dirigir” Venezuela e incluso publicó una imagen en Truth Social refiriéndose a sí mismo como el “presidente en funciones” del país.

También se reunió con ejecutivos de las compañías petroleras Exxon, Chevron y Conoco en Washington, buscando fomentar hasta 100.00 millones de dólares en inversión en el sector de crudo de Venezuela.

Dentro del país latinoamericano, el consumo de cocaína sigue siendo relativamente bajo. UNODC estima la prevalencia en el último año en 0,82% de la población. Las incautaciones de fentanilo han sido mínimas.