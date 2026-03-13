Mientras cientos de iraníes se congregaban en el centro de Teherán con motivo del Día de Al-Quds —la jornada anual de solidaridad con la causa palestina que se celebra el último viernes de Ramadán—, grandes explosiones sacudieron la capital, según confirmó la televisión estatal iraní. Las detonaciones ocurrieron cerca de donde se desarrollaba la manifestación organizada por el gobierno.

A pesar de la tensión, las imágenes de la jornada mostraban multitudes en plazas como Enghelab, ondeando banderas y participando de actos masivos en varias ciudades, en un clima cargado de fervor y nerviosismo.

En medio de esta movilización, el ejército israelí lanzó ataques aéreos coordinados contra lo que describió como infraestructura vinculada al gobierno iraní en Teherán y las ciudades de Shiraz y Ahvaz durante las últimas 24 horas. Los golpes se habrían ejecutado en varias oleadas bajo la dirección de la inteligencia militar israelí, apuntando a lo que calificaron de instalaciones del “régimen terrorista iraní”.

En Shiraz, según Israel, se atacó una instalación subterránea utilizada para la producción y almacenamiento de misiles balísticos presuntamente destinados a Israel. En Teherán, los objetivos incluyeron sitios vinculados al sistema de defensa aérea y a la fabricación de armas y componentes de misiles balísticos. Por su parte, en Ahvaz, los ataques habrían alcanzado sedes de organismos gubernamentales, entre ellos centros de mando de las fuerzas terrestres de la Guardia Revolucionaria y comandos centrales de seguridad interna.

Israel y la magnitud de los ataques

El ejército israelí afirmó haber llevado a cabo aproximadamente 7.600 ataques en Irán y 1.100 en Líbano desde el inicio de la operación conjunta con Estados Unidos.

Unos 2.000 de estos ataques habrían tenido como objetivo “sedes y activos del régimen iraní”, mientras que unos 4.700 apuntaron al programa de misiles iraní. En Líbano, Israel indicó que sus fuerzas atacaron 200 “objetivos de misiles y lanzadores” y alrededor de 35 centros de mando y control de Hezbollah, según reportes oficiales.

Irán destruye 111 drones desde el inicio de la guerra

En paralelo, el portal Sepah News de la Guardia Revolucionaria informó que las fuerzas iraníes han destruido 111 “drones enemigos” desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. Entre ellos, destacaron el abatimiento de un MQ-9 sobre la provincia de Fars y otro en Tabriz, alcanzando un total de 111 aeronaves de distintos tipos.

No se ofreció un desglose entre drones de bajo costo y uso único con explosivos y aeronaves más sofisticadas y multipropósito, como el MQ-9.

En esta linea, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, acusó a Estados Unidos e Israel de buscar desmembrar su país en el marco de esta guerra. “Estados Unidos y el régimen sionista persiguen intenciones y objetivos siniestros para debilitar a Irán y a los principales países islámicos, y provocar su desintegración”, afirmó.