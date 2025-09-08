Sin rodeos, el presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció este domingo la derrota de su partido, La Libertad Avanza, en las elecciones provinciales de Buenos Aires. Justamente, una cita electoral considerada clave para su gobierno al servir como antesala de las votaciones parlamentarias de medio término el próximo 26 de octubre. La oposición, reunida en el partido peronista Fuerza Patria, se llevó la victoria con más del 47% de los votos, contra un 33,8% del partido gobernante, cuando se había escrutado el 94% de los sufragios, según el organismo electoral provincial.

"Hoy hemos tenido una clara derrota", señaló Milei desde el búnker de su partido en la ciudad de La Plata, la capital provincial a 50 kilómetros al sur de Buenos Aires. En un tono más moderado que de costumbre añadió que “si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados". Sin embargo, advirtió que "no se retrocede ni un milímetro en la política de gobierno. El rumbo no solo se confirma sino que lo vamos a profundizar y acelerar más".

El gran triunfador de la jornada fue el gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien sostuvo que "en Argentina hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo". "Las urnas, los votos, le dieron hoy al presidente un mensaje", subrayó. Y añadió que, con estos resultados, el Gobierno nacional "va a tener que rectificar el rumbo". En esa línea lanzó: "Milei, el pueblo te dio una orden, no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Goberná para el pueblo", ". Además, añadió que "ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando fuerzas en el peronismo y afuera del peronismo".

La amplia diferencia entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria en los resultados superó con creces la que habían proyectado las encuestas. Aunque los sondeos sí anticiparon la victoria de la oposición en la provincia de Buenos Aires, que desde hace años es su principal bastión y un distrito clave a nivel nacional. Precisamente, esta región aporta más del 30% del PIB argentino y reúne el 40% del padrón electoral nacional.

Estas elecciones renuevan 23 puestos en el Senado y 46 en Diputados de la Legislatura de la provincia. Así, Fuerza Patria se quedaría con 13 de los escaños en el Senado y 21 para diputados. La Libertad Avanza, por su parte, se lleva 8 asientos en el Senado y 18 en diputados.

Las medidas de austeridad que ha impuesto el Gobierno de Milei han llevado a que la inflación en Argentina se redujera al 1,9% en julio (36,6% interanual), el nivel más bajo en años. Pero el ajuste fiscal aplicado para lograrlo ha golpeado con dureza a los sectores más vulnerables.

El papel de Cristina Fernández de Kirchner





Estas elecciones provinciales de Buenos Aires no quedaron al margen de la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ha marcado la política del país durante los últimos 20 años. De hecho, la celebración de la victoria de Kicillof empezó con un discurso grabado de la exmandataria, desde el domicilio en el que cumple una condena de seis años de prisión por corrupción, que la Corte Suprema ratificó en junio.