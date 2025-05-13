José 'Pepe' Mujica, el expresidente de Uruguay, falleció este martes a los 89 años, según confirmó el actual presidente del país, Yamandú Orsi.

"Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, Viejo querido", expresó Orsi en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Mujica, que había sido diagnosticado con un cáncer de esófago en mayo de 2024, sufrió una rápida progresión de la enfermedad. A pesar de los esfuerzos médicos, el cáncer se extendió, y su cuerpo ya no pudo resistir más tratamientos.

En los últimos meses, había mostrado una actitud resignada ante su salud, reconociendo públicamente su situación. En una entrevista con la revista Búsqueda, este enero, el expresidente afirmó: "Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso".