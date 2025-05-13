AMÉRICA LATINA
2 min de lectura
Muere José "Pepe" Mujica, expresidente de Uruguay, a los 89 años
El líder, conocido por su vida austera y su lucha por los derechos humanos, había sido diagnosticado con cáncer de esófago en 2024.
Muere José "Pepe" Mujica, expresidente de Uruguay, a los 89 años
Muere el expresidente uruguayo Pepe Mujica / EFE
13 de mayo de 2025

José 'Pepe' Mujica, el expresidente de Uruguay, falleció este martes a los 89 años, según confirmó el actual presidente del país, Yamandú Orsi. 

"Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, Viejo querido", expresó Orsi en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Mujica, que había sido diagnosticado con un cáncer de esófago en mayo de 2024, sufrió una rápida progresión de la enfermedad. A pesar de los esfuerzos médicos, el cáncer se extendió, y su cuerpo ya no pudo resistir más tratamientos.

En los últimos meses, había mostrado una actitud resignada ante su salud, reconociendo públicamente su situación. En una entrevista con la revista Búsqueda, este enero, el expresidente afirmó: "Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso".

RECOMENDADOS

La médica personal del expresidente, Raquel Pannone, confirmó que Mujica padecía metástasis en el hígado.

Mujica, conocido como "el presidente más pobre del mundo" por su estilo de vida austero y su rechazo al materialismo, fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Su legado perdurará en la memoria colectiva del país y de América Latina, especialmente por su compromiso con los derechos humanos y su cercanía con los sectores más vulnerables de la sociedad uruguaya.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato