El jefe del comité de administración de Gaza afirmó que los Estados donantes han garantizado un presupuesto por un año para permitir que el comité lleve a cabo su labor, y subrayó la necesidad de crear un fondo internacional de reconstrucción.

“El comité está impulsando la creación de un fondo de reconstrucción y ayuda en el Banco Mundial”, dijo Ali Shaath este viernes, al describirlo como un paso clave para la recuperación de Gaza, según la cadena Qahera News TV.

Shaath añadió que el objetivo del comité es “darle al pueblo palestino la esperanza de que hay un futuro”, y señaló que su meta inmediata es devolver “sonrisas a los rostros de los niños, las mujeres y los hombres de Gaza”, informó el canal.

La primera reunión del Comité Nacional para la Administración de Gaza se celebró el viernes en El Cairo, con debates centrados en la ayuda humanitaria y los planes de reconstrucción.

Fuentes locales, así como medios palestinos, regionales e internacionales, informaron que recientemente se formó un comité tecnocrático y se dieron a conocer los nombres de sus miembros palestinos.

Este avance se produjo después de que el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, anunciara el inicio de la segunda fase del plan estadounidense para Gaza y los resultados de las conversaciones celebradas en El Cairo el miércoles, según el canal.

Segunda fase del plan de paz para Gaza