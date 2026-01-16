GENOCIDIO EN GAZA
Jefe de la administración de Gaza promueve un fondo de reconstrucción del Banco Mundial
La primera reunión del Comité Nacional para la Administración de Gaza se celebró el viernes en El Cairo, y el jefe Ali Shaath dijo que el objetivo inmediato es llevar "sonrisas a los rostros de los niños, mujeres y hombres de Gaza".
La primera reunión del Comité de Administración de Gaza se centra en la ayuda humanitaria y los planes de reconstrucción. / Reuters
hace 21 horas

El jefe del comité de administración de Gaza afirmó que los Estados donantes han garantizado un presupuesto por un año para permitir que el comité lleve a cabo su labor, y subrayó la necesidad de crear un fondo internacional de reconstrucción.

“El comité está impulsando la creación de un fondo de reconstrucción y ayuda en el Banco Mundial”, dijo Ali Shaath este viernes, al describirlo como un paso clave para la recuperación de Gaza, según la cadena Qahera News TV.

Shaath añadió que el objetivo del comité es “darle al pueblo palestino la esperanza de que hay un futuro”, y señaló que su meta inmediata es devolver “sonrisas a los rostros de los niños, las mujeres y los hombres de Gaza”, informó el canal.

La primera reunión del Comité Nacional para la Administración de Gaza se celebró el viernes en El Cairo, con debates centrados en la ayuda humanitaria y los planes de reconstrucción.

Fuentes locales, así como medios palestinos, regionales e internacionales, informaron que recientemente se formó un comité tecnocrático y se dieron a conocer los nombres de sus miembros palestinos.

Este avance se produjo después de que el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, anunciara el inicio de la segunda fase del plan estadounidense para Gaza y los resultados de las conversaciones celebradas en El Cairo el miércoles, según el canal.

Segunda fase del plan de paz para Gaza

La segunda fase se centra en establecer un marco de Consejo de Paz que combine un comité tecnocrático palestino con una fuerza internacional de estabilización para gestionar la transición de Gaza.

El esquema prevé que un organismo tecnocrático se encargue de la administración civil y los servicios básicos a medida que las fuerzas de ocupación israelíes se retiren del enclave, mientras una fuerza internacional proporciona seguridad y estabilidad de manera temporal.

Según los informes, esta estructura operaría bajo la supervisión de un Consejo de Paz encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y respaldado por una resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

De acuerdo con las fuentes, el comité tecnocrático está presidido por Ali Shaath, exviceministro palestino de Planificación.

Entre sus miembros figuran Omar Shamaly, responsable de telecomunicaciones; Abdul Karim Ashour, de agricultura; Raed Yaghi, de salud; Raed Abu Ramadan, de comercio y economía; Jabr al-Daour, de educación; Bashir al-Rais, de finanzas; Ali Barhoum, de agua y municipios; y Hanaa Tarzi, de asuntos sociales y cuestiones de la mujer.

