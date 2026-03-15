TÜRKİYE
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Türkiye presenta un dron kamikaze impulsado por inteligencia artificial con alcance de 2.000 km
El nuevo UAV K2 de Baykar puede volar de manera autónoma en enjambres, transportar una ojiva de 200 kg y operar desde pistas cortas o no preparadas.
Türkiye presenta un dron kamikaze impulsado por inteligencia artificial con alcance de 2.000 km
Captura de pantalla de la presentación del dron K2 de Baykar. / Others
15 de marzo de 2026

El fabricante turco de drones Baykar presentó su último vehículo aéreo no tripulado kamikaze, el K2, el sábado, en un video acompañado del Vals n.º 2 de Dmitri Shostakovich.

Con avanzados sistemas de vuelo y puntería basados en inteligencia artificial, el K2 es capaz de operaciones autónomas en enjambres, utilizando visión por IA para la navegación, el apuntado y el compromiso con objetivos.

El UAV cuenta con un alcance de más de 2.000 km, transporta una ojiva de 200 kg y tiene un peso máximo de despegue de 800 kg. Diseñado para múltiples despliegues, puede despegar desde pistas cortas o no preparadas.

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Baykar, un destacado fabricante turco de drones, ha exportado sus UAVs a nivel mundial. Su línea actual incluye el táctico Bayraktar TB2, el de gran altitud Bayraktar Akinci, el apto para buques Bayraktar TB3 y el propulsado por reacción Bayraktar Kizilelma.

El video promocional muestra al K2 despegando, volando en formación y realizando maniobras sincronizadas, todo coreografiado al nostálgico Vals n.º 2, una pieza conocida por combinar un aire alegre de cabaret con tonos oscuros y dramáticos.

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FUENTE:TRT Español y agencias
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