El fabricante turco de drones Baykar presentó su último vehículo aéreo no tripulado kamikaze, el K2, el sábado, en un video acompañado del Vals n.º 2 de Dmitri Shostakovich.
Con avanzados sistemas de vuelo y puntería basados en inteligencia artificial, el K2 es capaz de operaciones autónomas en enjambres, utilizando visión por IA para la navegación, el apuntado y el compromiso con objetivos.
El UAV cuenta con un alcance de más de 2.000 km, transporta una ojiva de 200 kg y tiene un peso máximo de despegue de 800 kg. Diseñado para múltiples despliegues, puede despegar desde pistas cortas o no preparadas.
Baykar, un destacado fabricante turco de drones, ha exportado sus UAVs a nivel mundial. Su línea actual incluye el táctico Bayraktar TB2, el de gran altitud Bayraktar Akinci, el apto para buques Bayraktar TB3 y el propulsado por reacción Bayraktar Kizilelma.
El video promocional muestra al K2 despegando, volando en formación y realizando maniobras sincronizadas, todo coreografiado al nostálgico Vals n.º 2, una pieza conocida por combinar un aire alegre de cabaret con tonos oscuros y dramáticos.