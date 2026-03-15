El fabricante turco de drones Baykar presentó su último vehículo aéreo no tripulado kamikaze, el K2, el sábado, en un video acompañado del Vals n.º 2 de Dmitri Shostakovich.

Con avanzados sistemas de vuelo y puntería basados en inteligencia artificial, el K2 es capaz de operaciones autónomas en enjambres, utilizando visión por IA para la navegación, el apuntado y el compromiso con objetivos.

El UAV cuenta con un alcance de más de 2.000 km, transporta una ojiva de 200 kg y tiene un peso máximo de despegue de 800 kg. Diseñado para múltiples despliegues, puede despegar desde pistas cortas o no preparadas.