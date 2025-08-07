Un posible encuentro cara a cara entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empieza a tomar forma: así lo confirmó Yuri Ushakov, asesor diplomático del Kremlin, este jueves. Y añadió que la cumbre podría ser “en los próximos días”. De hecho, el funcionario indicó que ya comenzaron los preparativos y que la iniciativa proviene de Washington.

"A sugerencia de la parte estadounidense, se llegó a un acuerdo de principio para organizar una cumbre bilateral en los próximos días", declaró Ushakov.

"La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión, y es difícil predecir cuántos días llevarán sus preparativos", indicó el asesor a la agencia estatal rusa TASS. Añadió que “se consideró la opción de celebrar la reunión durante la próxima semana y estamos bastante positivos sobre esta opción".

También explicó que “el lugar del encuentro ya fue acordado en principio, pero lo informaremos más adelante”.

Ahora bien, el Kremlin aclaró que aún no ha respondido a la propuesta estadounidense de sumar a la reunión al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. "Lo importante es que esta reunión sea exitosa y productiva", subrayó.

Asimismo, Trump ya habría informado a Zelenskyy sobre la posible cumbre con Putin. El mandatario estadounidense compartió sus planes durante una llamada este miércoles con su par ucraniano, el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La antesala: el encuentro entre Putin y Witkoff

El anuncio se produjo un día después de una reunión clave en Moscú entre Putin y el enviado de Trump, Steve Witkoff. Tras posar sonrientes ante las cámaras, ambos mantuvieron un encuentro de tres horas que, según el Kremlin, estuvo marcado por señales “constructivas” sobre la “cuestión ucraniana”.

La Casa Blanca calificó la reunión de “altamente productiva”. En su red Truth Social, Trump la celebró y aseguró que hubo “un gran progreso”. “Vamos a ver qué pasa”, dijo. “Todos coinciden en que esta guerra debe terminar, y trabajaremos en ello en los próximos días y semanas”.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, destacó que tras la reunión Washington tiene una mejor comprensión de las condiciones bajo las cuales Rusia estaría dispuesta a poner fin a la guerra.

“Por primera vez desde que comenzó esta administración, tenemos ejemplos concretos de lo que Rusia podría pedir para detener la guerra”, dijo Rubio en diálogo con el canal de televisión estadounidense Fox Business. Aclaró que el tema territorial sigue siendo central en cualquier posible acuerdo.