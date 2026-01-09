TÜRKİYE
Presidente Erdogan dialoga con Al-Sharaa por situación en Siria tras escalada de violencia en Alepo
Tras la escalada de violencia en Alepo, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, dialogó con su homólogo sirio, Ahmed Al-Sharaa, y le expresó su apoyo a los esfuerzos destinados a mejorar la seguridad y la estabilidad del país árabe.
Los presidentes de Türkiye, Erdogan, y de Siria, Al-Sharaa, abordaron cuestiones sobre la soberanía, protección civil y coordinación. / Reuters
hace 2 horas

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Siria, Ahmed Al-Sharaa, para analizar la situación actual del país árabe y las vías para reforzar su estabilidad.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia siria, los mandatarios abordaron los últimos desarrollos en ese país, en un contexto de creciente escalada de tensiones, así como los esfuerzos en marcha para consolidar la estabilidad en todo el territorio. En ese marco, Al-Sharaa reafirmó la importancia de restablecer plenamente la soberanía del Estado sobre todo el territorio sirio.

Asimismo, destacó que las prioridades actuales se centran en proteger a la población civil, asegurar las zonas que rodean la ciudad siria de Alepo y poner fin a las actividades armadas ilegales que obstaculizan el proceso de reconstrucción.

Por su parte, el presidente Erdogan expresó su apoyo a los esfuerzos destinados a mejorar la seguridad y la estabilidad, indicó el comunicado.

La llamada se produjo en un contexto de crecientes tensiones de seguridad y enfrentamientos en Alepo. Las autoridades sirias afirman que un gran número de integrantes del grupo terrorista PKK/YPG desertó o huyó de barrios en disputa.

Funcionarios locales señalaron que la situación en Sheikh Maqsoud y Ashrafieh provocó una de las mayores olas de desplazamiento de los últimos años en la ciudad, con cerca de 142.000 civiles evacuados como parte de un plan de emergencia.

Las autoridades habilitaron refugios temporales dentro de Alepo y en zonas cercanas. Al mismo tiempo, acusaron al grupo de bombardear barrios residenciales y corredores humanitarios. Además, según fuentes oficiales, las fuerzas de seguridad interna se preparan para asegurar las áreas afectadas y facilitar el regreso de las personas desplazadas a sus hogares.

Estos hechos se produjeron pese a un acuerdo previo para integrar al YPG en las instituciones del Estado, un compromiso que Damasco afirma que nunca llegó a implementarse.

Ministro Fidan insta al grupo terrorista YPG a asumir responsabilidad

Por separado, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó durante una conferencia de prensa en Ankara junto a su homólogo de Omán, Badr bin Hamad Al Busaidi, que Siria atraviesa un momento en el que la unidad nacional es esencial.

En ese marco, Fidan subrayó que el grupo terrorista YPG debe asumir su responsabilidad y lo acusó de impulsar intereses israelíes en medio del aumento de las tensiones. “Su transformación en un actor que sirve a la política israelí de ‘divide y gobierna’ en nuestra región, en coordinación con Israel, lamentablemente no es una coincidencia”, añadió.

El ministro señaló que los recientes acontecimientos en Alepo reflejan advertencias que Ankara ha planteado de manera reiterada durante el último año. También sostuvo que, si el grupo terrorista PKK/YPG, que opera bajo el nombre de SDF, hubiera avanzado en su integración, en lugar de intentar ganar tiempo, la violencia más reciente podría haberse evitado.

FUENTE:TRT Español y agencias
