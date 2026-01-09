El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Siria, Ahmed Al-Sharaa, para analizar la situación actual del país árabe y las vías para reforzar su estabilidad.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia siria, los mandatarios abordaron los últimos desarrollos en ese país, en un contexto de creciente escalada de tensiones, así como los esfuerzos en marcha para consolidar la estabilidad en todo el territorio. En ese marco, Al-Sharaa reafirmó la importancia de restablecer plenamente la soberanía del Estado sobre todo el territorio sirio.

Asimismo, destacó que las prioridades actuales se centran en proteger a la población civil, asegurar las zonas que rodean la ciudad siria de Alepo y poner fin a las actividades armadas ilegales que obstaculizan el proceso de reconstrucción.

Por su parte, el presidente Erdogan expresó su apoyo a los esfuerzos destinados a mejorar la seguridad y la estabilidad, indicó el comunicado.

La llamada se produjo en un contexto de crecientes tensiones de seguridad y enfrentamientos en Alepo. Las autoridades sirias afirman que un gran número de integrantes del grupo terrorista PKK/YPG desertó o huyó de barrios en disputa.

Funcionarios locales señalaron que la situación en Sheikh Maqsoud y Ashrafieh provocó una de las mayores olas de desplazamiento de los últimos años en la ciudad, con cerca de 142.000 civiles evacuados como parte de un plan de emergencia.