Una vez más, Cuba vuelve al epicentro de las tensiones con Estados Unidos, en medio de reportes que señalan que Washington evalúa no solo escenarios de mayor presión sobre la isla, sino que también estaría “acelerando” los preparativos para una posible operación militar. El informe se conoce días después de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmara que no renunciará ante la presión de la Casa Blanca y reiterara su llamado al diálogo.
De acuerdo con fuentes citadas por el medio USA Today, se habrían emitido directivas para reforzar los preparativos ante la posibilidad de una acción militar en la isla, lo que marcaría una escalada tras años de presión económica.
También el sitio Zeteo informó que funcionarios estadounidenses recibieron una “nueva directiva” desde la Casa Blanca para acelerar la planificación de posibles acciones militares contra Cuba.
Ahora bien, desde el Pentágono, un funcionario declaró a la agencia de noticias Anadolu: “No especularemos sobre escenarios hipotéticos. El Departamento planifica una gama de contingencias y permanece preparado para ejecutar las órdenes del presidente según lo indicado”.
Estos reportes se conocieron después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmara el lunes que Washington “podría pasar por Cuba” tras la guerra con Irán, y calificara a la isla como una “nación en colapso”.
Trump incluso sugirió que podría “tomar” la isla o “liberarla”. “Cuba es una nación en colapso. Vamos a llevar a cabo esta iniciativa (la de impedir que reciba petróleo de manera regular), y es posible que hagamos una parada en Cuba una vez que hayamos concluido con esto (en referencia a la guerra contra Irán)”, señaló.
Sin embargo, no es la primera vez que Trump hace este tipo de declaraciones. Desde enero, ha insistido en varias ocasiones en que el gobierno cubano está cerca del colapso, e incluso ha planteado una posible “toma de control amistosa”.
Rusia anticipa más suministros de petróleo a Cuba
En este contexto, Rusia expresó este miércoles su respaldo a la isla y exigió que Estados Unidos abandone la política de la “guerra colonial”.
Durante una visita a China, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, aseguró que Moscú continuará apoyando a Cuba con suministros energéticos y cooperación económica, tras el reciente envío de petróleo al país caribeño, según reportó la agencia TASS.
Aunque Trump ha amenazado con aranceles punitivos a los países que exporten crudo a Cuba, en un intento por aumentar la presión sobre el gobierno, Estados Unidos permitió la entrega de petróleo ruso a la isla a finales de marzo.
“Por supuesto, apoyamos a Cuba, al igual que China, tanto en el ámbito político dentro de las Naciones Unidas y otros foros, como en el plano económico y humanitario. Hemos enviado el primer petrolero con 100.000 toneladas de petróleo a Cuba”, indicó. “No tengo dudas de que continuaremos con esa asistencia y de que China también seguirá participando en ella”, añadió.
“No fue Cuba la que se negó al diálogo con Washington durante décadas. Washington hizo todo lo posible por aislar al Estado cubano. Aunque los países europeos mantuvieron relaciones diplomáticas con Cuba durante mucho tiempo, y continúan haciéndolo, Washington, francamente, buscó cambiar el régimen mediante el estrangulamiento de la economía cubana. Esta política, lamentablemente, continúa hoy”, afirmó el ministro ruso.
China apoyará “con firmeza” a Cuba ante amenazas de EE.UU.
También China manifestó su respaldo a La Habana. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó el miércoles que “apoyará con firmeza” a Cuba frente a las amenazas de Estados Unidos.
"China se opone firmemente a la diplomacia coercitiva y apoyará con firmeza a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia extranjera", declaró el portavoz Guo Jiakun en una rueda de prensa.
Desde el mismo ministerio, la portavoz Mao Ning reafirmó la necesidad de que Washington atienda las demandas internacionales para poner fin a lo que indicó como una política hostil.
Cuba está abierta al diálogo pero no negocia su liderazgo, dice viceministra
Horas antes, la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Anayansi Rodríguez, afirmó en una entrevista con la Agencia Anadolu que el sistema político y el liderazgo del país “no están en negociación”, aunque señaló apertura al diálogo en temas de interés mutuo.
Tanto Washington como La Habana han reconocido que hay conversaciones de alto nivel en curso. Estas tratan asuntos sensibles y se manejan con discreción, dijo Rodríguez. La Habana, añadió, ha estado siempre dispuesta a dialogar con Washington de manera respetuosa y responsable, sin “precondiciones”.
Asimismo, señaló posibles áreas de cooperación con Washington. “En las negociaciones con Estados Unidos hay una gran cantidad de temas de interés mutuo”, dijo, destacando que “son temas que podemos abordar de manera cooperativa”, y mencionó la seguridad, el narcotráfico y el crimen organizado.
Pero aclaró: “Puedo confirmar categóricamente que el sistema político cubano no está en negociación”. “No forma parte de la mesa de negociación, si es que podemos tener esta mesa de negociación. Y, por supuesto, ni el presidente ni la posición de ningún funcionario están sujetos a negociación”, agregó.
También se refirió a la amenaza de Trump con sanciones a los países que suministren petróleo a la isla. Washington enmarcó la decisión diciendo que La Habana representaba una “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos
La viceministra rechazó esa caracterización: “Cuba definitivamente no representaba ninguna amenaza para ningún país, incluido Estados Unidos”. Añadió que se trata de una política de larga data destinada a estrangular la economía de la isla y forzar un cambio político.
Cuba enfrenta una prolongada crisis económica marcada por escasez de combustible, apagones y dificultades en el acceso a alimentos y medicinas. Funcionarios en La Habana atribuyen gran parte de estas dificultades a décadas de sanciones estadounidenses.
En ese sentido, Rodríguez afirmó que las sanciones de Washington cuestan alrededor de 7.000 millones de dólares anuales a la economía cubana y tienen un “impacto devastador” en la vida cotidiana.
Díaz-Canel insiste en el diálogo
Las declaraciones de la viceministra Rodríguez llegan luego de una entrevista que brindó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el pasado jueves, en la que rechazó dimitir bajo presión de Washington y pidió un diálogo entre iguales.
“Si el pueblo cubano entiende que yo no estoy capacitado para el cargo, que no he estado a la altura de las circunstancias, entonces yo no debería ocupar la posición de presidente. Yo responderé ante ellos”, declaró Díaz-Canel a preguntas de la cadena NBC.
"Pero no son los Estados Unidos quienes pueden imponernos nada. El gobierno de Estados Unidos, que ha aplicado esa política hostil contra Cuba, no tiene autoridad moral para exigir nada a Cuba", añadió.
Luego, el mandatario indicó: "No tienen autoridad moral ni siquiera para decir que están preocupados por la situación del pueblo cubano y que el gobierno cubano ha llevado a Cuba a esta situación, cuando toda la responsabilidad recae sobre sus hombros".
"Hemos solicitado (...) entablar un diálogo y debatir sobre cualquier tema sin ninguna condición, sin exigir cambios en nuestro sistema político, así como nosotros no exigimos cambios en el sistema estadounidense", explicó.