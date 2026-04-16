Una vez más, Cuba vuelve al epicentro de las tensiones con Estados Unidos, en medio de reportes que señalan que Washington evalúa no solo escenarios de mayor presión sobre la isla, sino que también estaría “acelerando” los preparativos para una posible operación militar. El informe se conoce días después de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmara que no renunciará ante la presión de la Casa Blanca y reiterara su llamado al diálogo.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio USA Today, se habrían emitido directivas para reforzar los preparativos ante la posibilidad de una acción militar en la isla, lo que marcaría una escalada tras años de presión económica.

También el sitio Zeteo informó que funcionarios estadounidenses recibieron una “nueva directiva” desde la Casa Blanca para acelerar la planificación de posibles acciones militares contra Cuba.

Ahora bien, desde el Pentágono, un funcionario declaró a la agencia de noticias Anadolu: “No especularemos sobre escenarios hipotéticos. El Departamento planifica una gama de contingencias y permanece preparado para ejecutar las órdenes del presidente según lo indicado”.

Estos reportes se conocieron después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmara el lunes que Washington “podría pasar por Cuba” tras la guerra con Irán, y calificara a la isla como una “nación en colapso”.

Trump incluso sugirió que podría “tomar” la isla o “liberarla”. “Cuba es una nación en colapso. Vamos a llevar a cabo esta iniciativa (la de impedir que reciba petróleo de manera regular), y es posible que hagamos una parada en Cuba una vez que hayamos concluido con esto (en referencia a la guerra contra Irán)”, señaló.

Sin embargo, no es la primera vez que Trump hace este tipo de declaraciones. Desde enero, ha insistido en varias ocasiones en que el gobierno cubano está cerca del colapso, e incluso ha planteado una posible “toma de control amistosa”.

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Rusia anticipa más suministros de petróleo a Cuba

En este contexto, Rusia expresó este miércoles su respaldo a la isla y exigió que Estados Unidos abandone la política de la “guerra colonial”.

Durante una visita a China, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, aseguró que Moscú continuará apoyando a Cuba con suministros energéticos y cooperación económica, tras el reciente envío de petróleo al país caribeño, según reportó la agencia TASS.

Aunque Trump ha amenazado con aranceles punitivos a los países que exporten crudo a Cuba, en un intento por aumentar la presión sobre el gobierno, Estados Unidos permitió la entrega de petróleo ruso a la isla a finales de marzo .

“Por supuesto, apoyamos a Cuba, al igual que China, tanto en el ámbito político dentro de las Naciones Unidas y otros foros, como en el plano económico y humanitario. Hemos enviado el primer petrolero con 100.000 toneladas de petróleo a Cuba”, indicó. “No tengo dudas de que continuaremos con esa asistencia y de que China también seguirá participando en ella”, añadió.

“No fue Cuba la que se negó al diálogo con Washington durante décadas. Washington hizo todo lo posible por aislar al Estado cubano. Aunque los países europeos mantuvieron relaciones diplomáticas con Cuba durante mucho tiempo, y continúan haciéndolo, Washington, francamente, buscó cambiar el régimen mediante el estrangulamiento de la economía cubana. Esta política, lamentablemente, continúa hoy”, afirmó el ministro ruso.

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China apoyará “con firmeza” a Cuba ante amenazas de EE.UU.

También China manifestó su respaldo a La Habana. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó el miércoles que “apoyará con firmeza” a Cuba frente a las amenazas de Estados Unidos.

"China se opone firmemente a la diplomacia coercitiva y apoyará con firmeza a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia extranjera", declaró el portavoz Guo Jiakun en una rueda de prensa.