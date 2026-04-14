Acceder a agua limpia para bañarse, alistar a sus hijos para ir a la escuela, cocinar y lavar la ropa ha sido un desafío durante décadas para Elena Cruz, una mujer de 63 años residente del paraje Quiltepec, al sur de la Ciudad de México, donde escasean la infraestructura y los recursos hídricos. “Debíamos comprar agua envasada e ir a la casa de familiares para higienizarnos”, relató a TRT Español.

Como Cruz, más de 160 millones de personas en América Latina tienen dificultades para acceder a agua potable de forma segura, un derecho humano básico, a pesar de que la región alberga alrededor de un tercio de los recursos hídricos mundiales, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En marzo, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), indicó que “donde las personas no tienen garantizado el derecho al agua potable y al saneamiento, las desigualdades se profundizan”.

Y estimó que unos 2.100 millones de personas en el mundo carecen de servicios de agua potable gestionados de manera segura, con consecuencias severas para su salud, sus oportunidades y el desarrollo de sus comunidades.

“Debimos batallar mucho por el agua. Toda la vida tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande para conseguirla, y siempre la utilizamos para lo más indispensable”, relató Cruz.

La sequía en América Latina

La crisis del agua afecta de forma dispar a los países de la región: en Argentina, la sequía registrada entre 2020 y 2023 a raíz de la disminución de precipitaciones en combinación con altas temperaturas afectó a más del 50% de la superficie, dejó desiertos ríos, arroyos, lagunas y cultivos, causando pérdidas por más de 14.000 millones de dólares, según datos oficiales .

Por su parte, entre 2022-2023, Uruguay atravesó la sequía más severa en 70 años y la cuenca del río Santa Lucía, que abastece al 60% de la población, quedó prácticamente sin agua. En 2023, casi dos millones de uruguayos tuvieron problemas para acceder a agua potable en sus hogares durante cuatro meses.

Hoy los problemas se concentran en el sur, según precisó a TRT Español la presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología, Madeleine Renom. “Está afectando a todo el sistema productivo agropecuario y a parte del suministro de agua potable”, detalló, aunque aclaró que la situación actual no tiene comparación con la sequía reportada años atrás. Para 2026 se espera la persistencia del déficit hídrico y lluvias por debajo del promedio.

Hace una década y media, Chile reporta un déficit de precipitaciones cercano al 30%, en lo que se conoció como la “megasequía”. Un informe del World Resources Institute indicó que el país enfrenta “riesgo crítico” de quedarse sin agua potable para 2050 debido al estrés hídrico extremo.

México: cosecha de agua de lluvia para subsistir

En México, donde especialistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria proyectan un déficit de agua para 2030 y estiman que el 13,7% de las cuencas presentan “disponibilidad crítica” , un grupo de investigadores fundó Isla Urbana, una organización que diseñó un sistema de captación del agua de lluvia, que de otro modo va a parar a drenajes o provoca inundaciones.

“El abasto de agua afecta a muchas poblaciones periféricas de la Ciudad de México, donde hay un desbalance entre el agua que se extrae de las cuencas y la que se recarga”, explicó a TRT Español Enrique Lomnitz, diseñador industrial y cofundador de Isla Urbana .

La iniciativa surgió en 2009 y desde entonces se han instalado 48.000 sistemas de captación de agua de lluvia en hogares y otros 1.000 en escuelas. “Alcanza a un millón de personas”, detalló.