ORIENTE MEDIO
1 min de lectura
Ejército israelí evacúa hogares en campamento de refugiados en Cisjordania ocupada para uso militar
Tropas israelíes desplegadas de madrugada impusieron restricciones de movimiento y detuvieron a varios residentes palestinos, según testimonios que testigos realizaron a la agencia de noticias Anadolu.
Ejército israelí evacúa hogares en campamento de refugiados en Cisjordania ocupada para uso militar
El ejército israelí realiza regularmente incursiones en ciudades, pueblos y campamentos de refugiados en toda la Cisjordania ocupada. / AA
2 de marzo de 2026

El ejército israelí irrumpió este lunes en el campamento de refugiados de Old Askar, al este de Nablus, en el norte de la Cisjordania ocupada, y envió refuerzos militares a la zona, según fuentes locales.

Testigos dijeron a la agencia de noticias Anadolu que las fuerzas israelíes iniciaron la operación militar al amanecer. Señalaron que unidades de infantería se desplegaron en varios barrios, ingresaron y registraron viviendas palestinas y detuvieron a varios residentes. Las tropas también evacuaron varias casas y las convirtieron en cuarteles militares, informando a los habitantes que la operación se prolongaría durante tres días.

Los testigos añadieron que el ejército impuso estrictas restricciones de movimiento y prohibió la entrada y salida del campamento.

RECOMENDADOS

El ejército israelí realiza regularmente incursiones en ciudades, pueblos y campamentos de refugiados en toda la Cisjordania ocupada, argumentando que busca a sospechosos.

La actividad militar en el territorio se ha intensificado desde el inicio de la ofensiva en Gaza en octubre de 2023. Las redadas han incluido muertes, arrestos, desplazamientos y expansión de asentamientos, según fuentes palestinas. Así, más de 1.118 palestinos han muerto, alrededor de 11.700 han resultado heridos y aproximadamente 22.000 han sido detenidos en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este ocupada.

RelacionadoTRT Español - Si EE.UU. “se opone” a la anexión de Cisjordania ocupada, ¿por qué brinda servicios a los colonos?
FUENTE:TRT World
Explora
Erdogan insta a la diplomacia en llamada con el príncipe saudí en medio de las tensiones con Irán
¿Quién era Alí Jamenei, el líder Supremo de Irán que murió en ataque de EE.UU. e Israel?
Segundo día de fuego: Israel y EE.UU. siguen atacando Irán mientras Teherán lanza respuesta regional
Protestas inundan las calles de Irán por muerte de Jamenei, mientras Trump advierte sobre represalia
A más de 100 niños mató el ataque de EE.UU.-Israel contra escuela en Irán, denuncia enviado ante ONU
Alí Jamenei, líder Supremo de Irán, murió en ataques de EE.UU.-Israel: Teherán promete venganza
El ataque contra Irán podría arrastrar a Oriente Medio a un "anillo de fuego": presidente Erdogan
Türkiye rechaza acusaciones de apoyo a los ataques contra Irán
Türkiye pide a Estados Unidos, Israel e Irán que cesen las hostilidades de inmediato
Alarma global por los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra Irán: así reacciona el mundo
Irán responde a ataques lanzando misiles contra bases de EE.UU. e Israel en el Golfo
Trump anuncia que Estados Unidos ha comenzado "grandes operaciones de combate" en Irán
Israel y EE.UU. lanzan ataques en Irán pese a diálogo nuclear: Teherán responde
Trump asegura “no estar contento” con Irán pero “aún indeciso” sobre un ataque militar
La tensión entre EE.UU. e Irán dispara evacuaciones de diplomáticos de todo el mundo