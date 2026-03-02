El ejército israelí irrumpió este lunes en el campamento de refugiados de Old Askar, al este de Nablus, en el norte de la Cisjordania ocupada, y envió refuerzos militares a la zona, según fuentes locales.

Testigos dijeron a la agencia de noticias Anadolu que las fuerzas israelíes iniciaron la operación militar al amanecer. Señalaron que unidades de infantería se desplegaron en varios barrios, ingresaron y registraron viviendas palestinas y detuvieron a varios residentes. Las tropas también evacuaron varias casas y las convirtieron en cuarteles militares, informando a los habitantes que la operación se prolongaría durante tres días.

Los testigos añadieron que el ejército impuso estrictas restricciones de movimiento y prohibió la entrada y salida del campamento.