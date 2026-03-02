El ejército israelí irrumpió este lunes en el campamento de refugiados de Old Askar, al este de Nablus, en el norte de la Cisjordania ocupada, y envió refuerzos militares a la zona, según fuentes locales.
Testigos dijeron a la agencia de noticias Anadolu que las fuerzas israelíes iniciaron la operación militar al amanecer. Señalaron que unidades de infantería se desplegaron en varios barrios, ingresaron y registraron viviendas palestinas y detuvieron a varios residentes. Las tropas también evacuaron varias casas y las convirtieron en cuarteles militares, informando a los habitantes que la operación se prolongaría durante tres días.
Los testigos añadieron que el ejército impuso estrictas restricciones de movimiento y prohibió la entrada y salida del campamento.
El ejército israelí realiza regularmente incursiones en ciudades, pueblos y campamentos de refugiados en toda la Cisjordania ocupada, argumentando que busca a sospechosos.
La actividad militar en el territorio se ha intensificado desde el inicio de la ofensiva en Gaza en octubre de 2023. Las redadas han incluido muertes, arrestos, desplazamientos y expansión de asentamientos, según fuentes palestinas. Así, más de 1.118 palestinos han muerto, alrededor de 11.700 han resultado heridos y aproximadamente 22.000 han sido detenidos en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este ocupada.