Dos funcionarios de Pakistán, interlocutor clave en la guerra que libran Israel, Estados Unidos e Irán, confirmaron que Teherán ya ha recibido una propuesta de 15 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, que tiene el objetivo de terminar el conflicto, según informó la agencia de noticias AP.

La propuesta abordaría los programas de misiles balísticos y nuclear de Irán, junto con la reapertura de rutas marítimas estratégicas en el estrecho de Ormuz, como detalló un informe del medio The New York Times citando a funcionarios en condición de anonimato. El plan fue entregado a través de Pakistán, cuyo jefe del ejército ha surgido como un interlocutor clave entre Washington y Teherán, según el medio.

Asimismo, una fuente iraní de alto rango declaró a la agencia Reuters que todavía se está debatiendo el lugar de las conversaciones, mientras que fuentes paquistaníes informaron a Anadolu que podría haber un avance en las próximas 48 horas.

No obstante, el embajador iraní en Pakistán afirmó el martes que hasta la fecha no se han llevado a cabo conversaciones directas ni indirectas con Estados Unidos, rechazando las especulaciones sobre negociaciones.

“Hasta el momento no se han producido negociaciones —directas ni indirectas— entre Irán y Estados Unidos”, declaró Reza Amiri-Moghaddam, según informó la agencia estatal de noticias IRNA.

Añadió que las consultas entre “países amigos” no equivalen a conversaciones, acusando a Washington de “traicionar la diplomacia” e insistiendo en que Irán busca el diálogo.

Irán ha dicho anteriormente que está dispuesto a hacer concesiones sobre el enriquecimiento de uranio, pero que su programa balístico no es negociable. Además, en mensajes anteriores, ha exigido compensación por los daños causados por la guerra, garantías de que no se repetirá y la retirada de las fuerzas estadounidenses de las bases de la región.

Teherán negó recientemente mantener conversaciones con Estados Unidos, pese a que el presidente Donald Trump asegura que el diálogo avanza. Sin embargo, no está claro si Teherán lo aceptará como base para negociaciones, ni tampoco si Israel respalda la propuesta. Lo cierto es que la propuesta no contempla varias de las exigencias iraníes para acabar el conflicto.

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¿En qué consiste la propuesta de Trump?

Un informe de medios israelíes reveló los detalles del plan presentado por Estados Unidos, después de que Trump afirmara que Washington y Teherán habían alcanzado 15 “puntos clave de acuerdo”, lo que Teherán ha negado.

Según el Canal 12, el plan incluye el desmantelamiento de todas las capacidades nucleares actuales de Irán y el compromiso de que nunca desarrollará un arma nuclear. Además, no se permitiría la producción de material nuclear de grado militar en territorio iraní y todo el material enriquecido sería entregado al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dentro de un plazo acordado.

Las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahan y Fordow serían desmanteladas y destruidas, y el OIEA obtendría acceso total a toda la información relacionada con el programa nuclear iraní, según el informe.

Además, el Estrecho de Ormuz permanecería abierto como zona marítima libre y “nadie lo bloqueará”. Una decisión sobre el programa de misiles de Irán se tomaría más adelante, pero su alcance y cantidad “deberán ser limitados”, añade el informe, señalando que en el futuro Irán solo podría utilizar estos misiles “con fines de autodefensa”.

La eliminación de la “amenaza de reactivación automática de sanciones” también figura entre los puntos del acuerdo, en referencia a la posible reimposición automática de sanciones de la ONU por parte del E3 —Reino Unido, Francia y Alemania.

A cambio, se levantarían todas las sanciones contra Irán y el país también recibiría asistencia para desarrollar un proyecto nuclear civil en Bushehr.

Se esperan conversaciones en Pakistán, dice la OIEA

Por su parte, el director general del OIEA, Rafael Grossi, declaró que se espera que Estados Unidos e Irán celebren conversaciones este fin de semana en Islamabad, con una agenda más amplia que incluye misiles, milicias y garantías de seguridad.

En una entrevista con el periódico italiano Corriere della Sera, Grossi indicó que se prevé que las conversaciones abarquen misiles, milicias alineadas con Irán y garantías de seguridad para Teherán.

Asimismo, señaló que podría ser posible una solución temporal, haciendo hincapié en que no debería ser militar. "Existen planes diplomáticos alternativos que permitirían tanto una solución que establezca que, por el momento, no habrá más enriquecimiento porque la situación política, militar y de confianza no lo permite; como, en principio, reevaluar el tema dentro de cinco o diez años", añadió.

Israel dice que sus planes en Irán y Líbano no cambian pese a posibles negociaciones

No obstante, por su parte, el ejército israelí afirmó que actúa “según un plan sin cambios” en Irán y el Líbano, independientemente de cualquier negociación destinada a poner fin a la guerra.

“Respecto a tal o cual acuerdo, actualmente estamos operando según un plan sin cambios”, declaró el portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, durante una rueda de prensa televisada al ser consultado sobre los esfuerzos diplomáticos.

“Estamos actuando y seguiremos actuando… para profundizar el daño y eliminar amenazas existenciales”, añadió. “Estamos atacando tanto en Irán como en el Líbano”.