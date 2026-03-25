Dos funcionarios de Pakistán, interlocutor clave en la guerra que libran Israel, Estados Unidos e Irán, confirmaron que Teherán ya ha recibido una propuesta de 15 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, que tiene el objetivo de terminar el conflicto, según informó la agencia de noticias AP.
La propuesta abordaría los programas de misiles balísticos y nuclear de Irán, junto con la reapertura de rutas marítimas estratégicas en el estrecho de Ormuz, como detalló un informe del medio The New York Times citando a funcionarios en condición de anonimato. El plan fue entregado a través de Pakistán, cuyo jefe del ejército ha surgido como un interlocutor clave entre Washington y Teherán, según el medio.
Asimismo, una fuente iraní de alto rango declaró a la agencia Reuters que todavía se está debatiendo el lugar de las conversaciones, mientras que fuentes paquistaníes informaron a Anadolu que podría haber un avance en las próximas 48 horas.
No obstante, el embajador iraní en Pakistán afirmó el martes que hasta la fecha no se han llevado a cabo conversaciones directas ni indirectas con Estados Unidos, rechazando las especulaciones sobre negociaciones.
“Hasta el momento no se han producido negociaciones —directas ni indirectas— entre Irán y Estados Unidos”, declaró Reza Amiri-Moghaddam, según informó la agencia estatal de noticias IRNA.
Añadió que las consultas entre “países amigos” no equivalen a conversaciones, acusando a Washington de “traicionar la diplomacia” e insistiendo en que Irán busca el diálogo.
Irán ha dicho anteriormente que está dispuesto a hacer concesiones sobre el enriquecimiento de uranio, pero que su programa balístico no es negociable. Además, en mensajes anteriores, ha exigido compensación por los daños causados por la guerra, garantías de que no se repetirá y la retirada de las fuerzas estadounidenses de las bases de la región.
Teherán negó recientemente mantener conversaciones con Estados Unidos, pese a que el presidente Donald Trump asegura que el diálogo avanza. Sin embargo, no está claro si Teherán lo aceptará como base para negociaciones, ni tampoco si Israel respalda la propuesta. Lo cierto es que la propuesta no contempla varias de las exigencias iraníes para acabar el conflicto.
¿En qué consiste la propuesta de Trump?
Un informe de medios israelíes reveló los detalles del plan presentado por Estados Unidos, después de que Trump afirmara que Washington y Teherán habían alcanzado 15 “puntos clave de acuerdo”, lo que Teherán ha negado.
Según el Canal 12, el plan incluye el desmantelamiento de todas las capacidades nucleares actuales de Irán y el compromiso de que nunca desarrollará un arma nuclear. Además, no se permitiría la producción de material nuclear de grado militar en territorio iraní y todo el material enriquecido sería entregado al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dentro de un plazo acordado.
Las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahan y Fordow serían desmanteladas y destruidas, y el OIEA obtendría acceso total a toda la información relacionada con el programa nuclear iraní, según el informe.
Además, el Estrecho de Ormuz permanecería abierto como zona marítima libre y “nadie lo bloqueará”. Una decisión sobre el programa de misiles de Irán se tomaría más adelante, pero su alcance y cantidad “deberán ser limitados”, añade el informe, señalando que en el futuro Irán solo podría utilizar estos misiles “con fines de autodefensa”.
La eliminación de la “amenaza de reactivación automática de sanciones” también figura entre los puntos del acuerdo, en referencia a la posible reimposición automática de sanciones de la ONU por parte del E3 —Reino Unido, Francia y Alemania.
A cambio, se levantarían todas las sanciones contra Irán y el país también recibiría asistencia para desarrollar un proyecto nuclear civil en Bushehr.
Se esperan conversaciones en Pakistán, dice la OIEA
Por su parte, el director general del OIEA, Rafael Grossi, declaró que se espera que Estados Unidos e Irán celebren conversaciones este fin de semana en Islamabad, con una agenda más amplia que incluye misiles, milicias y garantías de seguridad.
En una entrevista con el periódico italiano Corriere della Sera, Grossi indicó que se prevé que las conversaciones abarquen misiles, milicias alineadas con Irán y garantías de seguridad para Teherán.
Asimismo, señaló que podría ser posible una solución temporal, haciendo hincapié en que no debería ser militar. "Existen planes diplomáticos alternativos que permitirían tanto una solución que establezca que, por el momento, no habrá más enriquecimiento porque la situación política, militar y de confianza no lo permite; como, en principio, reevaluar el tema dentro de cinco o diez años", añadió.
Israel dice que sus planes en Irán y Líbano no cambian pese a posibles negociaciones
No obstante, por su parte, el ejército israelí afirmó que actúa “según un plan sin cambios” en Irán y el Líbano, independientemente de cualquier negociación destinada a poner fin a la guerra.
“Respecto a tal o cual acuerdo, actualmente estamos operando según un plan sin cambios”, declaró el portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, durante una rueda de prensa televisada al ser consultado sobre los esfuerzos diplomáticos.
“Estamos actuando y seguiremos actuando… para profundizar el daño y eliminar amenazas existenciales”, añadió. “Estamos atacando tanto en Irán como en el Líbano”.
Trump reitera que mantiene conversaciones con los “interlocutores correctos” de Irán
Previamente, el lunes, Trump había afirmado que Washington estaba en contacto con los “interlocutores correctos” en Irán y que Teherán está ansioso por alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto en curso.
“Nadie sabe con quién hablar, pero nosotros estamos hablando con las personas adecuadas”, dijo Trump durante la ceremonia de juramentación del secretario de Seguridad Nacional el martes.
“Quieren llegar a un acuerdo con tanta urgencia; no tienen idea de cuánto lo desean”.
Trump aseguró que Irán está “hablando con sensatez” y afirmó que Teherán “aceptó que nunca tendrá un arma nuclear”. Aunque Irán no ha confirmado estas declaraciones, ha sostenido durante largo tiempo que no tiene intención de desarrollar armas nucleares.
Asimismo, el mandatario señaló que “varias personas” están llevando a cabo las conversaciones con Irán, entre ellas el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.
De hecho, según reportes de CNN que citan a fuentes regionales, Irán habría indicado extraoficialmente al gobierno de Trump que prefiere negociar con JD Vance en lugar de con los enviados estadounidenses Steve Witkoff o Jared Kushner. Teherán alegó una "pérdida de confianza" tras la intervención militar conjunta de EE.UU. e Israel, que se produjo mientras se mantenían las negociaciones.
Las fuentes señalaron que Vance es visto como más favorable a la resolución de la guerra, y una de ellas indicó que existe la percepción de que estaría decidido a "poner fin al conflicto". "Los iraníes tendrán que decidir a quién envía el gobierno, pero eso no significa que no tengan una preferencia", declaró la segunda fuente.
En medio, los ataques contra Irán no cesan
A pesar de la supuesta disposición de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo, los ataques contra Irán aún no se han detenido.
En la mañana del martes, el ejército israelí informó que estaba atacando objetivos en la capital iraní, Teherán, poco después de anunciar que Irán había disparado una salva de misiles hacia Israel.
“Informe inicial: las FDI han comenzado una ola de ataques dirigidos contra infraestructuras del régimen iraní en todo Teherán”, señaló el ejército en su canal oficial de Telegram.
Posteriormente, una serie de explosiones fueron reportadas por un reportero de la agencia Anadolu en la capital iraní, Teherán. Tras las detonaciones, se observó humo elevándose en las zonas orientales de la ciudad, mientras los sistemas de defensa aérea iraníes estaban activos.
Además, el lunes, la Organización de Energía Atómica de Irán afirmó que Estados Unidos e Israel atacaron la central nuclear de Bushehr, señalando que un proyectil cayó dentro de su recinto sin causar daños. Según la agencia estatal IRNA, que citó a la organización, el ataque impactó cerca de la instalación alrededor de las 21:08 hora local (17:38 GMT).
“El enemigo estadounidense-sionista ha atacado nuevamente el sitio de la planta nuclear de Bushehr”, indicó la organización en un comunicado, añadiendo que “un proyectil impactó dentro del recinto de la central”.
Los reportes preliminares señalaron que no se registraron víctimas ni daños y que todas las secciones de la instalación nuclear siguen intactas. No obstante, el incidente marca el segundo ataque reportado en las inmediaciones de esta instalación en los últimos días. Un ataque similar tuvo lugar el 17 de marzo sin causar daños ni heridos.
Asimismo, el miércoles, el presidente de la Media Luna Roja de Irán declaró que más 85.000 sitios civiles han sufrido daños desde el inicio de los ataques estadounidenses-israelíes. Pirhossein Kolivand afirmó que 85.176 ubicaciones civiles resultaron afectadas, incluyendo 64.583 viviendas y 19.690 propiedades comerciales, según informó la agencia de noticias Mehr.
La provincia de Teherán fue la más afectada, añadió, indicando que 282 centros médicos y 600 escuelas fueron atacados. Kolivand afirmó que tales acciones constituyen "crímenes de guerra" según los Convenios de Ginebra.
Estados Unidos e Israel han llevado a cabo ataques aéreos contra Irán desde el 28 de febrero, que han causado la muerte de más de 1.340 personas, incluido el entonces líder Supremo, Alí Jamenei.
Teherán ha respondido con ataques con drones y misiles dirigidos contra Israel, así como contra Jordania, Iraq y países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses, provocando víctimas y daños a infraestructuras, además de interrumpir los mercados globales y la aviación.
Las tensiones también se han intensificado desde el 2 de marzo, cuando Israel amplió sus operaciones militares en el Líbano, lanzando ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut y zonas del sur y el este, antes de iniciar una incursión terrestre”limitada” en el sur el 3 de marzo.