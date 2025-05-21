El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, viajará este miércoles a Budapest para participar en la cumbre informal de la Organización de Estados Túrquicos (OTS), un encuentro que busca reforzar la cooperación entre los países miembros, informó el director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun.
La cumbre, que se desarrollará bajo el lema “Punto de encuentro entre Oriente y Occidente”, tendrá lugar del 20 al 21 de mayo de 2025 en la capital de Hungría.
Durante el evento, los líderes evaluarán los avances en el fortalecimiento institucional de la OTS y se espera que adopten decisiones clave, entre ellas la Declaración de Budapest.
Erdogan también participará en la reunión del Consejo de Jefes de Estado, que se celebrará en paralelo a la cumbre.
La Organización de Estados Túrquicos
Altun indicó el martes que Erdogan mantendrá reuniones bilaterales con varios líderes presentes, reafirmando el compromiso de Türkiye con el fortalecimiento de los lazos en el mundo túrquico.
La OTS está integrada por Türkiye, Azerbaiyán, Kazajistán y Kirguistán como miembros plenos. Hungría, Turkmenistán y la República Turca de Chipre del Norte participan como observadores.
El hecho de que esta cumbre se lleve a cabo en Hungría muestra el creciente interés regional en fortalecer los lazos entre Oriente y Occidente a través de la cooperación entre países de herencia túrquica.
El encuentro se celebra en un contexto de creciente complejidad geopolítica, y ofrece a los Estados miembros y observadores la oportunidad de reafirmar su unidad y objetivos comunes, basados en vínculos culturales, históricos y estratégicos.