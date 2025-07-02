TÜRKİYE
Türkiye celebra la decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones contra Siria
"Celebramos la firme determinación de la administración estadounidense de normalizar las relaciones con el gobierno sirio", afirma el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye.
La declaración se produjo tras la decisión de Trump de poner fin al programa de sanciones de Washington sobre Siria. / AA
2 de julio de 2025

Türkiye recibió con satisfacción la decisión de Estados Unidos de levantar algunas sanciones sobre Siria, calificándola como un “desarrollo positivo”.

Ankara también elogió “la firme determinación de la administración estadounidense de normalizar las relaciones con el gobierno sirio”, según declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, Oncu Keceli, a través de un comunicado publicado en X este martes.

Türkiye “seguirá contribuyendo a la reconstrucción de Siria tanto desde el sector público como privado, en colaboración con actores regionales e internacionales”, añadió.

La declaración se produjo tras la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, tomada un día antes, de poner fin oficialmente al programa de sanciones de Washington sobre Damasco.

“Estados Unidos está comprometido con apoyar una Siria estable, unificada y en paz consigo misma y con sus vecinos”, afirmó Trump en la orden, publicada por la cuenta oficial Rapid Response de la Casa Blanca de Trump 47 en X.

Un punto de inflexión significativo


Siria también dio la bienvenida a la medida, señalando que representa un cambio histórico que podría allanar el camino para la recuperación nacional y la reintegración en la comunidad internacional.

“Damos la bienvenida al levantamiento de la mayoría de las sanciones impuestas a la República Árabe Siria mediante la histórica decisión ejecutiva firmada por el presidente Trump”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, en una publicación en X.

En esa línea, describió la medida como “un punto de inflexión significativo” que ayudará a guiar a Siria hacia una nueva fase de prosperidad, estabilidad y apertura al mundo.

“Con la eliminación de esta barrera significativa para la recuperación económica , se abren ahora las tan esperadas puertas para la reconstrucción y el desarrollo”, señaló Shaibani. También agregó que la decisión permitirá la rehabilitación de infraestructuras vitales y creará las condiciones necesarias para el retorno seguro y digno de los sirios desplazados a su patria.

Bashar al Assad, quien gobernó Siria durante casi un cuarto de siglo, huyó a Rusia el 8 de diciembre de 2024, marcando el fin del régimen del Partido Baaz, que había comenzado en 1963.

Ahmed Al-Sharaa, quien lideró a las fuerzas contrarias al régimen que derrocaron a Assad, fue declarado presidente durante un período de transición a finales de enero.

