Lo que durante décadas había sido una estrecha –y casi incuestionable– relación entre Estados Unidos y Colombia, se ha fracturado a tal punto que sus presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, respectivamente, vuelven a protagonizar un nuevo “round” diplomático por cuenta de la escalada que llegó desde Washington este domingo. Manteniendo su retórica agresiva hacia los países de Latinoamérica que no se alinean con sus políticas, Trump anunció la suspensión de toda la ayuda financiera a Bogotá. Y, en lo que ya ha convertido en una costumbre, acusó sin pruebas a Petro de ser un “líder del narcotráfico”.

Dejando de lado que el mandatario estadounidense escribió mal el nombre del país dos veces (“Columbia” en lugar de “Colombia”), la acusación de narcotráfico vuelve a enturbiar las ya débiles relaciones desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero pasado. En una serie de publicaciones en su red Truth Social este domingo, Trump sostuvo que Petro “es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE.UU.".

Y acto seguido anunció: “A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de realizarse a Colombia”. Además, amenazó con que si Petro no cerraba "estos campos de exterminio de inmediato", Estados Unidos "se los cerrará". Y momentos después confirmó, en una breve conversación con la prensa, que planea anunciar aranceles contra Bogotá.

Sobre la publicación del senador republicano Lindsey Graham en la red social X, acerca de que la Casa Blanca impondría aranceles a Colombia, Trump sostuvo que la había leído y “es correcta”. En su mensaje, Graham reveló que había mantenido una conversación con el mandatario y que este le había explicado que iba a anunciar dichas medidas para el país latinoamericano. “El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia y me informó que va a atacar a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: el bolsillo. Anunciará importantes aranceles contra Colombia”.

El presidente Petro no tardó en responder y aseguró que Trump está siendo “engañado” por sus asesores, y que las fuerzas militares de su país dejarán de depender del armamento de EE.UU. También recordó que fue él quien, siendo congresista, descubrió y denunció los vínculos entre el narcotráfico y el poder político en Colombia. “Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas", sostuvo en X.

En otro mensaje en esa misma red social, añadió: “Yo no hago bussines (negocios), como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias”.

Por su parte, este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia llamó a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, a consultas y este ya se encuentra en Bogotá. “En las próximas horas el gobierno nacional informará las decisiones tomadas al respecto”, anticipó el breve comunicado.

Previamente, el ministerio había rechazado las declaraciones “ofensivas y desobligantes” a Petro y “la amenaza directa contra la soberanía nacional” de Trump. “Estas acusaciones constituyen un acto de la mayor gravedad y van en contra de la dignidad del presidente de los colombianos, quien ha liderado y combatido de manera incansable el narcotráfico en nuestro país, logrando, en sus años de gobierno, las mayores incautaciones de drogas ilícitas jamás logradas en la historia reciente, además de impulsar una lucha orientada a erradicar de manera integral el flagelo de la droga en toda la región”, sostuvo.

También añadió que las declaraciones del mandatario estadounidense contienen “una amenaza directa a la soberanía nacional al plantear una intervención ilegal en territorio colombiano, un país que ha sido históricamente un aliado valioso en la lucha contra las drogas en la región y en el mundo. Dichos planteamientos transgreden todas las normas del Derecho Internacional y la diplomacia”.

Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, afirmó este domingo que los criminales serán los beneficiados con la decisión de Trump de suspender la ayuda financiera. "Cuando se fracturan las relaciones internacionales, cuando se fractura la cooperación internacional, pues se le da espacio para que florezcan los criminales", manifestó el ministro en declaraciones al canal de televisión pública RTVC.

