TÜRKİYE
2 min de lectura
Erdogan revela en TEKNOFEST que Türkiye está entre los 3 mejores del mundo en tecnología de drones
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, destaca el compromiso del país con el futuro, al enfatizar el rol y los proyectos que se desarrollan en TEKNOFEST, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo.
00:00
Erdogan revela en TEKNOFEST que Türkiye está entre los 3 mejores del mundo en tecnología de drones
Erdogan expresó su confianza en el futuro, al señalar que “con la juventud de TEKNOFEST, los proyectos en aumento en la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) y nuestras iniciativas estratégicas, nos mantendremos durante siglos”. / AA
3 de mayo de 2025

En un discurso pronunciado en la ceremonia de entrega de premios del TEKNOFEST, el principal evento tecnológico de Türkiye y uno de los más grandes del mundo, el presidente Recep Tayyip Erdogan anunció que el país se encuentra entre los tres mejores del mundo en tecnología de vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés).

Desde el evento, que se realiza en Lefkosa, capital de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), el mandatario se comprometió a seguir avanzando en este sector con determinación y entusiasmo inquebrantables.

De hecho, Erdogan expresó su confianza en el futuro y añadió: “Con la juventud de TEKNOFEST, los proyectos en aumento en la República Turca de Chipre del Norte y nuestras iniciativas estratégicas, nos mantendremos durante siglos”.

“Nosotros, como nación turca y turcochipriotas, somos los anfitriones de estas tierras. Aquellos que no lo sepan, deben saberlo, y quienes no lo hayan oído, que lo escuchen”, declaró Erdogan, reafirmando las sólidas relaciones de Türkiye con la RTCN.

Por su parte, el presidente de la República Turca de Chipre del Norte, Ersin Tatar, también elogió los logros de Ankara en la industria de defensa. “Las instituciones que respaldan los recientes éxitos de Türkiye en la industria de defensa nacional son un orgullo”, sostuvo.

RelacionadoTRT Global - El presidente Erdogan inaugura el complejo presidencial de la República Turca de Chipre del Norte
RECOMENDADOS

TEKNOFEST, el gran evento de tecnología, aviación y espacio de Türkiye, celebró su más reciente edición en la RTNC y atrajo a miles de personas a Lefkosa. El encuentro, que empezó este jueves y se extenderá hasta el domingo, registró unos 62.000 visitantes el primer día.

Organizado por la Fundación del Equipo de Tecnología de Türkiye (T3) y el Ministerio de Industria y Tecnología de Türkiye, TEKNOFEST se celebra anualmente desde 2018 con el apoyo de decenas de organismos gubernamentales, socios del sector privado y universidades.

RelacionadoTRT Global - La alta tecnología y la IA, clave para un nuevo mundo, afirma el director de TEKNOFEST

Aunque tradicionalmente el evento se realiza en diferentes ciudades turcas en años pares y en Estambul en años impares, la RTNC se convierte en el segundo anfitrión internacional después de Azerbaiyán, que acogió la décima edición de TEKNOFEST.

En 2024, el evento, celebrado en la ciudad de Adana, en el sur de Turquía, atrajo a aproximadamente 1,1 millones de visitantes.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato
Un acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca", señala Trump tras reunión con Zelenskyy, y Rusia coincide
“Más lluvia, más desesperación”: ONU denuncia que bloqueo de ayuda agrava crisis humanitaria en Gaza
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos