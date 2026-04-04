En los últimos tres años, Israel ha atacado no solo a los palestinos en Gaza y Cisjordania ocupada, sino también a varios Estados soberanos de Oriente Medio —desde Líbano hasta Siria, Yemen y, más recientemente, Irán—, reforzando su imagen como una figura desestabilizadora en esta región volátil.

Mientras que Türkiye, miembro de la OTAN, durante mucho tiempo ha buscado soluciones pacíficas para terminar diversos conflictos, desde Ucrania hasta Gaza e Irán, Israel ha recurrido a todo tipo de artimañas destinadas a frustrar los esfuerzos pacíficos de Ankara.

“La actitud hostil de Israel hacia Türkiye se ha intensificado especialmente en los últimos dos años, con mensajes beligerantes hacia Ankara con un tono militar”, afirma Gokhan Batu, analista político especializado en política israelí y de Oriente Medio radicado en Ankara, al referirse a la escalada de tensiones en la turbulenta región desde el 7 de octubre de 2023.

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Türkiye ha sido uno de los principales críticos de Israel desde que Tel Aviv lanzó su ofensiva genocida en Gaza, que ha matado a cientos de miles de personas y ha arrasado con el enclave palestino reduciéndolo a un montón de escombros.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se enfrenta a un creciente escrutinio a nivel mundial, e incluso un tribunal internacional ha emitido una orden de arresto en su contra.

Además, el mandatario atraviesa una ascendente lluvia de críticas en su país, donde líderes políticos, militares y ciudadanos han expresado su indignación por el uso de la ofensiva contra Gaza como herramienta para su supervivencia política.

Batu apunta a que el creciente antagonismo de Israel hacia Türkiye debe entenderse bajo el contexto de los recientes cambios geopolíticos. “Este comportamiento (de Tel Aviv) podría comprenderse mejor en el contexto de la creciente influencia de Türkiye en Oriente Medio y su surgimiento como el único actor capaz de contrarrestar a Israel en la región”, declaró a TRT World.

Según Batu, la cada vez más fuerte industria de defensa turca, con una efectividad demostrada —desde drones de alta tecnología hasta el aumento de sus capacidades navales, que han sido adoptadas por otros Estados como Italia—, inquieta al Gobierno de línea dura de Netanyahu.

A lo que se suma que Türkiye será sede de una cumbre crucial de la OTAN este verano, donde la alianza tendrá la oportunidad de analizar las crecientes tensiones geopolíticas en medio de conflictos que abarcan desde Europa del Este hasta Oriente Medio.

Türkiye, que cuenta con el segundo ejército más grande de la OTAN, y Reino Unido firmaron recientemente un acuerdo de defensa , lo que constituye otra prueba del atractivo de Ankara en materia de seguridad para sus aliados occidentales.

¿Por qué la OTAN es importante?

Israel no ve con buenos ojos la pertenencia de Türkiye a la OTAN, ya que esto disuade a Tel Aviv de oponerse activamente a la creciente presencia de Ankara en diversas regiones, desde Libia hasta Somalia y Siria, afirma Ali Burak Daricili, académico del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Técnica de Bursa.

A pesar de los actos agresivos del actual liderazgo “teocrático radical” e “irracional” de Israel, Türkiye se mantendrá como un actor político ecuánime, respondiendo a las provocaciones del Gobierno de Netanyahu en diferentes regiones “de manera racional”, explica Daricili a TRT World.

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Mientras Ankara intenta preservar la integridad territorial de Somalia mediando entre este país y Etiopía para ayudar a resolver las diferencias de estos Estados de África Oriental, Tel Aviv ha buscado desestabilizar la región reconociendo a Somalilandia como un estado independiente.

Al igual que en el caso de África Oriental, Türkiye también se ha esforzado por prevenir y reducir la escalada del conflicto en Irán.

De manera similar, en el caso Siria, mientras Israel continuaba bombardeando diversas zonas en apoyo a grupos étnicos y religiosos como los drusos, en contra del nuevo gobierno de Damasco, Türkiye contribuía a la transformación del país en un Estado-nación estable con un gobierno central fuerte.

“Es evidente que la pertenencia de Türkiye a la OTAN representa un gran obstáculo para el liderazgo radical de Netanyahu”, afirma Batu. A pesar de los esfuerzos propagandísticos de Tel Aviv contra Ankara, el estado sionista no puede influir en la adhesión de Türkiye a la alianza occidental, añade. “Es un esfuerzo inútil”, remarca.