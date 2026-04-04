En los últimos tres años, Israel ha atacado no solo a los palestinos en Gaza y Cisjordania ocupada, sino también a varios Estados soberanos de Oriente Medio —desde Líbano hasta Siria, Yemen y, más recientemente, Irán—, reforzando su imagen como una figura desestabilizadora en esta región volátil.
Mientras que Türkiye, miembro de la OTAN, durante mucho tiempo ha buscado soluciones pacíficas para terminar diversos conflictos, desde Ucrania hasta Gaza e Irán, Israel ha recurrido a todo tipo de artimañas destinadas a frustrar los esfuerzos pacíficos de Ankara.
“La actitud hostil de Israel hacia Türkiye se ha intensificado especialmente en los últimos dos años, con mensajes beligerantes hacia Ankara con un tono militar”, afirma Gokhan Batu, analista político especializado en política israelí y de Oriente Medio radicado en Ankara, al referirse a la escalada de tensiones en la turbulenta región desde el 7 de octubre de 2023.
Türkiye ha sido uno de los principales críticos de Israel desde que Tel Aviv lanzó su ofensiva genocida en Gaza, que ha matado a cientos de miles de personas y ha arrasado con el enclave palestino reduciéndolo a un montón de escombros.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se enfrenta a un creciente escrutinio a nivel mundial, e incluso un tribunal internacional ha emitido una orden de arresto en su contra.
Además, el mandatario atraviesa una ascendente lluvia de críticas en su país, donde líderes políticos, militares y ciudadanos han expresado su indignación por el uso de la ofensiva contra Gaza como herramienta para su supervivencia política.
Batu apunta a que el creciente antagonismo de Israel hacia Türkiye debe entenderse bajo el contexto de los recientes cambios geopolíticos. “Este comportamiento (de Tel Aviv) podría comprenderse mejor en el contexto de la creciente influencia de Türkiye en Oriente Medio y su surgimiento como el único actor capaz de contrarrestar a Israel en la región”, declaró a TRT World.
Según Batu, la cada vez más fuerte industria de defensa turca, con una efectividad demostrada —desde drones de alta tecnología hasta el aumento de sus capacidades navales, que han sido adoptadas por otros Estados como Italia—, inquieta al Gobierno de línea dura de Netanyahu.
A lo que se suma que Türkiye será sede de una cumbre crucial de la OTAN este verano, donde la alianza tendrá la oportunidad de analizar las crecientes tensiones geopolíticas en medio de conflictos que abarcan desde Europa del Este hasta Oriente Medio.
Türkiye, que cuenta con el segundo ejército más grande de la OTAN, y Reino Unido firmaron recientemente un acuerdo de defensa, lo que constituye otra prueba del atractivo de Ankara en materia de seguridad para sus aliados occidentales.
¿Por qué la OTAN es importante?
Israel no ve con buenos ojos la pertenencia de Türkiye a la OTAN, ya que esto disuade a Tel Aviv de oponerse activamente a la creciente presencia de Ankara en diversas regiones, desde Libia hasta Somalia y Siria, afirma Ali Burak Daricili, académico del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Técnica de Bursa.
A pesar de los actos agresivos del actual liderazgo “teocrático radical” e “irracional” de Israel, Türkiye se mantendrá como un actor político ecuánime, respondiendo a las provocaciones del Gobierno de Netanyahu en diferentes regiones “de manera racional”, explica Daricili a TRT World.
Mientras Ankara intenta preservar la integridad territorial de Somalia mediando entre este país y Etiopía para ayudar a resolver las diferencias de estos Estados de África Oriental, Tel Aviv ha buscado desestabilizar la región reconociendo a Somalilandia como un estado independiente.
Al igual que en el caso de África Oriental, Türkiye también se ha esforzado por prevenir y reducir la escalada del conflicto en Irán.
De manera similar, en el caso Siria, mientras Israel continuaba bombardeando diversas zonas en apoyo a grupos étnicos y religiosos como los drusos, en contra del nuevo gobierno de Damasco, Türkiye contribuía a la transformación del país en un Estado-nación estable con un gobierno central fuerte.
“Es evidente que la pertenencia de Türkiye a la OTAN representa un gran obstáculo para el liderazgo radical de Netanyahu”, afirma Batu. A pesar de los esfuerzos propagandísticos de Tel Aviv contra Ankara, el estado sionista no puede influir en la adhesión de Türkiye a la alianza occidental, añade. “Es un esfuerzo inútil”, remarca.
Si bien Türkiye ha contribuido a diversas misiones –desde Somalia hasta Kosovo, donde lidera la misión de paz de la alianza–, el lobby a favor de Israel en Estados Unidos y sus partidarios han estado publicando informes controvertidos con el objetivo de generar una percepción antiturca dentro de la OTAN.
“Aunque Israel no es miembro oficial de la OTAN, el hecho de que las críticas se presenten a través del prisma de las ‘normas de la OTAN’ se percibe como el intento de un actor externo por influir en los debates internos de la organización”, afirma Ozgur Korpe, académico de la Universidad de Defensa Nacional.
“Parece que ciertos grupos de expertos (proisraelíes) intentan redefinir la jerarquía de amenazas colectivas de la OTAN a nivel regional, y presentar deliberadamente las objeciones de Türkiye, enmarcadas dentro de sus propias prioridades de seguridad nacional, como una ‘discordia interna de la Alianza’", señala Korpe a TRT World.
El cuestionamiento del papel de Türkiye parece estar más vinculado a la naturaleza multipolar del sistema global que a su capacidad militar, señala, pero también añade que Ankara ya no es un actor estático que protege la frontera sureste de la alianza, como lo fue durante la Guerra Fría.
“Es importante recordar que quienes lo cuestionan no son miembros de la OTAN y son simplemente un pequeño grupo de disidentes crónicos”, afirma, refiriéndose a las voces a favor de Israel.
A pesar de la maquinaria propagandística israelí, no solo el público turco, sino también el occidental en diferentes Estados miembros de la OTAN, está alzando la voz contra la conducta genocida de Israel en Gaza y contra la reciente violencia de los colonos ilegales en pueblos y ciudades de Cisjordania ocupada.
España y, más recientemente, Italia, dos Estados miembros de la OTAN y de la Unión Europea, han criticado duramente las atrocidades israelíes desde Gaza hasta la guerra con Irán, afirma Daricili, señalando una creciente inquietud en el mundo occidental ante la conducta violenta de Tel Aviv en todo Oriente Medio.
Los analistas señalan que la alianza militar transatlántica ha superado numerosos problemas en el pasado y podrá afrontar actos desestabilizadores como los de Israel, así como las diferencias con Estados Unidos en materia de presupuestos de defensa.
A pesar de la creciente tensión entre Washington y las capitales europeas, se espera que la OTAN en su conjunto responda a la postura agresiva de Israel y a la guerra con Irán de forma racional, según Daricili, exoficial de inteligencia turco.
“Sin la participación de Türkiye en la OTAN, Europa no puede contar con una verdadera arquitectura de seguridad. Israel no puede decidir el futuro de la OTAN”, subraya.
Las políticas expansionistas de Tel Aviv en la región podrían haber llegado a su límite, ya que el país de nueve millones de habitantes parece estar agotado por las guerras en múltiples frentes, añade el académico turco, refiriéndose a los devastadores ataques iraníes en diversas ciudades de Israel.
Autonomía estratégica
Los expertos también destacan que el liderazgo turco, plenamente consciente de la propaganda israelí antiturca en Estados Unidos y otras regiones, ya ha adoptado una política de autonomía estratégica para garantizar sus intereses políticos en diferentes regiones.
Además de la pertenencia a la OTAN, que proporciona a Ankara una ventaja crucial, el mayor activo de Türkiye reside en su propia base de poder nacional y su potencial político y militar, que demuestra su impacto, desde la industria de defensa hasta su creciente influencia en regiones que abarcan desde el norte de África hasta Azerbaiyán y Pakistán, afirma Batu.
Si bien las voces proisraelíes en Estados Unidos y destacados políticos, como el ex primer ministro Naftali Bennett, en el Estado sionista se esfuerzan por socavar el creciente atractivo político de Türkiye en toda Eurasia, desde Europa del Este hasta Oriente Medio, el Cáucaso y Asia Central, Ankara no duda en seguir adelante, añade.
“Es probable que Türkiye responda a la posible estrategia de cerco y aislamiento de Israel profundizando aún más su autonomía clave”, afirma Korpe.
Ankara está respondiendo con una política exterior proactiva contra el enfoque hostil de Israel y otras ecuaciones regionales negativas que podrían excluir a Türkiye, agrega Korpe. “Türkiye seguirá utilizando su posición institucional dentro de la OTAN y su peso geopolítico como herramienta diplomática para contrarrestar este tipo de iniciativas”, concluye.