TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye rechaza reportes de medios israelíes que relacionan al país con un complot de asesinato
A través del Centro de Lucha conta la Desinformación, Türkiye rechazó los informes de medios que vinculan a la nación con un presunto complot de asesinato contra un ministro israelí. Y advirtió que apuntan contra su política respecto a Palestina.
Türkiye rechaza reportes de medios israelíes que relacionan al país con un complot de asesinato
Ankara instó a la opinión pública y a las autoridades internacionales a no dar crédito a lo que describió como "esfuerzos de desinformación". / AA
5 de septiembre de 2025

El Centro de Lucha contra la Desinformación de Türkiye rechazó los informes de medios de comunicación israelíes que mencionaron al país en relación con un presunto complot de asesinato contra un ministro israelí, señalándolos como parte de una campaña deliberada de difamación.

"La mención de nuestro país en los reportes de ciertos medios israelíes sobre un supuesto complot de asesinato contra un ministro israelí es el resultado de una campaña de desinformación deliberada dirigida contra Türkiye", señaló la entidad en un comunicado. 

El centro también subrayó que el caso, presentado en las publicaciones israelíes como un desarrollo nuevo, en realidad está vinculado a un incidente ocurrido hace ocho meses.

"Además, las declaraciones de los detenidos, que confirman no tener ninguna relación con Türkiye, han sido verificadas por funcionarios de la Cruz Roja", añadió el comunicado.

La declaración también destacó que “el objetivo principal de esta noticia es crear una percepción engañosa e intencional contra Türkiye en el escenario internacional, socavando así su política respecto a Palestina". 

RECOMENDADOS
RelacionadoTRT Español - Ministro Fidan aborda reconocimiento de Palestina y ayuda a Gaza con homólogos de Oriente Medio

En este contexto, Ankara instó a la opinión pública y a las autoridades internacionales a no dar crédito a lo que describió como "esfuerzos de desinformación y propaganda negra contra Türkiye".

Türkiye ha sido uno de los críticos más fuertes de Israel desde el comienzo de su ofensiva contra Gaza, acusando repetidamente a Tel Aviv de cometer genocidio y pidiendo que se le exija rendición de cuentas en tribunales internacionales.

Por su parte, funcionarios en Ankara indicaron que las campañas de difamación que vinculan a Türkiye con el terrorismo o complots regionales forman parte de intentos por debilitar su postura diplomática en apoyo a los palestinos.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan