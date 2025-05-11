Miles de personas se han manifestado este sábado en la capital española, Madrid, para denunciar el “genocidio en Palestina” y exigir el cese del comercio de armas con Israel. La protesta, convocada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) bajo el lema "Muévete por Palestina", ha reunido al menos a 10.000 asistentes, según cifras de la Delegación del Gobierno.

Numerosas banderas palestinas y kufiyas —el tradicional pañuelo árabe— al cuello de los manifestantes han teñido de simbolismo las calles del centro madrileño. La marcha partió desde Atocha y recorrió varias avenidas hasta desembocar en la Puerta del Sol, donde el acto concluyó con la lectura de un manifiesto y la interpretación de varios poemas a cargo de los actores españoles Alberto San Juan y Elisabet Gelabert.

Durante el recorrido, los asistentes corearon consignas como “Boicot a Israel”, “Esta bandera (en alusión a la de Palestina) es la verdadera”, “No es una guerra, es un genocidio” o “Vosotros sionistas sois los terroristas”, en un ambiente de protesta política y solidaridad con la población palestina.

A la movilización también se sumaron representantes de partidos políticos, entre ellos la líder de Podemos, Ione Belarra, quien lanzó duras críticas contra el Ejecutivo israelí. “Benjamín Netanyahu es el Hitler de nuestro tiempo”, afirmó, al tiempo que denunció que “el sionismo está dando una lección de historia terrorífica, haciéndole al pueblo de Palestina lo mismo que los nazis les hicieron a los judíos”.

La protesta coincide con el 77.º aniversario de la Nakba —la “catástrofe”, en árabe—, que conmemora el éxodo forzoso de cientos de miles de palestinos tras la creación del Estado de Israel en 1948. Este año, la efeméride llega marcada por una nueva escalada en la ofensiva israelí sobre Gaza y los territorios ocupados de Cisjordania.