Las autoridades israelíes se preparan para imponer un cierre total en la Cisjordania ocupada, como parte de una serie de medidas que agravan la tensión en paralelo a la brutal ofensiva militar en Gaza, según informaron medios israelíes.

El diario Israel Hayom detalló que el ejército israelí está desplegando amplios contingentes de tropas en distintas zonas del territorio ocupado.

Cisjordania ocupada ha sido escenario de incursiones constantes del ejército israelí y de ataques de colonos ilegales, con el respaldo de las fuerzas armadas, desde el inicio de la ofensiva de Tel Aviv contra Gaza. Desde octubre de 2023, al menos 977 palestinos han sido asesinados y más de 7.000 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud palestino.

En una opinión histórica emitida en julio pasado, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí del territorio palestino y pidió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.

Solo en la última semana, las fuerzas israelíes han continuado sus operaciones militares en la Cisjordania ocupada, especialmente en ciudades como Nablus, Tubas y Hebrón, matando al menos a cinco palestinos y dejando decenas de heridos.

Asimismo, entre el martes y miércoles, una operación militar de 28 horas de duración en Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada, dejó dos muertos y más de 80 personas heridas. Además, testigos informaron que el ejército amplió la incursión a la zona del campo de refugiados de Balata, al este de la ciudad. Como consecuencia, el alcalde suspendió las actividades en todas las instituciones públicas y educativas.

Además, el martes, un exprisionero fue asesinado a manos de las fuerzas israelíes en Tubas, según informó la televisión oficial Palestina TV.

Las redadas incluyeron registros de viviendas y comercios, así como detenciones arbitrarias, según testigos. La agencia oficial de noticias palestina WAFA informó que las fuerzas israelíes bloquearon el acceso de ambulancias y personal médico para evacuar a los heridos, dificultando así la atención de emergencia.

El sábado pasado, la Media Luna Roja Palestina y WAFA confirmaron redadas en ciudades y pueblos de todo el territorio ocupado por parte del ejército israelí. En una de ellas, en el cruce de Meitar-Tarqumiya, cerca de Hebrón, las fuerzas israelíes mataron a tiros a un hombre palestino e hirieron a otros dos.