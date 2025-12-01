El papa León XIV elogió a Türkiye como un ejemplo de convivencia pacífica entre personas de diferentes credos, señalando que la población mayoritariamente musulmana del país coexiste junto a minorías cristianas.
“Türkiye, mayoritariamente musulmana, también tiene comunidades cristianas, demostrando que personas de diferentes credos pueden coexistir pacíficamente: este es el ejemplo que el mundo necesita”, afirmó el pontífice este domingo, al final de su visita de tres días al país.
El papa también destacó el rol potencial de Ankara en los esfuerzos de paz a nivel global, señalando los vínculos del presidente Recep Tayyip Erdogan con líderes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.
Según León XIV, estas conexiones podrían ayudar a fomentar el diálogo, impulsar altos al fuego y explorar vías para poner fin a la guerra en Ucrania.
Palestina
Ante la pregunta de un periodista sobre sus conversaciones privadas con el presidente Erdogan sobre los conflictos en Gaza y Ucrania, el pontífice confirmó que dialogaron al respecto.
En esa línea, destacó las contribuciones de Ankara a las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania, calificando a Türkiye como “una figura importante” en ambas crisis.
Reiterando el apoyo del Vaticano a una solución de dos Estados, el papa León XIV subrayó que a pesar del rechazo actual de Israel, este sigue siendo “el único camino a seguir” para lograr una paz duradera entre israelíes y palestinos.
“Todos sabemos que en este momento Israel todavía no acepta esa solución, pero la vemos como la única vía”, declaró a los periodistas en un vuelo de Türkiye al Líbano durante su primera conferencia de prensa a bordo.