El papa León XIV elogió a Türkiye como un ejemplo de convivencia pacífica entre personas de diferentes credos, señalando que la población mayoritariamente musulmana del país coexiste junto a minorías cristianas.

“Türkiye, mayoritariamente musulmana, también tiene comunidades cristianas, demostrando que personas de diferentes credos pueden coexistir pacíficamente: este es el ejemplo que el mundo necesita”, afirmó el pontífice este domingo, al final de su visita de tres días al país.

El papa también destacó el rol potencial de Ankara en los esfuerzos de paz a nivel global, señalando los vínculos del presidente Recep Tayyip Erdogan con líderes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

Según León XIV, estas conexiones podrían ayudar a fomentar el diálogo, impulsar altos al fuego y explorar vías para poner fin a la guerra en Ucrania.