TÜRKİYE
2 min de lectura
Papa León XIV exalta diversidad religiosa de Türkiye y pide solución de dos Estados para Palestina
Al final de su visita a Türkiye, el papa León XIV elogió a la nación como un modelo de convivencia pacífica entre diferentes credos, además de subrayar el potencial del presidente Recep Tayyip Erdogan para mediar en los conflictos de Ucrania y Gaza.
Papa León XIV exalta diversidad religiosa de Türkiye y pide solución de dos Estados para Palestina
El pontífice destacó el papel que Türkiye ha desempeñado en los esfuerzos de paz a nivel global. / Reuters
1 de diciembre de 2025

El papa León XIV elogió a Türkiye como un ejemplo de convivencia pacífica entre personas de diferentes credos, señalando que la población mayoritariamente musulmana del país coexiste junto a minorías cristianas.

“Türkiye, mayoritariamente musulmana, también tiene comunidades cristianas, demostrando que personas de diferentes credos pueden coexistir pacíficamente: este es el ejemplo que el mundo necesita”, afirmó el pontífice este domingo, al final de su visita de tres días al país.

El papa también destacó el rol potencial de Ankara en los esfuerzos de paz a nivel  global, señalando los vínculos del presidente Recep Tayyip Erdogan con líderes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

Según León XIV, estas conexiones podrían ayudar a fomentar el diálogo, impulsar altos al fuego y explorar vías para poner fin a la guerra en Ucrania.

RelacionadoTRT Español - “Un gran paso que refuerza nuestros puntos en común”: Erdogan celebra visita del papa León a Türkiye
RECOMENDADOS

Palestina

Ante la pregunta de un periodista sobre sus conversaciones privadas con el presidente Erdogan sobre los conflictos en Gaza y Ucrania, el pontífice confirmó que dialogaron al respecto.

En esa línea, destacó las contribuciones de Ankara a las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania, calificando a Türkiye como “una figura importante” en ambas crisis.

Reiterando el apoyo del Vaticano a una solución de dos Estados, el papa León XIV subrayó que a pesar del rechazo actual de Israel, este sigue siendo “el único camino a seguir” para lograr una paz duradera entre israelíes y palestinos.

“Todos sabemos que en este momento Israel todavía no acepta esa solución, pero la vemos como la única vía”, declaró a los periodistas en un vuelo de Türkiye al Líbano durante su primera conferencia de prensa a bordo.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato