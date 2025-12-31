Las fuerzas de seguridad de Türkiye intensificaron esta semana los operativos contra el grupo terrorista Daesh mediante una serie de acciones coordinadas a nivel nacional, que se saldaron con la detención de cientos de sospechosos y la incautación de armas y material propagandístico.

El ministro del Interior de Türkiye, Ali Yerlikaya, afirmó este martes que un total de 357 sospechosos fueron detenidos en todo el país en el marco de la operación contra Daesh.

En una publicación compartida en la plataforma turca de redes sociales NSosyal, Yerlikaya señaló que operativos antiterroristas, realizados en simultáneo en 21 provincias, derivaron en la detención de los sospechosos. Las acciones, explicó, estuvieron a cargo de unidades policiales provinciales en coordinación con fiscalías y departamentos de lucha antiterrorista e inteligencia, y subrayó que Türkiye no tolerará el terrorismo.

Como parte de estas acciones a nivel nacional, la Fiscalía General de Estambul informó previamente, el martes, que 110 sospechosos fueron detenidos en la ciudad.

Según el comunicado, 41 de ellos mantenían vínculos con los terroristas implicados en el incidente ocurrido el lunes en la provincia de Yalova, donde seis miembros de Daesh murieron durante una operación antiterrorista de las fuerzas de seguridad turcas. Las autoridades indicaron que los detenidos en Estambul planeaban llevar a cabo ataques durante las celebraciones de Año Nuevo.

En paralelo, la Fiscalía General de Ankara también anunció la emisión de órdenes de detención contra otros 17 sospechosos de tener vínculos con Daesh, entre ellos 11 ciudadanos extranjeros. Según el comunicado, los individuos están acusados de pertenecer al grupo terrorista y de mantener contacto con zonas de conflicto. Además, se precisó que la Oficina de Investigación de Delitos Terroristas logró identificar a los sospechosos mediante el análisis de materiales digitales incautados en investigaciones previas relacionadas con Daesh.