El bloqueo a la asistencia humanitaria y la ofensiva brutal que Israel mantiene sobre Gaza afectan no solo a la población palestina, sino también a los rehenes israelíes que se encuentran en el enclave. Mientras Tel Aviv evalúa intensificar sus ataques, el grupo de resistencia Hamás rechazó las acusaciones de no alimentar a los rehenes y aseguró que la situación que afrontan es consecuencia de la hambruna generalizada que sufre todo el enclave a causa del Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Este domingo, Izzat Al-Rishq, miembro del buró político de Hamás, respondió a las declaraciones sobre la situación de los rehenes. El primer ministro había acusado al grupo palestinos de "no querer un acuerdo" de alto el fuego en Gaza, tras la difusión de varios videos que muestran a dos rehenes visiblemente desnutridos.

El funcionario afirmó que la política de hambre y sed que Netanyahu impuso a la población de Gaza afecta también a los rehenes israelíes, y subrayó que la responsabilidad total por su situación recae en ese gobierno.

Al-Rishq señaló que las fuerzas de la resistencia palestina tratan a los rehenes israelíes conforme a principios religiosos y humanitarios, compartiendo con ellos su propia comida y agua, tal como hacen con la población palestina en general.

En este sentido, recordó que en intercambios de prisioneros anteriores, los rehenes israelíes fueron liberados en buen estado físico y mental. No obstante, aseguró que ahora sufren hambre, pérdida de peso y están débiles, lo que refleja la difícil situación de los residentes sitiados de Gaza.

Al-Rishq también denunció que la política de hambre en Gaza forma parte de la estrategia de Netanyahu para resolver la cuestión de los rehenes. “Como Netanyahu no pudo encontrar a los rehenes ni matarlos mediante ataques aéreos, ahora intenta acabar con ellos dejándolos morir de hambre”, sostuvo.

En tanto, el contexto general del conflicto continúa siendo crítico. Tel Aviv estima que unos 50 israelíes continúan cautivos en Gaza, de los cuales se cree que 20 están con vida. Al mismo tiempo, Israel mantiene prisioneros a más de 10.800 palestinos, muchos de los cuales enfrentan tortura, hambre y negligencia médica, según grupos de derechos palestinos e israelíes.

Por otra parte, el domingo por la mañana, Netanyahu pidió ayuda al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) "para proporcionar alimentos" y "atención médica" a los rehenes. En respuesta, Hamás afirmó estar dispuesto a responder "positivamente" a cualquier petición del CICR, pero exigió como condición "la apertura de corredores humanitarios (...) para el paso de alimentos y medicamentos" a Gaza.

Las Brigadas Al Qassam indicaron que "no privan deliberadamente a los prisioneros de comida", pero advirtieron que los rehenes "no recibirán ningún trato de favor mientras continúe el bloqueo y la política del hambre" en Gaza.

Israel evaluará ampliar la ofensiva en Gaza, según medios





Mientras, el gobierno israelí evalúa posibles vías para intensificar su ofensiva militar en Gaza. Según informaron medios locales, el gabinete de Seguridad tiene previsto decidir esta semana si escalará los ataques, que se prolongan desde hace casi 22 meses, y cuál será el rumbo de las negociaciones para un posible alto el fuego.

En ese marco, el Canal 12 israelí indicó que el gabinete debatirá la posibilidad de intensificar los ataques sobre Gaza, aun cuando esto podría poner en riesgo la vida de los rehenes israelíes en el enclave.

Sin embargo, la propuesta de escalar la ofensiva ha generado divisiones dentro del liderazgo israelí.

Entre los funcionarios que respaldan una expansión de las operaciones militares se encuentran el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer; el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich; el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir; el mayor general Roman Gofman, y el secretario del gabinete, Yossi Fuchs.

En contraste, según el reporte, abogan por avanzar hacia un alto al fuego el jefe del Estado Mayor del ejército, Eyal Zamir; el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar; el director del Mossad, David Barnea, y miembros del equipo negociador del Shin Bet, entre otros.

Asimismo, de acuerdo al informe, tanto Netanyahu como el ministro de Defensa, Israel Katz, aún no han decidido si intensificar los ataques o continuar con las negociaciones.

Plan de ataque escalonado





En paralelo, el diario israelí Haaretz reportó que se están preparando operaciones militares israelíes para ampliar las acciones en Gaza, que ya enfrenta una crisis humanitaria debido al asalto en curso.

Según este medio, se espera que Zamir apruebe un “plan de ataque escalonado”. Bajo este plan, “áreas sensibles” —incluidos campos de refugiados que albergan a palestinos desplazados en múltiples ocasiones— serían objetivos de ofensivas terrestres.

Hasta ahora, el ejército ha evitado ataques terrestres en esas zonas debido a la presencia de rehenes israelíes, pero se espera que el nuevo plan sea presentado al gobierno.

Un alto funcionario israelí explicó a Haaretz que “existe una comprensión creciente de que Hamás no está interesado en un acuerdo”.

“Por ello, el primer ministro impulsa la liberación de los rehenes como parte de una solución militar, combinada con la entrega de ayuda humanitaria a zonas fuera de las áreas de combate y, en la medida de lo posible, a regiones que no estén bajo control de Hamás”, afirmó.

Consejo de Seguridad se reunirá por rehenes en Gaza





El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido en múltiples ocasiones para abordar la crítica situación en Gaza. Sin embargo, Estados Unidos ha vetado reiteradamente resoluciones destinadas a aliviar el sufrimiento de la población palestina.