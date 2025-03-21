Gaza, Palestina - "Antes éramos una familia feliz", cuenta Ahmad Al-Ayyobi, padre palestino de tres hijos, a TRT Español. “Pero la guerra en Gaza cambió nuestra vida por completo, especialmente la de mi hijo Adam”.

Adam, ahora de cinco años, era un niño entusiasta y confiado, y solía hablar con amigos y vecinos. Compartía juguetes con su hermana y jugaban juntos a las escondidas.

A menudo, acompañaba a su padre en sus quehaceres por las calles de Gaza y, de camino, paraban a comer pizza en el centro comercial. En ese entonces, soñaba con convertirse en dentista.

Su pasatiempo favorito era montar su bicicleta de tres ruedas a toda velocidad. Incluso dentro de casa. En ocasiones, salía con la bicicleta con amigos o con su padre hasta el parque, o recorría las calles del vecindario de Shuyahía, en el sur de la Ciudad Vieja de Gaza, cerca de su hogar.

Pero todo eso cambiaría de pronto y para siempre.

Bombas y desplazamiento

El 7 de noviembre de 2023, cuando el ejército israelí lanzó una masiva campaña de bombardeos sobre Shuyahía, Adam estaba dentro de la casa montando en su bicicleta.

Cuando comenzaron a caer las bombas, Adam estaba aterrorizado y gritaba "Baba, Baba", mientras su padre corría para llevarlo a un lugar seguro de la casa. Toda la familia, incluida la esposa de Ahmad y su hija Joori, de tres años, se arrojó al suelo mientras Adam, paralizado por el miedo, se cubría la cabeza con las manos y no paraba de gritar.

Cuando las bombas se detuvieron por un momento, Ahmad comenzó a recitar sus oraciones, y Adam se unió a él. Hasta que, de pronto, un ataque aéreo destruyó la mitad de la casa de los Al-Ayyobi. Solo una habitación y un pequeño pasillo quedaron intactos.

"Fue la experiencia más horrorosa de nuestra vida”, recuerda Ahmad. “Esa noche vimos la muerte con nuestros propios ojos”.

La familia sobrevivió, pero Ahmad, quien estuvo más cerca de la explosión, sufrió algunas heridas. Sin embargo, su mayor preocupación era que Adam no podía salir del estado de shock. Intentó tranquilizar al niño, pero no respondía. Algo en él se había quebrado.

Tras los bombardeos, la familia quedó atrapada entre los escombros, sin posibilidad de salir, ya que las escaleras estaban derrumbadas. Permanecieron allí sepultados durante seis horas, hasta que un vecino encontró una escalera y pudieron salir. Fueron trasladados al principal hospital de Gaza, Al-Shifa, donde Ahmad tuvo que ser operado debido a que cuatro fragmentos de metralla se le habían incrustado en la espalda.

Con su hogar destruido, la familia se dirigió al sur de Gaza. Buscaron refugio en casa de un primo, en la ciudad de Deir Al-Balah. Fueron a pie; Ahmad cargó a su hijo sobre sus hombros mientras caminaba, tratando de calmarlo.

Mientras viajaban rumbo a Netzarim, el punto de control israelí que separa el norte de Gaza del sur, vieron cuerpos de palestinos esparcidos a lo largo del camino, asesinados por las bombas y la artillería israelí.

Ahmad hizo lo que pudo para evitar que su hijo percibiera el horror que lo rodeaba. "Intenté evitar que Adam viera esas horribles escenas”, explica. “Ya había sufrido suficiente".

El silencio de un niño traumado por la guerra

Tras un agotador viaje de 16 kilómetros, la familia llegó a casa del primo de Ahmad en Deir Al-Balah.

Pero Adam, que solía ser un niño hablador, permanecía en silencio.

Ahmad esperaba que su comportamiento fuera temporal y que pronto comenzara a interactuar con otros niños. Pero eso no sucedió.