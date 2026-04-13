El periódico británico The Daily Telegraph retiró un artículo que atribuía falsamente declaraciones incendiarias al presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, después de que su editor jefe reconociera que las citas eran “antiguas o completamente fabricadas”.
El artículo, publicado el pasado 12 de abril, afirmaba que el presidente Erdogan había amenazado con invadir Israel, citando supuestas declaraciones hechas en un evento político. Según el informe, había indicado: “Así como entramos en Libia y Karabaj, podemos entrar en Israel”. No obstante, estas declaraciones nunca fueron realizadas.
De hecho, el editor jefe del Telegraph, Paul Nuki, emitió una breve declaración pública reconociendo el error. “Hola, hemos retirado la historia. Las citas parecen ser antiguas o completamente fabricadas. Disculpas”, escribió en redes sociales.
El incidente ha reabierto preguntas sobre los estándares editoriales de uno de los periódicos con mayor trayectoria en Reino Unido. Cabe destacar que el artículo fue publicado en un momento de tensiones renovadas en Oriente Medio, tras un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. En ese contexto, la desinformación sobre actores regionales puede tener consecuencias graves.
Asimismo, en los últimos tiempos se ha repetido un patrón en algunos medios occidentales que tergiversan las posiciones de política exterior de Türkiye o distorsionan las declaraciones de funcionarios del país.
Ankara ha pedido en varias ocasiones a los medios internacionales que respeten los estándares básicos del periodismo al cubrir asuntos relacionados con el país. Advierte que la información fabricada o sacada de contexto alimenta el sentimiento anti-Türkiye y debilita los esfuerzos diplomáticos en regiones propensas a la inestabilidad.
El periódico The Telegraph no ha emitido una corrección formal más allá del breve mensaje de Nuki en redes sociales.