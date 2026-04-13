El periódico británico The Daily Telegraph retiró un artículo que atribuía falsamente declaraciones incendiarias al presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, después de que su editor jefe reconociera que las citas eran “antiguas o completamente fabricadas”.

El artículo, publicado el pasado 12 de abril, afirmaba que el presidente Erdogan había amenazado con invadir Israel, citando supuestas declaraciones hechas en un evento político. Según el informe, había indicado: “Así como entramos en Libia y Karabaj, podemos entrar en Israel”. No obstante, estas declaraciones nunca fueron realizadas.

De hecho, el editor jefe del Telegraph, Paul Nuki, emitió una breve declaración pública reconociendo el error. “Hola, hemos retirado la historia. Las citas parecen ser antiguas o completamente fabricadas. Disculpas”, escribió en redes sociales.