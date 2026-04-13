TÜRKİYE
2 min de lectura
El periódico The Daily Telegraph retira una noticia falsa sobre el presidente turco Erdogan
El medio británico The Daily Telegraph eliminó un artículo que atribuía declaraciones incendiarias al presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan. El editor en jefe reconoció que las citas eran “antiguas o completamente fabricadas”.
El periódico The Daily Telegraph retira una noticia falsa sobre el presidente turco Erdogan
El presidente Erdogan ha denunciado repetidamente el sesgo de los medios de comunicación occidentales. / TRT Afrika English
hace 16 horas

El periódico británico The Daily Telegraph retiró un artículo que atribuía falsamente declaraciones incendiarias al presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, después de que su editor jefe reconociera que las citas eran “antiguas o completamente fabricadas”.

El artículo, publicado el pasado 12 de abril, afirmaba que el presidente Erdogan había amenazado con invadir Israel, citando supuestas declaraciones hechas en un evento político. Según el informe, había indicado: “Así como entramos en Libia y Karabaj, podemos entrar en Israel”. No obstante, estas declaraciones nunca fueron realizadas.

De hecho, el editor jefe del Telegraph, Paul Nuki, emitió una breve declaración pública reconociendo el error. “Hola, hemos retirado la historia. Las citas parecen ser antiguas o completamente fabricadas. Disculpas”, escribió en redes sociales.

RelacionadoTRT Español - Más allá de las crisis: Türkiye está redefiniendo la narrativa global
RECOMENDADOS

El incidente ha reabierto preguntas sobre los estándares editoriales de uno de los periódicos con mayor trayectoria en Reino Unido. Cabe destacar que el artículo fue publicado en un momento de tensiones renovadas en Oriente Medio, tras un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. En ese contexto, la desinformación sobre actores regionales puede tener consecuencias graves.

Asimismo, en los últimos tiempos se ha repetido un patrón en algunos medios occidentales que tergiversan las posiciones de política exterior de Türkiye o distorsionan las declaraciones de funcionarios del país.

Ankara ha pedido en varias ocasiones a los medios internacionales que respeten los estándares básicos del periodismo al cubrir asuntos relacionados con el país. Advierte que la información fabricada o sacada de contexto alimenta el sentimiento anti-Türkiye y debilita los esfuerzos diplomáticos en regiones propensas a la inestabilidad.

El periódico The Telegraph no ha emitido una corrección formal más allá del breve mensaje de Nuki en redes sociales.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Irán alerta a EE.UU. por la tregua ante ataques de Israel que mataron a 250 personas en Líbano
Erdogan advierte en llamada con Trump sobre acciones que puedan debilitar el alto el fuego con Irán
Explosiones en refinería en Irán y ataques en el Golfo tensan alto el fuego con Estados Unidos
Israel intensifica ataques en Líbano pese a la tregua anunciada con Irán
Cómo Trump pasó de amenazar con la aniquilación de Irán a un alto al fuego de dos semanas
¿Cuáles son los 10 puntos del plan de paz planteado por Irán con el que EE.UU. aceptó negociar?
Türkiye recibe con satisfacción alto el fuego de EE.UU. e Irán, pero advierte contra “provocaciones”
El mundo reacciona al alto el fuego entre EE.UU. e Irán: ¿qué han dicho los diferentes países?
Alto el fuego en Oriente Medio: EE.UU. e Irán acuerdan suspender ataques por 14 días y reabrir Ormuz
Erdogan y Sánchez destacan cooperación entre Türkiye y España y esfuerzos por la paz
Trump dice que “una civilización morirá” si Irán no acepta acuerdo, entre gestiones a contrarreloj
Erdogan condena “atroz” ataque en Estambul y promete seguir luchando contra el terrorismo
Israel profundiza su ofensiva terrestre en Líbano con más tropas, mientras ataques dejan 36 muertos
Israel dice que atacó planta petroquímica en Irán, en medio de escalada antes del ultimátum de Trump
Neutralizan a tres terroristas tras un tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul: autoridades