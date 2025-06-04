La selección de fútbol de Palestina jugará dos partidos decisivos con un sueño muy especial: clasificar por primera vez a un Mundial. Pese al genocidio israelí en Gaza y todas las adversidades, el equipo palestino anhela dejar su huella en el campeonato más importante de la FIFA. Porque para ellos el fútbol no es solo deporte: es parte de su historia de resistencia y de su identidad.
Estos dos encuentros, contra Kuwait y Omán, son parte de la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas, la etapa más avanzada que ha logrado desde su ingreso a la FIFA en 1998. Un hito que alcanzaron a pesar de la devastación en Gaza por parte del ejército israelí y los ataques en la Cisjordania ocupada.
Palestina integra el Grupo B, en el que figuran también Jordania, Iraq y Corea del Sur. Los dos primeros equipos del grupo ingresarán automáticamente a la Copa del Mundo de 2026, mientras que los terceros y cuartos tendrán una oportunidad más en otra siguiente ronda.
Aunque todavía se encuentra fuera de la zona de clasificación directa, con seis puntos, en la ronda anterior Palestina jugó su mejor partido de las eliminatorias: una victoria con remontada por 2-1 frente a Iraq le dio un renovado impulso al equipo.
En este contexto, desde mediados de mayo el equipo nacional ha estado concentrado en Qatar. Esta semana viajó a Kuwait, donde este jueves 5 de junio tendrá su primer partido como visitante.
Entre los jugadores convocados por el seleccionador palestino, Ihab Abu Jazar, figuran: Rami Hamadeh, Musab Al-Battat, Michel Termanini, Mohammed Saleh, Mohammed Khalil, Oday Kharoub, Ataa Jaber, Mahmoud Abu Warda, Oday Dabbagh, Wessam Abou Ali y Yasser Hamad.
“En medio de tiendas de campaña destrozadas por la diáspora y bajo el resplandor de una esperanza inextinguible, nuestro patriótico equipo nacional está al borde de un sueño, a dos pasos de encender una llama de luz debajo de los escombros”, señala la Asociación Palestina de Fútbol (APF).
“No es solo un grupo de jugadores. Son embajadores de alegría en tiempos de tristeza y una voz de esperanza en un país que se niega a ser destrozado a pesar de sus heridas. Son el pulso del pueblo, la sonrisa de la tierra y el eco de la vida frente al silencio”.
Palestina vs. Omán y la desventaja de no jugar de local
Después de enfrentar a Kuwait, el seleccionado palestino hará lo propio contra Omán.
El encuentro debería disputarse en el Estadio Faisal Al-Husseini, en Jerusalén, ya que a Palestina le toca jugar como local.
Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las selecciones, no podrá jugar en su territorio debido a la ofensiva israelí, que no solo ha arrasado Gaza, sino que también ha provocado cientos de muertos y heridos en Cisjordania ocupada, incluso cerca del estadio.
Por este motivo, a pedido de la APF, la Confederación Asiática de Fútbol trasladó el partido al Estadio Rey Abdullah II, en Ammán, la capital de Jordania. La entidad explicó que eligió ese lugar por el apoyo que recibió en el último partido frente a Iraq.
En este contexto, Yaser Hamed, uno de los futbolistas que participa en esta fase clasificatoria, declaró la semana pasada a Cadena Ser: “En los partidos que jugamos hace años en casa teníamos muchísimo apoyo de nuestra gente y de esa forma nos hacíamos bastante fuertes. Con todo lo que está pasando ahora es más complicado”.
Aunque Hamed nació en España, está profundamente vinculado a Palestina: parte de su familia paterna permanece en Gaza. Ganar un Mundial, dice, “es algo que Palestina nunca ha conseguido y, con esto, podríamos dar más voz al país”, añadió en diálogo con ese medio español.
Por su parte, el delantero Mohamed Habous, de 23 años y nacido en Líbano, expresó su emoción por haber sido convocado por primera vez al equipo nacional absoluto. En declaraciones al medio The New Arab, afirmó que esto representa para él un "pequeño regreso", una forma simbólica de volver a la tierra de Palestina.
Muerte y tragedias de los jugadores palestinos
Pero mientras los jugadores se preparan para salir al campo, los acompaña la tragedia de su pueblo. La APF indicó que al menos 270 jugadores, entrenadores y miembros del cuerpo técnico han muerto desde el inicio de los ataques de Israel en octubre de 2023. Además, hay cientos de desaparecidos, miles de heridos y 286 instalaciones deportivas destruidas o dañadas.
Más allá de los miembros de la asociación, se estima que 400 futbolistas palestinos que formaban parte de las distintas ligas locales murieron por la ofensiva israelí, según declaró Susan Shalabi, vicepresidenta de la PFA, a TRT Español a comienzos de mayo.
“Nuestras selecciones nacionales, tanto masculinas como femeninas, siguen compitiendo y ganando contra todo pronóstico. Esto dice mucho sobre la resiliencia de los palestinos y su voluntad de seguir luchando y sobreviviendo”, afirmó Shalabi.
Pero las víctimas no son solo cifras. “Ahmad Daraghmeh, goleador del Thaqafi Tulkarem, fue asesinado en 2022 por disparos del ejército israelí. Mohammed Khalil Obeid, una promesa de Gaza, quedó fuera del fútbol en 2018 tras recibir disparos en ambas rodillas. Uno de los casos más atroces es el de Walid Khaled Al-Basha, arquero de 17 años, detenido y fallecido bajo tortura tras seis meses de prisión”, destaca la periodista de fútbol Leyla Hamed, en una publicación en TRT Español.
Resistencia e identidad
Desde hace más de un siglo, el fútbol forma parte esencial de la historia palestina. “No es solo deporte, es una historia de resiliencia e identidad heredada por generaciones… y prevaleceremos”, señaló un comunicado de la Asociación Palestina de Fútbol publicado en X.
La mayoría de los convocados a la selección actual nacieron, viven o juegan fuera de los territorios palestinos ocupados. Esta situación se repite desde hace décadas, con futbolistas que han llegado desde diversos países: Jordania, Líbano, España y hasta Chile.
“Convirtieron a nuestros jugadores en refugiados, pero 77 años después seguimos jugando por nuestra patria”, indicó la APF en la red social X en mayo, al conmemorar el aniversario de la Nakba –que significa “catástrofe” en árabe–, cuando millones de palestinos fueron desplazados por la fuerza en paralelo a la creación del estado de Israel.
La asociación también recordó que “antes de la Nakba de 1948, Palestina tenía sus propios clubes deportivos y competiciones de fútbol vibrantes”, recuerda la asociación.
Entre los clubes más destacados estaban: Arab Youth Club, Islamic Club of Jaffa, Orthodox Club of Jaffa, Islamic Club of Haifa, Saint George’s Club de Jerusalén, Orthodox Club de Jerusalén, Acre Sports Club, YMCA y Gaza Sports Team, entre muchos otros. Estos equipos representaban a sus ciudades en torneos locales y regionales.
“Las imágenes nos recuerdan la importancia que el deporte y la cultura tienen —y siguen teniendo— para Palestina y su pueblo, incluido su papel en la región”, añaden. A pesar de todo, “nuestro pueblo sigue firme, defendiendo sus derechos, resistiendo la agresión constante y soñando con llegar al Mundial 2026, gracias al sacrificio de nuestras hijas e hijos y su compromiso con la vida”.
Así, aunque el fútbol parezca un tema menor ante los miles de muertos en Gaza y las incursiones en territorios palestinos ocupados de Cisjordania, en esta ocasión se convierte en un símbolo. Palestina se aferra al sueño mundialista y a una lucha que resuena más allá del deporte.