La selección de fútbol de Palestina jugará dos partidos decisivos con un sueño muy especial: clasificar por primera vez a un Mundial. Pese al genocidio israelí en Gaza y todas las adversidades, el equipo palestino anhela dejar su huella en el campeonato más importante de la FIFA. Porque para ellos el fútbol no es solo deporte: es parte de su historia de resistencia y de su identidad.

Estos dos encuentros, contra Kuwait y Omán, son parte de la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas, la etapa más avanzada que ha logrado desde su ingreso a la FIFA en 1998. Un hito que alcanzaron a pesar de la devastación en Gaza por parte del ejército israelí y los ataques en la Cisjordania ocupada.

Palestina integra el Grupo B , en el que figuran también Jordania, Iraq y Corea del Sur. Los dos primeros equipos del grupo ingresarán automáticamente a la Copa del Mundo de 2026, mientras que los terceros y cuartos tendrán una oportunidad más en otra siguiente ronda.

Aunque todavía se encuentra fuera de la zona de clasificación directa, con seis puntos, en la ronda anterior Palestina jugó su mejor partido de las eliminatorias: una victoria con remontada por 2-1 frente a Iraq le dio un renovado impulso al equipo.

En este contexto, desde mediados de mayo el equipo nacional ha estado concentrado en Qatar. Esta semana viajó a Kuwait, donde este jueves 5 de junio tendrá su primer partido como visitante.

Entre los jugadores convocados por el seleccionador palestino, Ihab Abu Jazar, figuran : Rami Hamadeh, Musab Al-Battat, Michel Termanini, Mohammed Saleh, Mohammed Khalil, Oday Kharoub, Ataa Jaber, Mahmoud Abu Warda, Oday Dabbagh, Wessam Abou Ali y Yasser Hamad.

“En medio de tiendas de campaña destrozadas por la diáspora y bajo el resplandor de una esperanza inextinguible, nuestro patriótico equipo nacional está al borde de un sueño, a dos pasos de encender una llama de luz debajo de los escombros”, señala la Asociación Palestina de Fútbol (APF).

“No es solo un grupo de jugadores. Son embajadores de alegría en tiempos de tristeza y una voz de esperanza en un país que se niega a ser destrozado a pesar de sus heridas. Son el pulso del pueblo, la sonrisa de la tierra y el eco de la vida frente al silencio”.

Palestina vs. Omán y la desventaja de no jugar de local

Después de enfrentar a Kuwait, el seleccionado palestino hará lo propio contra Omán.

El encuentro debería disputarse en el Estadio Faisal Al-Husseini, en Jerusalén, ya que a Palestina le toca jugar como local.

Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las selecciones, no podrá jugar en su territorio debido a la ofensiva israelí, que no solo ha arrasado Gaza, sino que también ha provocado cientos de muertos y heridos en Cisjordania ocupada, incluso cerca del estadio.

Por este motivo, a pedido de la APF, la Confederación Asiática de Fútbol trasladó el partido al Estadio Rey Abdullah II, en Ammán, la capital de Jordania. La entidad explicó que eligió ese lugar por el apoyo que recibió en el último partido frente a Iraq.

En este contexto, Yaser Hamed, uno de los futbolistas que participa en esta fase clasificatoria, declaró la semana pasada a Cadena Ser : “En los partidos que jugamos hace años en casa teníamos muchísimo apoyo de nuestra gente y de esa forma nos hacíamos bastante fuertes. Con todo lo que está pasando ahora es más complicado”.

Aunque Hamed nació en España, está profundamente vinculado a Palestina: parte de su familia paterna permanece en Gaza. Ganar un Mundial, dice, “es algo que Palestina nunca ha conseguido y, con esto, podríamos dar más voz al país”, añadió en diálogo con ese medio español.