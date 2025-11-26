“Uno de los mejores amigos de Israel en el mundo” es el presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, durante la reunión que mantuvieron este martes en Buenos Aires. En ese encuentro, Saar anticipó que se espera que Milei inaugure personalmente la embajada argentina en Jerusalén en 2026, una decisión que impactará directamente sobre el estatus de la ciudad y uno de los puntos más sensibles del reconocimiento del Estado palestino.

“Fue un verdadero honor reunirme con él en Buenos Aires y conversar sobre nuestras extraordinarias relaciones bilaterales”, dijo Saar acerca de Milei.

La visita ocurre en un momento de creciente aislamiento internacional para Tel Aviv, que mantiene ataques en Gaza pese al alto el fuego acordado con Hamás, con múltiples denuncias por parte de líderes y organizaciones de todo el mundo.

Embajada en Jerusalén

Uno de los puntos centrales de la agenda de Saar fue el avance en las gestiones para el traslado de la embajada. “Esperamos contar con la presencia del presidente Milei en abril o mayo (de 2026) para inaugurar la embajada de Argentina en Jerusalén”, afirmó el ministro al encabezar este martes el Foro Empresarial Israel-Argentina en Buenos Aires.

Desde que asumió la presidencia, Milei ha apuntado a Israel como un aliado clave en su política exterior, y ya había adelantado que trasladaría la embajada. Solo Estados Unidos, Paraguay, Guatemala, Honduras, Kosovo y Papúa Nueva Guinea mantienen su sede diplomática en Jerusalén, una decisión que rompe con el consenso internacional.

La ocupación israelí de Jerusalén Este ha generado condenas durante décadas, ya que se anexó unilateralmente, algo que gran parte de la comunidad internacional no reconoce. Mientras Israel sostiene que toda la ciudad es su capital unificada, los palestinos aspiran a que Jerusalén sea la capital de un futuro Estado independiente. Por eso, la mayoría de las embajadas siguen ubicadas en Tel Aviv.

Aumentar “drásticamente” inversiones

Antes de reunirse con Milei, Saar mantuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, quien afirmó que los vínculos bilaterales atraviesan “el momento histórico de mayor dinamismo y fortalecimiento”. “Seguiremos potenciando esta alianza estratégica, que se basa en la defensa de los valores más importantes para el mundo libre: la vida, la democracia y la libertad”, sostuvo Quirno.

Saar llegó acompañado por una delegación empresarial que busca nuevos acuerdos en sectores como energía, salud digital y ciberseguridad, cuyos representantes participaron del foro empresarial. Anunció además que Israel abrirá el año próximo una Agregaduría Económica en Argentina y aseguró que Tel Aviv quiere “aumentar drásticamente” sus inversiones en el país.