Desde Caracas, un grupo de familias de los más de 200 venezolanos que Estados Unidos deportó a El Salvador y que fueron enviados a la megacárcel de ese país le pidieron este miércoles al Gobierno del presidente Nayib Bukele que libere a sus seres queridos.

"Mi hijo es inocente", "¡Libertad y justicia ya!", se leía en los carteles que los manifestantes –en su mayoría madres, esposas o hermanas– exhibían junto a fotografías de varios de los jóvenes encarcelados en El Salvador, en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros que la administración de Donald Trump invocó para su deportación.



La concentración tuvo lugar frente a la Embajada de El Salvador, país con el que Caracas no tiene relaciones, luego de que ambas naciones expulsaran a los cuerpos diplomáticos en noviembre de 2019.



Una de las manifestantes era Yosleidys Chacón, esposa de Jhon Willian Chacón, un tatuador profesional de 35 años de edad que, según relata Chacón, durante 14 meses estuvo en centros de detención en EE.UU., primero en California y luego en Texas, tras lo que pidió su deportación voluntaria.



Sin embargo, pese a que esperaba la llegada de un avión venezolano que lo devolviera a su país, fue enviado a El Salvador, dijo a la agencia de noticias EFE Yosleidys, quien asegura haberlo reconocido en un video difundido por el Gobierno de Bukele sobre la llegada de migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).



"Le pido a Bukele que por favor se coloque la mano en el corazón y los suelte a todos, porque ellos no son ningunos delincuentes", declaró. La mujer dijo no tener comunicación con su pareja desde el pasado 14 de marzo, desde cuando lo esperaba su familia. "Migrar no es un delito. Solo pido justicia y que también, por favor, tengamos una fe de vida, porque no sabemos nada de ellos, que por lo menos sepamos que ellos están bien", añadió.



Los manifestantes, que colocaron velas frente a la legación diplomática mientras oraban, procedían de una marcha que recorrió gran parte del centro de Caracas.



También este miércoles artistas y familiares se dieron cita en el Centro Cultural Tiuna El Fuerte, donde pintores han ido llenando el espacio con retratos de varios de los detenidos en El Salvador. "Los artistas estamos en contra de lo que se está haciendo del tema del secuestro a los venezolanos en El Salvador", declaró a EFE Víctor Rodríguez, conocido como 'Forastero', quien explicó que en ese espacio están exhibiendo 20 retratos de autoría de 20 artistas, diez hombres y diez mujeres, especializados en grafitis y murales.

“Violación a los derechos humanos”

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro denunció este miércoles una "violación masiva de los derechos humanos" a ese grupo de venezolanos, a los que considera como "secuestrados". En un acto transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro expresó que fueron enviados a lo que llamó “campos de concentración” de Bukele, donde, señaló, "no han permitido que sus abogados los visiten".

"Ya tienen allá casi tres semanas secuestrados y no ha habido posibilidad de que un cura católico los visite, (...) son delitos graves de lesa humanidad que está cometiendo el Gobierno de El Salvador", sostuvo.

En ese sentido, Maduro señaló que se trata de una "injusticia", al tiempo que rechazó las acusaciones de EE.UU. de que pertenezcan supuestamente a la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, señalada como terrorista por Washington. "¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde los enjuiciaron, dónde? No hay pruebas”, añadió.