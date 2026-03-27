El sistema internacional atraviesa hoy no solo una fase de turbulencia temporal, sino también una transformación profunda y estructural.

Los conflictos regionales sucesivos, la creciente competencia geopolítica y la insuficiencia de los mecanismos de gobernanza global demuestran claramente que el orden existente ya no es sostenible.

En el núcleo de estas crisis e incertidumbres se encuentran las deficiencias del paradigma dominante, las instituciones, los mecanismos y las normas del sistema internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial para hacer frente a los desafíos actuales, así como su contribución a la profundización de los problemas e incertidumbres existentes.

De hecho, esta realidad es expresada abiertamente en plataformas internacionales por los responsables políticos occidentales y la élite intelectual, que son los actores fundadores del orden actual.

En estas plataformas, el escrutinio se extiende no solo a las crisis, sino también a la capacidad del sistema internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial para generar normas, así como a su compromiso con la representación igualitaria y la legitimidad.

Además, la crisis de legitimidad dentro del sistema internacional surge fundamentalmente de la falta de representación y la erosión del sentido de justicia.

En este contexto, las críticas a la subrepresentación de las perspectivas no occidentales y la influencia desproporcionada de ciertas potencias dominantes sobre las instituciones internacionales están encontrando un eco cada vez mayor.

El auge de problemas globales como la injusticia, la desigualdad y la discriminación debilita la confianza en los estados y el orden público, aumenta las vulnerabilidades sociales y genera un cuestionamiento generalizado entre las masas sobre la legitimidad del sistema internacional.

Esto representa no solo una disputa política, sino también una ruptura en la comunicación, debido a la disminución de la capacidad del sistema para explicarse y legitimarse a sí mismo.

A la luz de esto, el tema principal de la Cumbre STRATCOM en Estambul los días 27 y 28 de marzo se ha designado como “Disrupción en el Sistema Internacional: Crisis, Narrativas y la Búsqueda del Orden”.

En este marco, se debatirá el papel constructor de orden y estabilizador de la comunicación estratégica en una era marcada por la creciente incertidumbre global y la acelerada desintegración estructural.

Conflictos regionales, repercusiones globales

Las repercusiones y realidades emergentes del conflicto, iniciado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y seguido por las acciones de represalia iraníes dirigidas contra los países del Golfo, que desde entonces han escalado hasta convertirse en una guerra regional, constituirán sin duda un punto central de la agenda de la Cumbre STRATCOM de este año.

Este conflicto, en el que infraestructuras esenciales e instalaciones energéticas de nuestra región han sido atacadas directamente, ha desencadenado una crisis global multidimensional.

Al impactar profundamente en la seguridad internacional, la seguridad energética, las rutas comerciales, la logística global y las cadenas de suministro, esta crisis también ha puesto en tela de juicio la construcción de legitimidad a nivel internacional, dadas las divisiones que ha generado en todo el mundo.

Esta cumbre —el mayor cónclave internacional organizado a nivel mundial tras el estallido de la guerra, que constituye uno de los desafíos más significativos del siglo XXI por las fracturas que ha generado— ofrece una importante plataforma interactiva para debatir las fracturas geopolíticas producidas por la crisis y sus implicaciones en el ámbito de la comunicación.

Las campañas de desinformación y las tácticas de guerra psicológica que presenciamos antes y durante el conflicto han demostrado una vez más la importancia de la comunicación estratégica en el marco de la seguridad nacional.

Por ello, esta cumbre reviste una gran importancia para abordar las dimensiones comunicativas y narrativas de las profundas líneas de fractura que la guerra ha creado en el sistema internacional.

El problema al que nos enfrentamos hoy no es únicamente un cambio en el equilibrio de poder. En efecto, se trata también de la transformación de las narrativas globales, las percepciones y los procesos de generación de información.

En este punto, la comunicación estratégica ya no es un mero elemento complementario de los conjuntos de política exterior adoptados por un Estado, sino un multiplicador de poder integrado en su núcleo esencial.

En una era en la que la verdad queda eclipsada por la desinformación, la información se propaga con rapidez, pero la confianza se erosiona al mismo ritmo. La comunicación no es solo un proceso de transmisión, sino también una cuestión de construcción de legitimidad.

Por otro lado, los problemas acuciantes del presente —guerras, conflictos, migración irregular, seguridad alimentaria, suministro energético, cambio climático y desinformación en el ámbito digital— exigen el desarrollo de una nueva concepción de la comunicación, fundamentada en la cooperación internacional y la confianza.

Los instrumentos, métodos y conceptos obsoletos resultan insuficientes para explicar y resolver estos problemas, allanando el camino para nuevas crisis.

En este momento, es indudablemente necesario forjar un nuevo lenguaje de comunicación y un entorno de confianza que sea justo, transparente e inclusivo, guiado por los conceptos de dignidad humana, sabiduría colectiva y solidaridad global.

Es precisamente aquí donde entra en juego la comunicación estratégica. Desde esta perspectiva, la comunicación estratégica no es solo un instrumento, sino también una responsabilidad.

La construcción de un orden internacional más justo, más inclusivo y más equilibrado solo puede lograrse a través de las estrategias de comunicación adecuadas.