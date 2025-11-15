En Jan Yunis, en el sur de Gaza, las familias se reúnen diariamente en el complejo del Hospital Nasser para lo que posiblemente sean los momentos más angustiantes de sus vidas, ya devastadas por dos años de ofensiva genocida de Israel.

En un pequeño patio dentro del complejo, una sola pantalla de televisión conectada a una computadora muestra imágenes de las víctimas.

Las familias de los desaparecidos se reúnen frente a ella, esperando reconocer a sus seres queridos entre los rostros en exhibición.

Las autoridades de Gaza muestran imágenes de cuerpos entregados por Israel bajo un frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos y respaldado por varios otros países, incluida Türkiye .

Hermanos, padres, hijos miran hacia las pantallas, sus rostros demacrados y exhaustos por la larga espera. Manos temblorosas sostienen cámaras de teléfonos móviles para acercar las fotos.

Buscan rastros de una camisa familiar, un anillo o una cicatriz aún grabada en la memoria.

A medida que las fotos desfilan por las pantallas, pequeños destellos de reconocimiento golpean a quienes esperan, y un dolor colectivo lo llena todo. Algunos derraman una lágrima. Otros están demasiado entumecidos para reaccionar.

En medio de esta dolorosa escena se encuentra Ahmed Abu al-Saud, un palestino de unos 30 años, que perdió contacto con su hermano Hosni hace dos años. Antes de la ofensiva, Ahmed trabajaba como fotógrafo independiente en Gaza. También dirigía su propio pequeño negocio, un café.

Vivía con su familia en un hogar modesto, junto a su esposa y sus dos hijas: Tala, de 5 años, y Selin, de 3.

Su vida era segura y estable. Pero cuando estalló la ofensiva, perdió su café, que fue destruido por bombardeos, y su hogar también quedó reducido a escombros.

A pesar de todo, ahora continúa trabajando como fotoperiodista independiente.

Antes de su hermano Hosni, también había perdido a otros dos hermanos, jóvenes de veintitantos años, llamados Mahmoud y Abdel Rahman.

Ahmed se mueve entre las fotos publicadas por el Ministerio de Salud, buscando en cada rostro los rasgos de su hermano, aferrándose a una esperanza que se desvanece día a día.

A su alrededor, decenas de familias comparten el mismo dilema inquieto: “Quizás este es mi hijo... quizás son estos sus rasgos”.

Muchos aún no conocen el destino de sus seres queridos.

“Mi hermano desapareció en las primeras semanas de la ofensiva contra Gaza después de salir a comprar cosas para su hija pequeña. Nunca regresó”, cuenta Ahmed a TRT World.

“No supimos nada sobre su paradero... solo estamos esperando”, añade Ahmed, quien fue desplazado de Rafah a los campos de refugiados en Jan Yunis.

Añade: “Esperábamos, al menos, que pudiera estar prisionero. Esperábamos el día en que apareciera con vida. Buscamos en los hospitales y acudíamos cada día a las morgues con angustia, temiendo el momento en que pudiéramos enterarnos de que había muerto. Lo buscamos entre la destrucción, el desplazamiento y los escombros de las casas”.

Y entonces sus peores temores se hicieron realidad.

“Lo reconocimos por la ropa que llevaba puesta en el momento en que desapareció... y por su complexión y rasgos faciales”.

Ahmed dice que su hermano recibió disparos en la cabeza y el pecho.

Para la familia, especialmente la esposa de Hosni y su hijo Omar de dos años, la identificación del cuerpo marca el cierre de un capítulo, la larga espera. Pero también significa el comienzo de otro, el duelo.

Encuentran consuelo en el hecho de que, al fin, podrán enterrarlo con dignidad y darle el último adiós, intentando recuperar algo de la ternura perdida durante la larga búsqueda.

En Gaza, el dolor de Ahmed resuena en la mayoría de los hogares, habiendo perdido uno o más miembros de la familia desde el 7 de octubre de 2023. Miles siguen desaparecidos , muchos de ellos capturados y retenidos ilegalmente por Israel.

Aunque el recuento oficial de muertos es de poco más de 69.000, organizaciones humanitarias estiman que más de 10.000 cuerpos aún están enterrados bajo los escombros en el enclave devastado.

El “regreso a casa”





Tras el alto el fuego en Gaza, el Ministerio de Salud palestino comenzó a recuperar cuerpos de los escombros y entregarlos a las familias.

Todo este proceso se lleva a cabo en medio de condiciones humanitarias y legales complejas, reflejando la magnitud de los desafíos enfrentados por las autoridades para devolver los cuerpos a sus familias y permitir entierros dignos.

En una pequeña habitación dentro del Complejo Médico Al-Shifa, un equipo forense en Gaza trabaja bajo condiciones extremadamente duras, tratando de identificar cuerpos que llegan uno tras otro desde el lado israelí a través de la Cruz Roja.

El experto forense Ahmed Zuhair explica las complejidades de la tarea en cuestión, ya que reciben cuerpos del lado israelí sin ninguna información o detalles.

Explica que las autoridades israelíes no proporcionan ningún dato sobre el origen de los cuerpos, dónde fueron retenidos, o incluso las causas de muerte.

Zuhair señala que esta falta de información hace que la tarea forense sea casi imposible, obligando al equipo a depender de métodos muy rudimentarios para intentar identificar los cuerpos, ante la ausencia de equipamiento moderno, especialmente dispositivos de pruebas de ADN.