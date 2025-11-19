En la Casa Blanca, volvió a ponerse sobre la mesa el futuro de los Acuerdos de Abraham en Oriente Medio y la solución de dos Estados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, se reunieron este martes en Washington, donde retomaron el debate sobre la posible normalización de relaciones de Riad con Israel. El príncipe reiteró que solo avanzará si existe un “camino claro” hacia la creación de un Estado palestino.

En declaraciones a la prensa, Mohammed Bin Salman afirmó que Arabia Saudí trabaja para avanzar en la normalización “lo antes posible”, aunque destacó que cualquier entendimiento debe garantizar un Estado propio para los palestinos. Riad ha reiterado en numerosas ocasiones que este es uno de sus objetivos prioritarios.

“Queremos formar parte de los Acuerdos de Abraham. Pero también queremos asegurarnos de garantizar una vía clara hacia la solución de dos Estados”, sostuvo el príncipe en el Despacho Oval de la Casa Blanca, junto al presidente Trump, quien por su parte recalcó que en la reunión también se abordaron propuestas para una solución de dos Estados. “Vamos a trabajar en ello, para asegurarnos de poder preparar la situación adecuada lo antes posible”, añadió.

Ante la insistencia del presidente Trump, que ya había afirmado su “muy buen presentimiento” sobre el futuro de los Acuerdos de Abraham, el príncipe heredero respondió: “Queremos paz para los israelíes. Queremos paz para los palestinos”. Y agregó: “Queremos que coexistan pacíficamente en la región y haremos todo lo posible para llegar a ese momento”.

Los Acuerdos de Abraham fueron impulsados por EE.UU. durante el primer mandato del presidente Trump para normalizar relaciones entre Israel y países árabes y de mayoría musulmana. Bajo ese marco, varias naciones establecieron vínculos con Tel Aviv en 2020. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump busca reactivarlos, aunque hasta el momento se ha encontrado con la negativa de Siria, cuyo presidente Ahmed Al-Sharaa descartó negociaciones la semana pasada tras reunirse con él en Washington. Y ahora enfrenta el desafío de las condiciones impuestas por Arabia Saudí.

Relacionado TRT Español - Consejo de Seguridad aprueba plan para Gaza con fuerza internacional y Junta de Paz: las claves

No obstante, analistas indican que la falta de resultados inmediatos respecto a los Acuerdos de Abraham no impedirá avances en las relaciones entre EE.UU. y Arabia Saudí, incluido un nuevo pacto de seguridad. Así lo indicó Jonathan Panikoff, exsubdirector nacional de Inteligencia para Oriente Medio, quien explicó: “El deseo del presidente Trump de que se invierta en Estados Unidos –algo que el príncipe heredero prometió anteriormente– podría ayudar a allanar el terreno para ampliar los lazos de defensa, incluso cuando el presidente está decidido a avanzar en la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita”.