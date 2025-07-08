El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, advirtió que la ofensiva de Israel contra Gaza ha llevado a un retroceso décadas en el desarrollo en la región, y podría desatar consecuencias globales si no se frena la agresión.
"Si no se controla la agresión y el expansionismo de Israel, las consecuencias se sentirán a nivel mundial", declaró Hakan Fidan este domingo durante una sesión de la cumbre de los BRICS, celebrada en Río de Janeiro, Brasil.
Durante su intervención en un panel titulado "Fortalecer el Multilateralismo, los Asuntos Económico-Financieros y la Inteligencia Artificial", Fidan afirmó que las acciones de Tel Aviv han desencadenado una crisis en las instituciones internacionales responsables de mantener la paz y la seguridad.
"La tragedia del pueblo palestino está ahora en el centro de nuestros debates sobre el multilateralismo", enfatizó. "Esta situación supone una grave crisis para la legitimidad de las instituciones responsables de mantener la paz y la seguridad internacionales", insistió.
Fidan añadió que Türkiye está intensificando sus esfuerzos para apoyar una resolución pacífica y la desescalada en la región, además de su disposición para respaldar una paz duradera.
Señaló que la globalización ha profundizado las dependencias mutuas, haciendo que las cadenas de valor, en particular las de energía y minerales críticos, sean cada vez más frágiles, lo que subraya la necesidad de crecimiento, empleo y libre comercio para lograr el desarrollo.
"A medida que el mundo avanza hacia la multipolaridad, la gobernanza global de la inteligencia artificial se está convirtiendo en una prioridad fundamental", afirmó. "Deben tomarse las precauciones necesarias para evitar que la IA se convierta en una nueva herramienta de dominación", concluyó.
Reuniones clave
Este lunes, Fidan se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres, en el marco de la cumbre de los BRICS, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye.
Según un comunicado de la ONU, la reunión abordó la "fuerte alianza entre las Naciones Unidas y Türkiye". Además, Fidan y Guterres intercambiaron puntos de vista sobre la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio y la próxima ronda de reuniones sobre la isla de Chipre.
El ministro de Exteriores turco también sostuvo un encuentro con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, en el que abordaron temas políticos y económicos de la relación bilateral, así como la cooperación en el ámbito energético, según fuentes diplomáticas.
En esa línea, los diplomáticos conversaron sobre cuestiones regionales, incluyendo los riesgos que plantea la creciente agresión de Israel en Oriente Medio, los recientes acontecimientos en Gaza, las actividades nucleares de Irán y la situación en Afganistán, añadieron las fuentes.
Fidan también se reunió el lunes en Brasil con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores kazajo, Murat Nurtleu, según el Ministerio de Relaciones Exteriores turco.
La cumbre BRICS, que se llevó a cabo este 6 y 7 de julio, reunió a líderes de las principales economías emergentes para debatir sobre seguridad global, reforma de la gobernanza y cooperación en el Sur Global.
El BRICS incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como miembros de larga data, además de varias incorporaciones recientes. Türkiye solicitó unirse al BRICS y recibió una invitación especial a la cumbre de este año.