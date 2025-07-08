El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, advirtió que la ofensiva de Israel contra Gaza ha llevado a un retroceso décadas en el desarrollo en la región, y podría desatar consecuencias globales si no se frena la agresión.

"Si no se controla la agresión y el expansionismo de Israel, las consecuencias se sentirán a nivel mundial", declaró Hakan Fidan este domingo durante una sesión de la cumbre de los BRICS, celebrada en Río de Janeiro, Brasil.

Durante su intervención en un panel titulado "Fortalecer el Multilateralismo, los Asuntos Económico-Financieros y la Inteligencia Artificial", Fidan afirmó que las acciones de Tel Aviv han desencadenado una crisis en las instituciones internacionales responsables de mantener la paz y la seguridad.

"La tragedia del pueblo palestino está ahora en el centro de nuestros debates sobre el multilateralismo", enfatizó. "Esta situación supone una grave crisis para la legitimidad de las instituciones responsables de mantener la paz y la seguridad internacionales", insistió.

Fidan añadió que Türkiye está intensificando sus esfuerzos para apoyar una resolución pacífica y la desescalada en la región, además de su disposición para respaldar una paz duradera.

Señaló que la globalización ha profundizado las dependencias mutuas, haciendo que las cadenas de valor, en particular las de energía y minerales críticos, sean cada vez más frágiles, lo que subraya la necesidad de crecimiento, empleo y libre comercio para lograr el desarrollo.

"A medida que el mundo avanza hacia la multipolaridad, la gobernanza global de la inteligencia artificial se está convirtiendo en una prioridad fundamental", afirmó. "Deben tomarse las precauciones necesarias para evitar que la IA se convierta en una nueva herramienta de dominación", concluyó.

Reuniones clave





Este lunes, Fidan se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres, en el marco de la cumbre de los BRICS, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye.