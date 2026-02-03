Después de semanas de advertencias mutuas, parece abrirse una ventana para el diálogo entre Teherán y Washington. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, confirmó el martes que había “ordenado” abrir la posibilidad al diálogo nuclear con Estados Unidos. La decisión se produce después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, advirtiera que “probablemente ocurrirán cosas malas” si no se llegaba un acuerdo.

Durante más de un mes, Trump ha reiterado la amenaza de una posible acción militar, enviando incluso un grupo de portaaviones a la región. Pero recientemente, el mandatario de EE.UU. ha moderado el tono expresando públicamente su esperanza de llegar a un acuerdo. Una posición ante la que Teherán ha respondido.

"He dado instrucciones a mi ministro de Relaciones Exteriores, siempre que exista un entorno adecuado —libre de amenazas y expectativas irrazonables—, para que entable negociaciones justas y equitativas", declaró Pezeshkian en una publicación en X.

"Irán y Estados Unidos mantendrán conversaciones sobre el expediente nuclear", declaró la agencia de noticias Fars, sin especificar una fecha. Ya este lunes, Teherán había indicado que estaba trabajando en un método y un marco para las negociaciones que estarían listos en los próximos días, y que los mensajes entre ambas partes se transmitirían a través de actores regionales.

"Se han abordado varios puntos y estamos examinando y ultimando los detalles de cada etapa del proceso diplomático, que esperamos concluir en los próximos días", declaró en su momento el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, sin dar detalles sobre el contenido de las negociaciones.

Amenazas de Trump y apertura al diálogo

El anuncio iraní se produce en un contexto de máxima tensión. Trump había advertido que "se acaba el tiempo" para que llegar con Irán a un acuerdo sobre su programa nuclear. “Tenemos barcos rumbo a Irán ahora mismo… y estamos en conversaciones con Irán. Veremos cómo se desarrolla todo. Hablamos con Irán, y si pudiéramos llegar a un acuerdo, sería estupendo. Y si no podemos, probablemente ocurrirán cosas malas”, añadió.

Sin embargo, Araghchi dejó claro que Irán no aceptará ultimátums. En una entrevista con CNN, afirmó: “El presidente Trump dijo ‘no a las armas nucleares’, y estamos totalmente de acuerdo. Podría ser un muy buen acuerdo. Por supuesto, a cambio, esperamos que se levanten las sanciones. Ese acuerdo es posible. No hablemos de cosas imposibles”.