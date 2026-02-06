La violencia de los colonos ilegales israelíes en Cisjordania ocupada se ha enraizado y ha escalado a tal punto que, según cifras de la ONU, más de 900 palestinos fueron desplazados forzosamente en lo que va de este año. Además de los ataques reiterados, también han aumentado las demoliciones de viviendas.

La reveladora cifra fue compartida por el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, este jueves con datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés). “Los altos niveles de desplazamiento se mantienen desde el principio de este año, con más de 900 palestinos forzados a abandonar sus hogares y comunidades, principalmente debido a la violencia de colonos y las restricciones de acceso seguidas por demoliciones”, alertó el funcionario.

Además, detalló que “solo en dos semanas, desde el 20 de enero hasta este lunes, la OCHA documentó más de 50 ataques de colonos israelíes que resultaron en víctimas, daños a la propiedad, o ambos”.

Dujarric explicó que la OCHA está “realizando evaluaciones preliminares de daños y necesidades tras estos incidentes, para informar la respuesta humanitaria tanto de nuestra parte como de nuestros socios”.

También destacó el deterioro de la situación humanitaria en Gaza, que ha sufrido durante más de dos años la ofensiva genocida de Israel y donde continúa la pérdida de vidas.

Según las autoridades de salud, en el enclave se “reportaron decenas de fallecidos y heridos en las últimas 24 horas”, dijo Dujarric. Y añadió “que los equipos de emergencia siguen sin poder llegar a muchas personas”.

“Como recordatorio, todas las partes deben cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario de proteger a civiles e infraestructura civil”, agregó.

Además, enfatizó la urgencia de las evacuaciones médicas, diciendo que la Organización Mundial de la Salud y sus socios “apoyaron la evacuación médica de al menos ocho pacientes y 17 acompañantes desde Gaza a Egipto a través de Rafah”, mientras que siete pacientes y 14 acompañantes habían sido trasladados anteriormente.

En esa línea, Dujarric destacó que “más de 18.500 pacientes en Gaza aún requieren tratamiento especializado que no está disponible para ellos localmente”, reiterando los llamados a reabrir las rutas de evacuación a Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este ocupada.

La ofensiva silenciosa en Cisjordania ocupada

A principios de esta semana, el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, advirtió que Cisjordania ocupada está presenciando una "ofensiva silenciosa" definida por niveles récord de violencia.