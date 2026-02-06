La violencia de los colonos ilegales israelíes en Cisjordania ocupada se ha enraizado y ha escalado a tal punto que, según cifras de la ONU, más de 900 palestinos fueron desplazados forzosamente en lo que va de este año. Además de los ataques reiterados, también han aumentado las demoliciones de viviendas.
La reveladora cifra fue compartida por el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, este jueves con datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés). “Los altos niveles de desplazamiento se mantienen desde el principio de este año, con más de 900 palestinos forzados a abandonar sus hogares y comunidades, principalmente debido a la violencia de colonos y las restricciones de acceso seguidas por demoliciones”, alertó el funcionario.
Además, detalló que “solo en dos semanas, desde el 20 de enero hasta este lunes, la OCHA documentó más de 50 ataques de colonos israelíes que resultaron en víctimas, daños a la propiedad, o ambos”.
Dujarric explicó que la OCHA está “realizando evaluaciones preliminares de daños y necesidades tras estos incidentes, para informar la respuesta humanitaria tanto de nuestra parte como de nuestros socios”.
También destacó el deterioro de la situación humanitaria en Gaza, que ha sufrido durante más de dos años la ofensiva genocida de Israel y donde continúa la pérdida de vidas.
Según las autoridades de salud, en el enclave se “reportaron decenas de fallecidos y heridos en las últimas 24 horas”, dijo Dujarric. Y añadió “que los equipos de emergencia siguen sin poder llegar a muchas personas”.
“Como recordatorio, todas las partes deben cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario de proteger a civiles e infraestructura civil”, agregó.
Además, enfatizó la urgencia de las evacuaciones médicas, diciendo que la Organización Mundial de la Salud y sus socios “apoyaron la evacuación médica de al menos ocho pacientes y 17 acompañantes desde Gaza a Egipto a través de Rafah”, mientras que siete pacientes y 14 acompañantes habían sido trasladados anteriormente.
En esa línea, Dujarric destacó que “más de 18.500 pacientes en Gaza aún requieren tratamiento especializado que no está disponible para ellos localmente”, reiterando los llamados a reabrir las rutas de evacuación a Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este ocupada.
La ofensiva silenciosa en Cisjordania ocupada
A principios de esta semana, el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, advirtió que Cisjordania ocupada está presenciando una "ofensiva silenciosa" definida por niveles récord de violencia.
De acuerdo a Lazzarini, decenas de miles de palestinos siguen sin poder regresar tras la operación de Israel bautizada como “Muro de Hierro”: el mayor desplazamiento en el territorio desde 1967, con viviendas gradualmente demolidas para evitar el retorno.
Las fuerzas israelíes y los colonos sionistas armados han matado a más de 1.100 palestinos en Cisjordania ocupada desde octubre de 2023, casi una cuarta parte de ellos niños. Además, se registran alrededor de 11.500 heridos y más de 21.000 arrestados el territorio durante este período, según cifras oficiales palestinas.
Lazzarini advirtió que los ataques de colonos ilegales continúan con impunidad, destruyendo medios de subsistencia y desarraigando comunidades.
Mientras que la atención lobal permanece en Gaza, dijo que las violaciones del derecho internacional humanitario en Cisjordania ocupada se han normalizado y deben abordarse urgentemente.
Construyen nueva carretera para asentamientos ilegales
En paralelo, las autoridades israelíes comenzaron a construir una nueva carretera para asentamientos ilegales en el norte de Jerusalén Este ocupada, informó un funcionario de la gobernación.
De acuerdo a la entidad, la vía se extiende aproximadamente seis kilómetros, extendiéndose desde la localidad de Mikhmas al este de Jerusalén ocupada hasta el pueblo de Qalandiya al oeste, informó el medio Al Jazeera este jueves.
Las autoridades israelíes confiscaron 280 dunams de tierra de cuatro localidades palestinas para construir la carretera, apuntó la gobernación. Un dunam es una medida de tierra comúnmente usada en la región, equivalente a aproximadamente 1.000 metros cuadrados.
Funcionarios dijeron que el proyecto forma parte de un plan más amplio para desarrollar una red de carreteras de circunvalación de asentamientos cerradas a los palestinos que cortará su acceso a gran parte del centro de Cisjordania ocupada.
La circulación de palestinos en Cisjordania ocupada ya ha sido sistemáticamente obstruida por puestos de control israelíes, cierres y carreteras restringidas, creando lo que la ONU y grupos de derechos humanos describen como sistemas de segregación “similares al apartheid”.
Los palestinos denuncian que la escalada está destinada a allanar el camino para la anexión de Cisjordania ocupada por parte de Israel, lo que argumentan efectivamente acabaría con las perspectivas de una solución de dos Estados prevista en las resoluciones de la ONU.
En un fallo histórico de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí de este territorio palestino y pidió la evacuación de todos los asentamientos.
Aproximadamente 750.000 colonos israelíes ilegales viven en cientos de asentamientos en toda Cisjordania ocupada, incluyendo alrededor de 250.000 en Jerusalén Este ocupada, cifras que funcionarios palestinos citan como evidencia de violencia diaria de los colonos dirigida al desplazamiento forzoso de las comunidades palestinas.