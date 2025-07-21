La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, realizará este martes una visita oficial a Türkiye, donde se reunirá con su homólogo turco, Hakan Fidan, en el marco de una agenda centrada en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Según fuentes oficiales, los diplomáticos abordarán los avances recientes en la relación entre los dos países, resultado de un acercamiento sostenido en los últimos años que ha impulsado la cooperación política, comercial y económica.
Según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores turco, Fidan destacará la importancia de profundizar la cooperación en áreas como comercio, inversión, industria de defensa, seguridad, ayuda al desarrollo y cultura, en paralelo al progreso alcanzado en el ámbito político. También propondrá reforzar el marco legal que sustenta los vínculos bilaterales en estos sectores.
Además, se prevé que Ankara reafirme su compromiso de continuar sus iniciativas en El Salvador a través de instituciones como la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA), la Media Luna Roja Turca y la Dirección de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD), especialmente en proyectos de desarrollo, educación, gestión de desastres y asistencia humanitaria.
Por otra parte, según las fuentes del ministerio, Fidan subrayará la política activa que Ankara mantuvo hacia América Latina y el Caribe durante los últimos 20 años, reiterando el compromiso de seguir profundizando los vínculos tanto a nivel bilateral como en espacios multilaterales.
Asimismo, durante la reunión se contempla un diálogo sobre cuestiones regionales y globales, incluidos los recientes acontecimientos en América Latina y el Caribe, la situación en Gaza, la evolución del conflicto en Siria, las tensiones entre Irán e Israel, así como el proceso de negociaciones entre Rusia y Ucrania.
Cooperación bilateral
Las relaciones diplomáticas entre Türkiye y El Salvador han registrado un impulso significativo desde la asunción del presidente Nayib Bukele en junio de 2019.
Un hito en este acercamiento fue la apertura de embajadas, que se llevó a cabo como resultado de los avances alcanzados tras el primer viaje de la ministra Hill a Türkiye en agosto de 2019. La Embajada de El Salvador en Ankara comenzó a operar en 2020, mientras que la de Türkiye en San Salvador lo hizo en 2022.
Asimismo, el propio Bukele realizó una visita oficial a Türkiye en enero de 2022, acompañado por Hill. Fue la primera vez que un presidente salvadoreño visitaba el país. Durante esa visita se firmaron seis acuerdos y memorandos de entendimiento que abarcaban desde el comercio y la economía hasta la industria de defensa, pasando por el desarrollo y la cooperación a nivel diplomático.
Uno de los avances recientes más destacados ocurrió en el ámbito de las inversiones. Empresas del sector privado turco asumieron un proyecto de modernización y gestión portuaria en El Salvador, valorado en aproximadamente 1.600 millones de dólares. Como parte de este acuerdo, los derechos de operación de dos puertos salvadoreños fueron concedidos a inversores turcos por un periodo de 50 años. Se trata de la mayor inversión privada en la historia de El Salvador y de la más significativa realizada por Türkiye en América Latina.