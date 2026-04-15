La fiesta futbolera, llena de banderas, gritos de gol, y camisetas de diversas selecciones que promete ser el Mundial de la FIFA 2026 contrasta radicalmente con la realidad que sufre Gaza. Mientras Estados Unidos, anfitrión principal del evento, organiza los detalles también financia la ofensiva israelí, que ya ha matado a más de 72.300 palestinos y ha dejado cerca de 172.200 heridos, según autoridades locales.

A esto se suma la guerra que lanzaron Washington y Tel Aviv en contra de Irán a finales de febrero de 2026. Teherán respondió lanzando drones y misiles contra Israel, Iraq, Jordania y países del Golfo con bases estadounidenses, en una escalada que ha ganado peso en la agenda internacional y genera dudas sobre la participación iraní en la Copa del Mundo.

Aunque el Mundial proyecta una imagen de apertura –y asegura ser, en palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, “una celebración global de conexión, unidad y pasión”, en la que “los sueños se hacen realidad” desde cada rincón del mundo–, lo cierto es que también sirve como cortina de humo para ocultar una catástrofe humanitaria y un genocidio en curso en Gaza, además de la agresión a Irán.

Críticas feroces a Qatar, pero ¿silencio ante EE.UU.?

Hace cuatro años, cuando Qatar fue sede del Mundial, se desató una campaña global de linchamiento mediático occidental que puso bajo la lupa, entre otros, las condiciones laborales de los trabajadores migrantes y la supuesta falta de libertades civiles . Pero esa “moralidad” y “preocupación” parece haberse desvanecido ahora que Washington organizará el torneo.

La mayoría de las críticas a Qatar estaban teñidas de un orientalismo disfrazado, justamente, de valores morales. Y el mensaje que había detrás era claro: el fútbol no debía celebrarse en un país que no se alineara con los valores “occidentales”. Lo que contrasta con el silencio extendido respecto a que el ahora anfitrión, Estados Unidos, ha sido un firme patrocinador militar y diplomático de Israel. El mismo estado que comete, ante los ojos del mundo, un genocidio en Gaza.

Desde 1948, cuando se fundó el estado israelí, Washington ha proporcionado a Tel Aviv más de 130.000 millones de dólares en asistencia bilatera l. Y este apoyo incondicional de EE.UU. a la política exterior israelí se refleja también dentro de sus propias fronteras, a través de la represión de protestas propalestinas. Desde arrestos arbitrarios hasta un uso excesivo de la fuerza y amenazas de deportación.

Sin embargo, a semanas de que empiece “la fiesta futbolera” no hay portadas escandalosas, ni campañas de boicot, ni grandes debates éticos. Porque si el Mundial se celebra “en casa”, en el corazón del imperio, las reglas cambian.

Irán

Durante la reciente Copa Mundial de Clubes en 2025, Infantino, junto a toda la delegación de la Juventus, se puso de pie detrás de Trump mientras este ofrecía una rueda de prensa en la Casa Blanca. En ese escenario, Trump no dudó en hablar abiertamente sobre la posibilidad de atacar Irán y en alabar los crímenes del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu en Gaza , mientras los representantes del fútbol global y de uno de los clubes más históricos de Europa permanecían en silencio, sirviendo como simple decorado para el discurso de la supremacía y la violencia.

Luego, esa amenaza se materializó. El 28 de febrero de 2026, Israel y Estados Unidos lanzaron una guerra contra Irán , en la que murió el líder Supremo Alí Jamenei. En medio de la escalada, Infantino había trasladado que Irán sería bienvenido en el Mundial, pero el propio Trump rompió ese mensaje al afirmar que, aunque podían participar, no era apropiado que lo hicieran “ por su propia vida y seguridad ”. Más que una garantía, era una advertencia.

En respuesta, el ministro de Deportes de Irán señaló que, dado que Estados Unidos había asesinado a su líder, “bajo ninguna circunstancia podrían participar en la Copa del Mundo ”. La FIFA no respondió. “ Irán jugará el Mundial ”, reiteró Infantino, sin cambios de sede ni garantías públicas, pese a que el país anfitrión está implicado en el conflicto.

Mientras tanto, en su partido internacional contra Nigeria a finales de marzo , la selección iraní salió al campo con mochilas escolares y brazaletes negros en homenaje a las más de 165 niñas asesinadas en el bombardeo de una escuela en Minab durante el primer día de la guerra. Un gesto que expone el contraste: entre un fútbol utilizado como escaparate del poder y otro que aún intenta sostener la memoria y la dignidad.

La FIFA, ¿cómplice institucional?

Esa misma FIFA que se golpeaba el pecho por la “ defensa de los derechos humanos ” en Qatar, ahora guarda silencio ante la represión a migrantes indocumentados en Estados Unidos, las bombas que caen sobre Gaza y la instrumentalización política del fútbol como herramienta de distracción y lavado de imagen.

La FIFA promociona este Mundial como “ el más inclusivo de la historia ”, pero hace poco, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) patrullaron los accesos a los estadios durante la Copa Mundial de Clubes en EE. UU . Lo que generó inquietud en la comunidad migrante por los operativos realizados meses atrás en ciudades como Miami, Nueva York y Chicago , donde viven miles de familias migrantes, creando un clima de miedo y exclusión.

Según el medio Newsweek , la presencia de ICE y CBP llevó a los asistentes a los partidos a portar pruebas de estatus legal. El resultado fue un ambiente en el que muchos aficionados temían asistir, pese a las garantías de seguridad. Para ellos, la gran promesa de un evento global chocaba con el miedo a ser detenidos. Human Rights Watch incluso documentó redadas migratorias dentro de instalaciones deportivas, como el Dodger Stadium.